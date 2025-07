De La Nueva Ola a Ricky Martin: la historia del pop en Puerto Rico

El crisol cultural que es Puerto Rico ha permitido el florecimiento de movimientos musicales cuyos intérpretes han alcanzado proyección mundial, dictando de esta manera lo que se canta y se baila en el globo entero. La relación política con los Estados Unidos, a partir de 1898, propició que llegaran a la isla todo tipo de influencias de la nación norteamericana, y la cultura popular, a través de los medios de comunicación masiva, no fue la excepción.

Dirigidos por el visionario productor Alfred D. Herger, ellos y ellas constituirían La Nueva Ola. Chucho Avellanet, Lucecita Benítez y Lissette Álvarez serían sus figuras cimeras, junto a Julio Ángel, Tammy, Al Zeppy y Charlie Robles, entre otros. Años más tarde entrarían al pentagrama una joven ponceña, vocalista de la banda de rock y pop The Kids From Ponce: Ednita Nazario; así como la intérprete de Trujillo Alto, Yolandita Monge. Desde entonces y hasta el presente, Ednita ha seguido defendiendo un repertorio de letras románticas con arreglos musicales influenciados por el rock, mientras Monge se ha decantado por la balada pop y algunos ritmos de discoteca.En los años 70, un joven boricua tuvo éxito en España como promotor de un exitoso quinteto musical juvenil llamado La Pandilla. Decidido a llevar el concepto a otro nivel, regresó a Puerto Rico para crear Menudo, agrupación que revolucionaría la escena musical latinoamericana, al generar un furor y popularidad comparados solo con The Beatles, y de la cual saldrían estrellas como Ricky Martin y Draco Rosa. Chayanne, exintegrante de otro grupo juvenil boricua, Los Chicos, también alcanzaría fama internacional.