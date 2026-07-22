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El príncipe George, el primogénito de William y Kate, cumple 13 años

Con motivo de esta celebración, los príncipes de Gales colgaron fotos y videos de su hijo en sus redes sociales

22 de julio de 2026 - 3:11 PM

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LONDRES, 22/07/2026.- El príncipe Jorge, nieto del rey Carlos III y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, cumple este miércoles 13 años de edad, meses antes de iniciar su educación secundaria en el exclusivo colegio de Eton.Con motivo de esta celebración, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, colgaron en sus redes sociales una instantánea de su hijo mayor tomada por Matt Porteous, el fotógrafo preferido por la familia para festejos especiales.En la foto, el príncipe aparece de pie, con las manos en los bolsillos y vestido con una camisa blanca de cuello abierto y una americana en color oscuro, acompañado por el mensaje: "Feliz cumpleaños, Jorge", junto a un emoji de confeti. EFE/Cuenta de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en la red social X -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)- (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El príncipe George, nieto del rey Charles III y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, cumple este miércoles 13 años de edad, meses antes de iniciar su educación secundaria en el exclusivo colegio de Eton.

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Con motivo de esta celebración, los príncipes de Gales, William y Kate, colgaron en sus redes sociales una instantánea de su hijo mayor tomada por Matt Porteous, el fotógrafo preferido por la familia para festejos especiales.

En la foto, el príncipe aparece de pie, con las manos en los bolsillos y vestido con una camisa blanca de cuello abierto y una americana en color oscuro, acompañado por el mensaje: “Feliz cumpleaños, George”, junto a un emoji de confeti.

También, colgaron en Instagram un video en el que se ve al cumpleañero corriendo y difrutando de la playa. En el calce, sus padres agradecieron las felicitaciones a su primogénito.

El adolescente disfruta actualmente de sus vacaciones estivales antes de empezar el próximo septiembre en Eton, el colegio privado ubicado cerca de Windsor, a las afueras de Londres, donde también estudió su padre, William, y su tío, el príncipe Harry.

Jorge es segundo en la línea de sucesión, por detrás de su padre y por delante de sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

En septiembre, el príncipe George será alumno interno en una de las residencias de Eton, atendidas por personal del colegio.

Hasta ahora había estudiado en la escuela Lambrook, en el condado de Berkshire (a las afueras de Londres), junto a sus dos hermanos menores, Charlotte, de 11 años, y Louis, de 8.

La princesa de Gales saluda desde el "royal box" en el All England Club. La princesa Kate junto a su hija, la princesa Charlotte, de 11 años.Dustin Hoffman y su esposa, Lisa, también estuvieron en el "royal box" durante la final masculina de Wimbledon.
1 / 9 | Los hijos de los príncipes Kate y William llegan a la clausura de Wilmbledon. La princesa de Gales saluda desde el "royal box" en el All England Club. - Dave Shopland
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Príncipe JorgePríncipe WilliamKate MiddletonRealeza británica
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