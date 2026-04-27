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Todo lo que debes saber sobre “The Devil Wears Prada 2″ antes de su estreno

Se espera que la secuela sea una de películas más taquilleras del primer semestre del año

27 de abril de 2026 - 11:10 PM

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La secuela, dirigida por David Frankel, se sitúa en un contexto donde las revistas impresas enfrentan su declive, mientras Miranda Priestly intenta mantenerse relevante (The Associated Press)
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Casi 20 años después de su estreno, The Devil Wears Prada regresa a la pantalla grande con una secuela que reabre el universo de la revista Runway y revive sus icónicos personajes. En medio de la cuenta regresiva para su estreno, repasamos todos los detalles confirmados hasta ahora.

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¿Cuándo se estrena?

The Devil Wears Prada 2 llegará a los cines de Puerto Rico el jueves 30 de abril de 2026, marcando el regreso de uno de los títulos más influyentes de la moda en el cine. La misma fecha de estreno aplica a otros países de Latinoamérica y España, mientras que para Estados Unidos será el 1 de mayo.

La historia original

La primera película sigue a Andy Sachs, una recién graduada en Periodismo que obtiene empleo como asistente de Miranda Priestly, la influyente Editora en Jefe de la revista de moda Runway, en Nueva York. La trama se centra en su adaptación a un entorno laboral exigente y altamente competitivo.

Más allá del mundo de la moda, la historia aborda dinámicas de poder, condiciones laborales y jerarquías dentro de la industria editorial, convirtiéndose con el tiempo en un título de referencia que sigue vigente para nuevas audiencias.

¿De qué tratará la secuela?

La secuela, dirigida por David Frankel, se sitúa en un contexto donde las revistas impresas enfrentan su declive, mientras Miranda Priestly intenta mantenerse relevante dentro de la industria y sostener su rol dentro de Runway.

En este escenario, se ddesarrolla un enfrentamiento entre Miranda y Emily Charlton, personaje que ahora ocupa un rol ejecutivo y se convierte en competidora directa dentro del mismo sector. En paralelo, Andy Sachs regresa al mundo editorial como Features Editor (editora de contenidos), con la tarea de ayudar a modernizar la revista y gestionar una crisis reputacional.

Tras debutar la gira internacional en Ciudad de México, las protagonistas de The Devil Wears Prada 2 continuaron su recorrido promocional en Asia, donde esta semana se llevaron a cabo varias premieres con alfombras rojas y entrevistas exclusivasLa primera parada de Anne Hathaway y Meryl Streep en el continente asiático fue Tokio, Japón, donde fueron recibidas con mucha euforia. Hathaway sorprendió al público local diciendo "Arigato gozaimasu”, agradeciéndoles en su idioma.El estreno mundial de The Devil Wears Prada 2 será el 1 de mayo
1 / 21 | Los momentos más icónicos de la gira de The Devil Wears Prada 2 esta semana. Tras debutar la gira internacional en Ciudad de México, las protagonistas de The Devil Wears Prada 2 continuaron su recorrido promocional en Asia, donde esta semana se llevaron a cabo varias premieres con alfombras rojas y entrevistas exclusivas - Agencia EFE

Casi dos décadas después del fenómeno original

La película llega cerca del vigésimo aniversario del estreno de la cinta de 2006, convertida en una referencia cultural dentro de la moda, el mundo editorial y la cultura pop.

¿Quiénes regresan del elenco original?

Vuelven los personajes que definieron la primera entrega:

Nuevas incorporaciones

El reparto suma también otros nombres y caras bastante conocidas de Hollywood como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y Simone Ashley. Estas incorporaciones introducirán nuevos conflictos en el universo de la revista ficticia Runway.

El regreso más esperado del mundo fashion

El teaser de The Devil Wears Prada 2 fue uno de los más vistos del género, acumulando más de 181 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, reflejando la enorme expectativa del público.

Habrá nueva música original (y muy buena)

El segundo tráiler estrenado en abril incluyó la presentación de la canción “Runway”, una colaboración entre Lady Gaga y Doechii que será el tema principal de la banda sonora oficial de la película.

Curiosidades y datos que no sabías

  • Aunque el personaje de Miranda Priestly interpretado por Meryl Streep se ha asociado principalmente a Anna Wintour, la legendaria (ex)editora de la revista Vogue, la actriz reveló en una entrevista reciente que tomó como referencia la personalidad de Clint Eastwood para su rol, adoptando su tono de voz bajo y pausado para darle autoridad a la protagonista.
  • Anne Hathaway no fue la primera opción para interpretar a Andy Sachs. El papel fue ofrecido inicialmente a la actriz estadounidense Rachel McAdams (conocida mayormente por sus memorables papeles en The Notebook y Mean Girls), quien lo rechazó porque quería alejarse del cine más comercial en ese momento.
  • El vestuario de la película es completamente real. Se reunió una colección de casi 200 piezas de firmas como Prada, Rick Owens y Zac Posen. Se estima que el presupuesto para los “looks” de la película fue cercano al millón de dólares, uno de los más caros del cine.
  • Antes del rodaje, Streep negoció su salario y amenazó con abandonar el proyecto si no recibía una mejor oferta. Los productores terminaron duplicando su paga original para garantizar su aparición.
  • La primera película tuvo un presupuesto total aproximado de 35 millones de dólares y recaudó más de 350 millones a nivel mundial, consolidándose como un éxito comercial absoluto.
  • TDWP ya tuvo una secuela literaria en 2013. Ese año se publicó la novela “La venganza viste de Prada”, que sigue al personaje de Andy diez años después, cuando ya es una exitosa editora de revista y se reencuentra con Miranda.
  • Para la secuela, Hathaway solicitó a los productores que no aparecieran modelos “extremadamente delgadas” en la película, ya que la actriz busca promover una imagen de belleza más saludable y “real”, tras notar un regreso a estándares extremos durante la Semana de la Moda de Milán.

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Anne HathawayMeryl StreepModaPelículasEstrenoCine
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