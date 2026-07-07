Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de julio de 2026
84°Bruma
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Semana de la Alta Costura en París: moda, arte y celebridades brillan en la pasarela

Firmas emblemáticas como Chanel, Christian Dior y Schiaparelli crearon auténticas obras de arte para sus colecciones

7 de julio de 2026 - 6:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los vestidos y los conjuntos de dos piezas fueron las prendas más sobresalientes, tonos metálicos, violetas, azules, verdes, blancos y negros. (Emma Da Silva)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Marcada por flores, siluetas escultóricas y otras vaporosas, un selecto grupo de casas de moda han llevado sus exclusivas propuestas para la próxima temporada de otoño-invierno durante la Semana de la Alta Costura de París, que se celebra en la capital francesa hasta el jueves.

RELACIONADAS

Firmas emblemáticas como Chanel, Christian Dior y Schiaparelli crearon auténticas obras de arte para sus colecciones, en las que han denotado una integración espléndida entre la tecnología y la artesanía.

Durante el evento bianual, múltiples figuras artísticas se han dado cita en las “front row” de las pasarelas “haute couture”, presentadas en distintos recintos de la capital francesa, que se han transformado para complementar las colecciones.

Pedro Pascal, Lupita Nyong’o, Michelle Yeoh, Sabrina Carpenter, Vera Wang y Anna Wintour fueron algunas de las personas que llegaron hasta París para inspirarse con las colecciones.

Schiaparelli, la firma de moda encargada de abrir la Semana de la Alta Costura parisina, ha protagonizado algunos de los momentos más comentados, incluyendo la presencia de Bad Bunny, quien vistió un elegante traje en tono mantequilla hecho en lana y seda.

La chaqueta estaba flanqueada con los distintivos botones ornamentales dorados de la firma, que representan a Puerto Rico y momentos emblemáticos de su carrera: los dominos con la monoestrellada, las sillitas de “Debí Tirar Más Fotos”, un coquí, el corazón triste de “Un Verano Sin Ti” y el logo del conejo que el artista solía usar al principio de su carrera.

Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. Antes de que comenzara el desfile, toda la atención se concentró en la escalinata del museo, Petit Palais de París, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Allí desfilaron algunas de las personalidades más influyentes del panorama internacional. También sorprendió la presencia de Michelle Yeoh, que debutó con un llamativo cambio de imagen. La actriz apareció con un elegante corte bob en tono rubio ceniza que contrastaba con un sofisticado vestido negro de escote Bardot decorado con plumas, confirmando una vez más su estrecha relación con la moda de alta costura.
1 / 14 | Bad Bunny se roba el "front row" de Schiaparelli. Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. - Emma Da Silva

Asimismo, Zendaya utilizó uno de los vestidos que Daniel Roseberry -director creativo de Schiaparelli- presentó en “The Abyss” para la premier mundial de la película The Odyssey en Londres.

Mientras, la segunda colección de alta costura Matthieu Blazy para Chanel estuvo inspirada en clásicos cuentos de hadas, como “La Bella Durmiente” y “Alicia en el País de las Maravillas”. Los vestidos y los conjuntos de dos piezas fueron las prendas más sobresalientes, tonos metálicos, violetas, azules, verdes, blancos y negros.

Distinto a la tradición del Maison Chanel, el clásico vestido de novia que presentan en sus colecciones de alta costura no cerró el desfile, sino que pasó por la pasarela como un look más.

La “haute couture” es un término registrado, del que pueden hacer uso firmas que crean piezas a mano, con los mejores materiales y a la medida de la clienta, en sus diferentes talleres.

Models wear creations as part of the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women's collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)
Models wear creations as part of the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women's collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) (Emma Da Silva)

Son propuestas que se dan a conocer por medio de desfiles, y con un número determinado de looks dos veces al año. Es la Fédération de Haute Couture et de la Mode (Federación de la Alta Costura y de la Moda) la que la regula, así como la que fija su calendario oficial.

La creó el inglés Charles Frederick Worth en París en 1858. Y se caracteriza, además de por la calidad de los materiales empleados para hacerla realidad, por unos precios sumamente elevados, así como por los cientos de horas que requiere la confección de sus prendas.

El calendario oficial de la Semana de la Alta Costura de París otoño-invierno 2026-2027 incluye a Germanier, Jean Paul Gautier, Giorgio Armani Privé, Elie Saab, Balenciaga y Robert Wun, entre otros.

Tags
Semana de la Moda ParísChanelChristian DiorModaParís
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: