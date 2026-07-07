La Semana de la Alta Costura en París: moda, arte y celebridades brillan en la pasarela

Marcada por flores, siluetas escultóricas y otras vaporosas, un selecto grupo de casas de moda han llevado sus exclusivas propuestas para la próxima temporada de otoño-invierno durante la Semana de la Alta Costura de París, que se celebra en la capital francesa hasta el jueves.

Firmas emblemáticas como Chanel, Christian Dior y Schiaparelli crearon auténticas obras de arte para sus colecciones, en las que han denotado una integración espléndida entre la tecnología y la artesanía.

Durante el evento bianual, múltiples figuras artísticas se han dado cita en las “front row” de las pasarelas “haute couture”, presentadas en distintos recintos de la capital francesa, que se han transformado para complementar las colecciones.

Schiaparelli, la firma de moda encargada de abrir la Semana de la Alta Costura parisina, ha protagonizado algunos de los momentos más comentados, incluyendo la presencia de Bad Bunny, quien vistió un elegante traje en tono mantequilla hecho en lana y seda.

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La chaqueta estaba flanqueada con los distintivos botones ornamentales dorados de la firma, que representan a Puerto Rico y momentos emblemáticos de su carrera: los dominos con la monoestrellada, las sillitas de “Debí Tirar Más Fotos”, un coquí, el corazón triste de “Un Verano Sin Ti” y el logo del conejo que el artista solía usar al principio de su carrera.

1 / 14 | Bad Bunny se roba el "front row" de Schiaparelli. Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. - Emma Da Silva 1 / 14 Bad Bunny se roba el "front row" de Schiaparelli Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. Emma Da Silva Compartir

Asimismo, Zendaya utilizó uno de los vestidos que Daniel Roseberry -director creativo de Schiaparelli- presentó en “The Abyss” para la premier mundial de la película The Odyssey en Londres.

Mientras, la segunda colección de alta costura Matthieu Blazy para Chanel estuvo inspirada en clásicos cuentos de hadas, como “La Bella Durmiente” y “Alicia en el País de las Maravillas”. Los vestidos y los conjuntos de dos piezas fueron las prendas más sobresalientes, tonos metálicos, violetas, azules, verdes, blancos y negros.

Distinto a la tradición del Maison Chanel, el clásico vestido de novia que presentan en sus colecciones de alta costura no cerró el desfile, sino que pasó por la pasarela como un look más.

La “haute couture” es un término registrado, del que pueden hacer uso firmas que crean piezas a mano, con los mejores materiales y a la medida de la clienta, en sus diferentes talleres.

Models wear creations as part of the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women's collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) (Emma Da Silva)

Son propuestas que se dan a conocer por medio de desfiles, y con un número determinado de looks dos veces al año. Es la Fédération de Haute Couture et de la Mode (Federación de la Alta Costura y de la Moda) la que la regula, así como la que fija su calendario oficial.

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La creó el inglés Charles Frederick Worth en París en 1858. Y se caracteriza, además de por la calidad de los materiales empleados para hacerla realidad, por unos precios sumamente elevados, así como por los cientos de horas que requiere la confección de sus prendas.