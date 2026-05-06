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Bad Bunny, Lionel Messi y Timothée Chalamet protagonizan el comercial de Adidas para el Mundial 2026

La marca lanzó el primer avance cinematográfico de su campaña publicitaria

6 de mayo de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny y Lionel Messi en el nuevo anuncio de Adiddas. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Luego de sorprender a todos el lunes en la noche con su aparición en la Met Gala, como un envejecido Bad Bunny, en honor a la exposición “The Aging Body” de Costume Institute, la estrella global vuelve acaparar la atención con su nueva colaboración con la marca Adidas.

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Esta vez se trata de la primera campaña de publicidad de Adidas para la Copa del Mundo FIFA 2026. El puertorriqueño Bad Bunny es uno de los protagonistas del anuncio junto a la estrella mundial y campeón de fútbol, Lionel Messi y el actor de Hollywood, Timothée Chalamet.

Messi y Bad Bunny mantienen desde hace un tiempo un vínculo colaborativo y comercial con la marca Adidas ya que han lanzado diversas colecciones de calzado deportivo. No obstante, esta sería la primera vez que trabajan juntos para la campaña de uno de los eventos deportivos más visto en el mundo, el Mundial 2026.

Bajo la premisa de “A legend is born” el comercial narra la historia de un grupo de fútbol callejero conformado por jóvenes talentos, a quienes llama “Los invencibles”.

Es el actor Chalamet quien le hace una llamada a Bad Bunny para convocar a un grupo selecto de deportistas para conformar un equipo. La producción del anuncio es dirigida bajo el formato de cine.

El comercial cuenta con la participación de celebridades y deportistas élites. Participan nuevas y veteranas estrellas del fútbol a nivel mundial, entre ellas: Zinedine Zidane, David Beckham, Jude Bellingham, Alessandro Del Piero, Lamine Yamal, Trinity Rodman, Ousmane Dembélé, Pedri, Raphinha, Florian Wirtz y Santiago Giménez.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en los países de Canadá, México y Estados Unidos.

La idea de envejecer surgió de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton.Bad Bunny sorprendió en la Met Gala 2026 al recrear su versión de sí mismo envejecido. La barba y el cabello que utilizó el artista.
1 / 17 | Así fue la impresionante transformación envejecida de Bad Bunny para la Met Gala. La idea de envejecer surgió de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton. - Suministrada/Eric Rojas
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Bad BunnyLionel Messi
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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