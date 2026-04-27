Todo lo que debes saber sobre “The Devil Wears Prada 2″ antes de su estreno
Se espera que la secuela sea una de películas más taquilleras del primer semestre del año
27 de abril de 2026 - 11:10 PM
27 de abril de 2026 - 11:10 PM
Casi 20 años después de su estreno, The Devil Wears Prada regresa a la pantalla grande con una secuela que reabre el universo de la revista Runway y revive sus icónicos personajes. En medio de la cuenta regresiva para su estreno, repasamos todos los detalles confirmados hasta ahora.
The Devil Wears Prada 2 llegará a los cines de Puerto Rico el jueves 30 de abril de 2026, marcando el regreso de uno de los títulos más influyentes de la moda en el cine. La misma fecha de estreno aplica a otros países de Latinoamérica y España, mientras que para Estados Unidos será el 1 de mayo.
La primera película sigue a Andy Sachs, una recién graduada en Periodismo que obtiene empleo como asistente de Miranda Priestly, la influyente Editora en Jefe de la revista de moda Runway, en Nueva York. La trama se centra en su adaptación a un entorno laboral exigente y altamente competitivo.
Más allá del mundo de la moda, la historia aborda dinámicas de poder, condiciones laborales y jerarquías dentro de la industria editorial, convirtiéndose con el tiempo en un título de referencia que sigue vigente para nuevas audiencias.
La secuela, dirigida por David Frankel, se sitúa en un contexto donde las revistas impresas enfrentan su declive, mientras Miranda Priestly intenta mantenerse relevante dentro de la industria y sostener su rol dentro de Runway.
En este escenario, se ddesarrolla un enfrentamiento entre Miranda y Emily Charlton, personaje que ahora ocupa un rol ejecutivo y se convierte en competidora directa dentro del mismo sector. En paralelo, Andy Sachs regresa al mundo editorial como Features Editor (editora de contenidos), con la tarea de ayudar a modernizar la revista y gestionar una crisis reputacional.
La película llega cerca del vigésimo aniversario del estreno de la cinta de 2006, convertida en una referencia cultural dentro de la moda, el mundo editorial y la cultura pop.
Vuelven los personajes que definieron la primera entrega:
El reparto suma también otros nombres y caras bastante conocidas de Hollywood como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y Simone Ashley. Estas incorporaciones introducirán nuevos conflictos en el universo de la revista ficticia Runway.
El teaser de The Devil Wears Prada 2 fue uno de los más vistos del género, acumulando más de 181 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, reflejando la enorme expectativa del público.
El segundo tráiler estrenado en abril incluyó la presentación de la canción “Runway”, una colaboración entre Lady Gaga y Doechii que será el tema principal de la banda sonora oficial de la película.
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