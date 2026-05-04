Efecto Runway: icónicas colecciones de moda y belleza inspiradas en “The Devil Wears Prada 2″

El estreno mundial de "The Devil Wears Prada 2" ha vuelto a poner el mundo de la moda en el centro de la conversación y varias marcas han aprovechado el momento para lanzar colaboraciones inspiradas en la tan esperada secuela.

Entre ediciones limitadas de productos de belleza, maquillaje, colecciones de ropa y accesorios que evocan a los personajes de Miranda Priestly y Andy Sachs, el universo de la revista Runway cobra vida más allá de la pantalla grande y ahora llega a las tiendas con lanzamientos imperdibles.

Si le quieres hacer un buen regalo a alguna fanática de la película o “fashion lover” que conozcas, o si esa mega fan de Miranda Priestly o Andy Sachs eres tú, aquí te compartimos una selección de las propuestas más destacadas que ya están dando de qué hablar en las redes sociales.

Old Navy x The Devil Wears Prada

La cápsula de Old Navy, disponible en su tienda online y física, toma frases y momentos icónicos de la película del 2006 y las lleva a camisas con gráficas, suéteres en azul (cerúleo, obviamente) iguales al que inmortalizó Andy Sachs en el filme original y accesorios con aires de Miranda Priestly.

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TRESemmé: para un peinado ”Groundbreaking"

La línea de productos para el cabello TRESemmé presentó una edición especial de su línea A-List con el hairspray “Groundbreaking”, con fragancia de vainilla, pensado para mantener cualquier peinado durante todo el día sin rigidez ni residuos. La colección especial también suma un spray de brillo ligero que deja el cabello pulido. Los productos se consiguen en Walmart y Amazon.

L’oreal París junto a Kendall Jenner

L’Oréal Paris anunció su colaboración con “The Devil Wears Prada 2″ durante la pasada edición de los premios Óscar con un “spot” que protagonizaron Kendall Jenner y Simone Ashley, quien interpreta a la nueva asistente de Miranda.

La colección temática incluye la máscara Extensionist para alargar y definir las pestañas, el labial rojo Colour Riche Satin y el spray fijador Infallible 3-Second para sellar el maquillaje y que dure todo el día.

La colección de L'oreal Paris inspirada en The Devil Wears Prada 2 incluye una mascara, un labial y un "setting spray" (Captura de pantalla)

Lancôme: skincare oficial de la película

La reconocida marca de lujo Lancôme se unió a la película como la marca oficial de skincare, integrando su nueva línea Absolue Longevity MD dentro del universo de Runway.

La colección, que incluye tratamientos como cremas y sérums, se centra en fórmulas de cuidado de la piel con productos diseñados para hidratar, mejorar la firmeza y reforzar la apariencia del rostro con el uso continuo.

Walmart con aires de Prada

El glamour de Miranda Priestly se hace más accesible gracias a la colaboración entre Walmart y la firma Scoop, diseñada por Brandon Maxwell. La colección, disponible por tiempo limitado, ha ganado popularidad por sus blazers estructurados, vestidos y accesorios con siluetas que aparentan lujo pero mantienendo los precios asequibles.

Como dato curioso, los actores Dylan Sprouse y Barbara Palvin usaron el blazer en la alfombra roja de la premier de la película en Nueva York.

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¿Qué personaje eres según tus gafas?

DIFF Eyewear se suma al estreno con una colección de gafas que traduce el estilo de la película en monturas elegantes y diseños inspirados en los icónicos personajes de Andy, Miranda y Emily. La propuesta ofrece distintos estilos dentro de una misma línea, disponibles en varias combinaciones de color y que pueden adaptarse a prescripción, manteniendo tanto su estética como su enfoque funcional.