TOUS renueva su tienda en Plaza Las Américas con un homenaje a Puerto Rico

TOUS, una de las mayores compañías globales de joyería de lujo asequible, rinde tributo a Puerto Rico con la renovación de su tienda en Plaza Las Américas, uno de sus puntos de venta más emblemáticos en la isla.

Berta Sanmartí (segunda desde la izquierda), junto al equipo de Plaza Las Américas; Rosa y Alba Tous; Lina María Lopera; y Sheila Hernández, gerente de área de TOUS Puerto Rico. (Suministrada)

La firma joyera se alió con Materia Madura, una empresa puertorriqueña de diseño e innovación material, encargada de desarrollar una instalación especial para la reapertura.

Fundada por Ana Cristina Quiñones, Materia Madura transforma desperdicios locales en materiales y productos funcionales de alta calidad. Su trabajo se sitúa en la intersección entre diseño, sostenibilidad y tecnología, convirtiendo residuos como café, plátano, pan y madera, entre otros, en recursos para piezas de diseño únicas y duraderas.

Su instalación se presentó el 5 de mayo en la tienda, situada en el segundo nivel del mall. Este establecimiento, que abrió sus puertas en 2007, ofrece a los clientes las últimas colecciones de joyería, bolsos y accesorios, así como servicios de reparación, restauración y personalización de joyas.

La renovación mejora la experiencia del cliente con un espacio más moderno, cómodo y acogedor diseñado para facilitar una atención personalizada y elevar la calidad del servicio.

“Esta renovación marca un hito para la marca en la isla y refuerza nuestro compromiso con los clientes puertorriqueños. Apostamos por seguir creciendo junto a la comunidad, ofreciendo una experiencia de compra única y acercando el diseño y la artesanía que caracterizan a TOUS a todos los que nos visitan cada día”, expresó Berta Sanmartí, Country Manager de TOUS en Puerto Rico.

TOUS en Puerto Rico

Puerto Rico es uno de los principales mercados estratégicos de TOUS en la región. La compañía opera actualmente con once puntos de venta en la isla, además de su tienda online, y emplea a 77 colaboradores. A esta presencia comercial se suma una activa agenda de iniciativas locales orientadas a la educación, la artesanía y la cultura.

Entre los proyectos más destacados se encuentra el Salón TOUS, lanzado en 2024 en colaboración con la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) en el marco del proyecto TOUS School, que ha formado ya a 56 alumnos en joyería artesanal y ha contribuido a la recuperación y puesta en valor del oficio joyero en la isla. La iniciativa se complementa con exposiciones, programas formativos y oportunidades de colaboración directa con los equipos creativos de la marca.

Además, desde 2022, TOUS cuenta cada año con una colección especial de joyería creada en exclusiva para el mercado puertorriqueño, que el año pasado fue diseñada en colaboración con un estudiante de la EAPD.

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