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Espectáculo musical, un jardín floral y desfile de estrellas: así arrancó la Met Gala

Anna Wintour adelantó detalles del “look” de Bad Bunny

4 de mayo de 2026 - 5:49 PM

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Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met GalaLa legendaria exeditora en jefe de Vogue, Anna Wintour, quien también preside el eventoLa modelo y activista Aariana Rose Philip
1 / 18 | Espectáculo musical, un jardín floral y desfile de estrellas: así arrancó la Met Gala . Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met Gala - The Associated Press
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La alfombra roja de la Met Gala inició este lunes con una actuación de un grupo de cantantes y bailarines que interpretó “Sombody who loves me”, de Whitney Houston antes de dar paso a un desfile de celebridades.

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Los artistas actuaron ante la atenta mirada desfile de la organizadora del evento benéfico, la histórica editora de Vogue Anna Wintour, su principal patrocinadora, Lauren Sánchez Bezos, y la actriz Nicole Kidman.

Beyoncé, una de las presientas de la velada junto a Kidman y Venus Williams, y que vuelve después de 10 años entre gran expectacion, no se dejó ver todavía.

Wintour, preguntada por las estrellas de la noche, adelantó que el puertorriqueño Bad Bunny ha “pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos”, llamándolo por su nombre de pila, Benito.

Chloe Malle, la sucesora de Wintour al frente de Vogue, dijo además que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es “espectacular” y de gran escala, ya que explora conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

La alfombra roja este año tampoco es roja, sino blanca, con una recreación de un jardín floral repleto de racimos de glicinias blancas que cuelgan del techo, y maceteros de barro y setos en los laterales.

Entre la primeras celebridades en llegar, incluso antes que Wintour, a primera hora de la tarde, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, y la televisiva LaLa Anthony.

También está presente el cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro.

Seguirán varias horas de apariciones en las que además de estrellas de la música, cine o deporte destacan conocidos magnates empresarios y dinastías de Estados Unidos y más allá.

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Met GalaModa
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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