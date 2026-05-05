¿El conejo...viejo? Bad Bunny llega a la Met Gala con canas y bastón. Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met Gala

1 / 55 | ¿El conejo...viejo? Bad Bunny llega a la Met Gala con canas y bastón. Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met Gala - The Associated Press

Bad Bunny volvió a sorprender en la Met Gala al aparecer luciendo una versión envejecida de sí mismo que hizo difícil reconocerlo a su llegada a la alfombra blanca.

Acostumbrado a robarse toda la atención, y con la intención de hacerlo, el artista boricua interpretó a su manera la temática “Costume Art” de esta edición del evento anual y llegó al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York con una imagen completamente distinta a la habitual, luciendo pelo canoso, arrugas y un bastón, y hasta moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

El traje negro de Bad Bunny fue diseñado por él mismo bajo la firma de Zara (Evan Agostini)

La transformación de dimensiones teatrales fue desarrollada con el maquillista Mike Marino, responsable de un trabajo de hiperrealismo que logró el “look” de anciano con arrugas, cambios de textura y signos de edad en rostro, cuello y manos de Benito Martínez Ocasio. Marino también fue el artista detrás del “look” de la supermodelo Heidi Klum que hizo su aparición en el evento luciendo como una estatua viviente.

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Cuando le preguntaron al vegabajeño cuánto tiempo le tomó armar su vestuario, contestó: “53 años… me tomó un poco, pero espero verme bien”.

“Es parte de mi vida tratar de hacer algo diferente y este día del Met es el día perfecto para explorar y ser creativo y expresarte de una nueva forma”, dijo sobre su “look” a Vogue tras desfilar por la icónica alfombra el cantante que ya es todo un veterano en esta actividad.

El maquillista Mike Marino logró un efecto hiperrealista en el rostro de Bad Bunny que lució como el de un anciano (Evan Agostini)

En cuanto al vestuario, el artista llevó un tuxedo negro hecho a medida junto a Zara, desarrollado bajo su propia dirección creativa. La base del conjunto se mantuvo dentro de la sastrería clásica, compuesto de una chaqueta estructurada, pantalón de corte recto y una construcción limpia, sin elementos excesivos que opacaran su llamativo personaje.