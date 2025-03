Vacunarse contra la influenza: Clave para tu salud y la de los tuyos

La importancia de vacunarte

Además, la vacunación no solo nos protege a nivel individual, sino que también ayuda a reducir la propagación del virus en la comunidad. Esto es especialmente importante para proteger a quienes no pueden vacunarse por razones médicas o a quienes tienen un sistema inmunitario comprometido.

Mitos y realidades sobre la vacuna

A pesar de la evidencia científica que respalda su efectividad, todavía existen muchos mitos sobre la vacuna contra el flu. Algunas personas creen que esta puede causar la enfermedad, pero esto no es cierto. La vacuna contiene virus inactivos o proteínas virales que no pueden enfermarte, sino que preparan a tu sistema inmunitario para combatir la infección en caso de exposición.

Otro mito común es que la vacuna no es necesaria porque el flu no es grave. Sin embargo, los datos demuestran que puede provocar complicaciones severas, incluso en personas saludables. También se ha dicho que la vacuna no funciona porque hay diferentes cepas del virus. No obstante, si bien es cierto que el virus de la influenza cambia constantemente, los científicos actualizan la vacuna cada año para que ofrezca la mejor protección posible contra las variantes más comunes.