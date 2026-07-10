El rey Charles recibió al príncipe Harry y a su familia por primera vez en años

LONDRES — El rey Charles III recibió el viernes al príncipe Harry y se reunió con su familia por primera vez en años, en un intento por limar las diferencias que persisten desde que su hijo menor y su esposa abandonaron la vida real y se trasladaron a Estados Unidos hace seis años.

Harry, Meghan y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, se reunieron con el rey y la reina Camilla en Highgrove House, una finca situada al oeste de Londres.

El duque de Sussex había llegado el lunes a su país natal para asistir a una serie de actos benéficos que quedaron eclipsados por las especulaciones sobre si se reuniría con su padre.

1 / 6 | Fotos: Príncipe Harry y Meghan Markle hacen su primera aparición pública en jubileo de la reina. El príncipe Harry y su esposa Meghan se sumaron el 3 de junio a otros miembros de la familia real en un oficio religioso en honor a los 70 años de la reina Elizabeth II en el trono. - The Associated Press 1 / 6 Fotos: Príncipe Harry y Meghan Markle hacen su primera aparición pública en jubileo de la reina El príncipe Harry y su esposa Meghan se sumaron el 3 de junio a otros miembros de la familia real en un oficio religioso en honor a los 70 años de la reina Elizabeth II en el trono. The Associated Press Compartir

Los periódicos sensacionalistas y los informativos británicos se hicieron eco de numerosas especulaciones sobre si Meghan, duquesa de Sussex, le acompañaría y, lo que es más importante, si llevarían a sus dos hijos para que por fin pudieran conocer al abuelo Charles.

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Sin embargo, la agenda de la monarca suele planificarse con años de antelación, y los actos se fijan mucho antes de que tengan lugar. La oportunidad de celebrar una reunión de este tipo habría sido efímera, sobre todo porque los niños tendrían que volver al colegio en otoño y porque viven en California.

El deseo de aprovechar el momento avivó las tensiones entre Harry y los responsables de la Casa Real a principios de esta semana. Esto quedó patente en unas escenas embarazosas en las que los responsables de la Casa Real invitaron primero a Harry a alojarse en el Palacio de Buckingham y, posteriormente, retiraron la oferta al ver que el príncipe no la aceptaba a tiempo.

La visita de Harry coincidió además con la derrota en la última demanda que había interpuesto en su intento por poner en vereda a la prensa sensacionalista británica. Un juez dictaminó que no había logrado demostrar sus alegaciones de violación de la intimidad contra la editorial del Daily Mail.

Sin embargo, sus disputas legales han sido motivo de tensión con su familia. Harry ha declarado que quiere reconciliarse con su padre, de 77 años, que está recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no revelado.

Pero también quería que sus hijos se reunieran con la monarca, a quien conocieron por primera vez durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II en 2022.

1 / 6 | Reaparecen los reyes Charles y Camilla durante evento benéfico para organización de cáncer en Londres. La recepción fue organizada por la organización benéfica para conmemorar su aniversario 125, celebrada en el Palacio de St James, en Londres. - Yui Mok 1 / 6 Reaparecen los reyes Charles y Camilla durante evento benéfico para organización de cáncer en Londres La recepción fue organizada por la organización benéfica para conmemorar su aniversario 125, celebrada en el Palacio de St James, en Londres. Yui Mok Compartir

Los hijos de la familia real, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, ya tienen la edad suficiente para recordar el encuentro con su abuelo, y seguramente estarán deseando hacerse fotos con el rey, aunque el acto se consideró privado y no se harán públicas ninguna imagen.

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Las tensiones dentro de la Casa de Windsor se han intensificado desde que Harry y Meghan renunciaron a sus obligaciones reales y se trasladaron a California para dedicarse a proyectos mediáticos, lejos de las presiones de la vida real en Londres.

La situación tocó fondo después de que Harry publicara unas memorias explosivas que incluían descripciones poco halagüeñas de la familia real y acusaciones contundentes sobre una relación tóxica entre la monarquía y la prensa.

La descripción que hace Harry de cómo los miembros de la realeza filtran información sobre otros miembros de la familia a cambio de una cobertura mediática positiva sobre sí mismos es solo una de las acusaciones sensacionalistas que aparecen en su libro, “Spare”. El príncipe se mostró especialmente mordaz con Camilla, a quien acusó de filtrar conversaciones privadas a los medios de comunicación en un intento por rehabilitar su imagen tras su prolongada relación con Charles, cuando este era heredero al trono.

Tras perder el año pasado un litigio judicial relacionado con su seguridad, Harry afirmó que esperaba restablecer las relaciones con su familia, aunque al mismo tiempo insinuó que la familia real había intentado impedir que recibiera protección policial para castigarle por haber renunciado a sus obligaciones reales.