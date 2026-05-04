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Anna Wintour aplaude el trabajo de los Bezos en la Met Gala pese a las críticas

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez son los presidentes honorarios de la Gala que se celebra hoy en Nueva York

4 de mayo de 2026 - 5:00 PM

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Lauren Sánchez Bezos, Anna Wintour y Andrew Bolton asisten a una rueda de prensa sobre la exposición «Costume Art», que el Instituto del Traje del Met presentará en la primavera de 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Nueva York. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- Anna Wintour, la ex jefa de redacción de Vogue y anfitriona de la Met Gala, elogió este lunes el trabajo de Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez como presidentes honorarios de la Gala, que se celebra hoy, en el marco de las críticas y protestas desatadas en Nueva York por la participación de los multimillonarios en el evento.

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El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentó este lunes su nueva exposición ‘Costume Art’, así como la creación de las nuevas galerías de casi 12,000 pies cuadrados ubicadas junto al Great Hall del museo.

“Las nuevas galerías entienden que una ciudad sin arte o sin cultura, animando sus instituciones y sus calles, moriría”, sentenció Wintour, quien a lo largo de su trayectoria ha recaudado la notable cifra de 500 millones de dólares para la institución.

No obstante, en esta edición, algunos sectores de la Gran Manzana se han mostrado en contra del patrocinio del multimillonario Jeff Bezos, ya que el fundador y presidente ejecutivo de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez, son los principales financiadores de la Met Gala y de su exposición.

Ayer por la noche se vieron en varios puntos de Manhattan, incluyendo la fachada del edificio Chrysler, proyecciones en contra de la participación de los magnates con mensajes como: “Si puedes comprar la Met Gala puedes pagar más impuestos” o “Boicot a la Gala de los Bezos”.

Wintour recalcó hoy el papel de Sánchez en la gala y dijo que la presidenta honoraria de esta edición, “quien, lejos de simplemente prestar su nombre, asistió a cada reunión importante llena de entusiasmo y buenas ideas”.

“Y Jeff ha demostrado con este evento que realmente se preocupan por retribuir”, anotó Wintour.

Por su parte, la esposa de Bezos, que también participó en la rueda de prensa que se celebró en el Met, dijo que este museo neoyorquino “siempre ha entendido algo que el resto del mundo finalmente está comprendiendo: la moda es arte”, en alusión a la temática del evento.

“El futuro de ese arte merece inversión. Es por eso que el Bezos Earth Fund está respaldando a los científicos, reimaginando lo que puede ser la tela. Seda sostenible, cultivada en laboratorios. Está sucediendo. Algodón reconstruido desde cero porque los diseñadores de esta exposición, y los que vendrán después, merecen una industria tan vanguardista como ellos”, añadió.

La noche de este lunes, el Met celebrará la apertura con su mundialmente famosa gala, para la cual ha anunciado una recaudación histórica de 42 millones de dólares.

El año pasado recaudó la cifra, entonces récord, de 31 millones de dólares.

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Anna WintourMet GalaJeff BezosModa
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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