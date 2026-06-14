Paolo José Schoene y la llamada que le cambió la vida

Hay actores que descubren su vocación con el tiempo y otros que, simplemente, parecen traerla desde siempre. En el caso de Paolo José Schoene, actuar no es solo una profesión, es una forma de vivir. A sus 30 años, el actor bayamonés se abre paso como parte de una nueva generación de talento puertorriqueño que apuesta por la autenticidad, el trabajo constante y un amor genuino por su oficio.

Tras varios años de preparación en Europa y una filmografía en crecimiento en Puerto Rico, Schoene atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria con el estreno de “Summer of Three” en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. En el festival el filme triunfó con los premios en las categorías de Mejor Guion y Mejor Interpretación en un largometraje narrativo estadounidense.

La película, dirigida por Carlitos Ruiz Ruiz, lo reúne en pantalla junto a Marcel Ruiz y Kiki Montilla, marcando un paso significativo en su carrera.

Hablar con Paolo es encontrarse con alguien que vive la actuación con intensidad. Lejos de verla como un trabajo convencional, la describe como una herramienta de expresión y una forma de mantenerse conectado consigo mismo.

PUBLICIDAD

“Para mí la actuación es una salvación. Si no la tengo, siento que me vuelvo loco. Se lo he dicho miles de veces a mi agente, Patricia Alonso, en momentos donde la industria no está tan activa aquí: ‘Me estoy tostando, necesito actuar en lo que sea’”, indicó Schoene en una entrevista con Magacín varios días antes de haber viajado a Nueva York para la premier de la película. “Lo que me gusta de la actuación es que es una de las artes más puras que existen. El proceso de encontrar un personaje, buscar su humanidad y hacerlo real es lo más genuino que hay”.

Amor por la actuación

El vínculo de este artista con el cine comenzó cuando apenas tenía era un niño, ya que creció rodeado de películas gracias a la influencia de su familia. “Desde niño siempre tenía una obsesión con las películas inculcada por mi abuela, porque ella siempre me ponía películas, y también por mi padre y mi abuelo”, narró el actor nacido y criado en Bayamón. “Hay algo muy lindo que siempre recuerdo de mi papá y era que él veía mucho ‘The Godfather’. No fue hasta que vi a Marlon Brando que dije: ‘Ok, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida’. Siempre he sido un ‘performer’ en el sentido de que hacía personajes para hacer a la gente reír o fingía que me enfermaba. Era como un escape”.

Aunque su primera experiencia frente a las cámaras ocurrió en Puerto Rico, participando en una producción alemana filmada en la isla llamada “Ein Sommer in Florida”, fue durante sus años de estudio en Europa cuando comprendió la dimensión profesional del oficio. A los 16 años comenzó estudios de cinematografía en American University of Paris, en Francia, y luego se especializó en actuación para pantalla en Catalyst Institute Of Creative Arts of Berlin, en Alemania, donde desarrolló una visión artística basada en la verdad emocional de los personajes.

PUBLICIDAD

“Cuando terminé mis estudios en Alemania, mi meta era volver a Puerto Rico. Mi agente en Europa me dijo: ‘Ve a la isla, haz lo que sabes hacer y, cuando lo logres, empiezas a moverte a diferentes lugares’”, añadió Schoene, cuyo bisabuelo era alemán. “Regresé a Puerto Rico hace cuatro años. El primer año fue un poco retante, porque sentía que había un ‘panismo’ con un montón de los actores. Al punto que le decían a mi agente que yo era muy natural y que necesitaba ser más teatral”.

Lejos de desanimarse, continuó apostando por el estilo interpretativo que había desarrollado en Alemania. Hoy, apenas unos años después de su regreso, ya suma cuatro largometrajes filmados en Puerto Rico, “Casa Pura”, “Un día de Mayo”, “Summer of Three” e “Indulgencia”.

Cómo llega “Summer of Three” a su vida

La oportunidad de interpretar a Luife, personaje en “Summer of Three” le llegó en medio del rodaje del drama “Un día de Mayo” (2025), dirigido por Juan Esteban Suárez, momento en que recibió el libreto de la película. Desde la primera lectura sintió una conexión inmediata con el personaje y con la historia. Lo que siguió fue un proceso de audiciones que terminaría cambiando su carrera.

“Mi agente me habló de este ‘casting’. En ese entonces mi madre me ayudaba a prepararme, y le dije: ‘Mamá, por favor, tenemos que hacerlo lo mejor posible y vamos a divertirnos con él’”, destacó el histrión. “Usualmente hago unas cinco, seis o siete tomas en cámara, pero ese día decidimos hacer nada más que tres. Porque, el guion era tan bueno que me lo leí dos veces y ya me sabía todo el libreto de la escena y me salió muy natural”.

PUBLICIDAD

Cuando recibió una llamada para hacer una segunda ronda de audiciones, conoció a Carlitos Ruiz Ruiz y a Marcelo Ruiz, autores del guion de la película junto a Mariana Belaval. En un a aparte, el director le preguntó si sabía correr motora, a lo que dijo inmediatamente que sí, a pesar de que nunca lo había hecho.

“Luego de contestarle, rápido pensé ‘Si me dan este papel, estoy en problemas’. Por lo que, de inmediato, le empecé a escribir a todos mis amigos que tenían motora, para que me enseñaran a tirar los cambios, porque yo no sabía nada”, confesó entre risas. “Literalmente acababa de terminar de filmar ‘Un día de Mayo’, cuando me llegó la noticiaa través de un mensaje de texto que decía: ‘Felicidades, eres Luife’. Desde ahí, el resto es historia y se convirtió en la experiencia profesional más linda de mi vida”.

Estreno en Tribeca

Pocas experiencias pueden compararse con ver una película en la que aparece el actor proyectada en uno de los festivales más prestigiosos del mundo, como es el caso de Tribeca Film Festival, fundado por el actor Robert De Niro. Para Schoene, la emoción es aún mayor porque siente una conexión especial con este proyecto.

“He visto la película tres veces, y las tres veces he llorado. Porque es un filme que me enorgullece un montón. No existe nada así en Puerto Rico, porque muestra a la isla desde otra perspectiva”, destacó Schoene. “Habla de la amistad, de la lealtad, del amor y de la pérdida. Toca temas que nos hacen humanos y va a mover un montón de sentimientos al público”.

PUBLICIDAD

La participación de “Summer of Three” en este festival representa un importante escaparate internacional, tanto para la producción como para sus protagonistas. Hasta el momento, no hay una fecha exacta de cuándo podría verse en los cines locales. Mientras esto ocurre, este artista ya tiene la mirada puesta en los próximos retos. Actualmente mantiene conversaciones para nuevos proyectos y recientemente concluyó el rodaje de “Indulgencia”, dirigida por Luis Enrique.