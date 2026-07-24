Subastan por $89,600 un abrigo de calentamiento que usó Chamberlain en las finales de la NBA en 1972

Una chaqueta de calentamiento que llevó Wilt Chamberlain durante las finales de la NBA de 1972, y que un adolescente compró por $3.07 dólares en una tienda de segunda mano de Oregón, se vendió el lunes en una subasta por $89,600.

En enero, Quinn Brown estaba buscando entre un enorme contenedor de ropa en una tienda Goodwill a las afueras de Portland cuando vio a alguien devolver a la pila una chaqueta de los Lakers con el nombre de Chamberlain. Brown, que se dedica a revender ropa de segunda mano por Internet, se la quedó rápidamente.

La chaqueta fue subastada por Sotheby’s, que había estimado su valor entre $150,000 y $250,000 antes de que se cerrara la licitación el lunes. Según la casa de subastas, recibió un total de 48 ofertas.

Descrita en la página web de Sotheby’s como una “extraordinaria pieza de memorabilia”, la chaqueta amarilla de manga corta que Chamberlain utilizó durante las finales de la NBA de 1972, en las que los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Knicks de Nueva York.

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“Ni siquiera pensaba que fuera posible encontrar algo así”, afirmó Brown. “Tuve muchísima suerte”.

Chamberlain, miembro del Salón de la Fama de la NBA y considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugó en la liga entre 1959 y 1973. Ganó dos anillos de campeón: uno con los Philadelphia 76ers en 1967 y otro con los Los Angeles Lakers en 1972. Tiene el récord de más puntos anotados por un jugador en un solo partido, al sumar 100 puntos en un encuentro de 1962.

Tras comprar la chaqueta de Chamberlain, en enero, Brown buscó en Internet para ver si tenía algún valor. Encontró una foto en Google en la que aparecía Chamberlain con una chaqueta similar y la comparó con la que él tenía. (The Associated Press)

Durante los últimos tres años, Brown se ha dedicado a revender ropa por Internet tras encontrarla en tiendas de segunda mano. La prenda más cara que había vendido hasta entonces era una camiseta de Sub Pop Records, el sello independiente que fichó a Nirvana en 1989 y publicó el primer álbum del grupo. Se vendió por $250.

Tras comprar la chaqueta de Chamberlain, en enero, Brown buscó en Internet para ver si tenía algún valor. Encontró una foto en Google en la que aparecía Chamberlain con una chaqueta similar y la comparó con la que él tenía.

Al examinar el escudo de los Lakers en la parte delantera, se fijó en ciertos pequeños detalles de las costuras que coincidían con los de la foto. También consultó las medidas de otra camiseta que había llevado Chamberlain, una figura imponente de 7 pies y 1 pulgada de altura, y descubrió que coincidían casi por completo.

“La verdad es que solo quería asegurarme, porque en aquel momento me costaba mucho creerlo”, explicó, y añadió que solo había leído sobre descubrimientos tan inesperados en tiendas de segunda mano.

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Cuando publicó una foto de la chaqueta en las redes sociales, Sotheby’s se puso en contacto con él para que la entregara a la casa de subastas. Brown aceptó y un vehículo blindado vino a recogerla.

Luego, Sotheby’s llevó a cabo su propia verificación fotográfica y determinó que Chamberlain había llevado la chaqueta durante las finales de 1972, en las que fue nombrado MVP de las finales.

“Encontrar una prenda que haya sido usada en un partido y que se pueda relacionar con una serie concreta de las Finales, en el caso de un jugador de esta época, es algo verdaderamente excepcional”, afirma la página web de Sotheby’s. “Dado que las prendas usadas por Chamberlain que se pueden relacionar con fotos de los partidos se están volviendo extremadamente raras, esta chaqueta es una pieza de la historia del deporte”.

No es la primera prenda de Chamberlain de las finales de 1972 que alcanza una cuantiosa suma en subasta: una camiseta de partido que llevó durante la serie se vendió por $4.9 millones en Sotheby’s en 2023, la cuarta camiseta de la NBA más cara vendida jamás por la casa de subastas.