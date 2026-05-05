Heidi Klum se convierte en una estatua en la Met Gala
La supermodelo se tomó muy en serio la temática “Costume Art” y llegó al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York luciendo como una escultura viviente
5 de mayo de 2026 - 8:03 PM
5 de mayo de 2026 - 8:03 PM
La legendaria modelo alemana Heidi Klum apostó por una de las propuestas más impactantes de la noche del lunes en la Met Gala 2026, alineada con la temática “Costume Art”, que invitaba a los invitados a interpretar la moda como expresión artística.
Siguiendo su propia tradición de nunca pasar desapercibida y apostar a “looks” que desafían lo convencional, Klum, de 52 años, llegó a la alfombra blanca del evento de moda más esperado del año prácticamente irreconocible. El particular diseño de su vestuario cubría su cuerpo de manera total, sin dejar ver su silueta habitual ni rasgos de su rostro o, con una superficie rígida que imitaba la textura de la piedra tallada.
El concepto tomó forma a través de un diseño hecho a medida por Mike Marino, inspirado en esculturas clásicas como el Veiled Christ de Giuseppe Sammartino y la Veiled Vestal de Raffaele Monti. La pieza, construida con materiales como látex y spandex, buscaba precisamente recrear esa ilusión de mármol tallado sobre el cuerpo.
Con este tipo de apuestas, la catalogada “reina de Halloween” sigue haciendo honor a su apodo y a una reputación construida alrededor de lo performático, aprovechando cada aparición frente a las cámaras para desafiar la moda tradicional y jugar con lo conceptual.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: