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Zendaya estrena un diseño de Schiaparelli a solo horas de su desfile de Alta Costura en París

La actriz utilizó el vestido para la premier de “The Odyssey” en Londres

6 de julio de 2026 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz ha acostumbrado al público ha tener un “estilismo de método”, alusivo al personaje o a la película que promociona. (Scott A Garfitt)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Directamente desde la pasarela inaugural de la Semana de la Alta Costura en París, Zendaya lució un vestido de la colección otoñal de Schiaparelli para la premier, en Londres, del filme “The Odyssey”, en el que interpreta a la diosa griega Atenea.

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Con el corsé blanco que imita una esculpida silueta femenina como armadura de la “diosa de la sabiduría y la guerra”, la actriz encarnó una vez más su personaje en la película que dirige Christopher Nolan.

El espléndido diseño integra el corpiño blanco, de cuello halter y acabado en pico, que recuerda las esculturas de la mitología griega. El vestido transiciona a la suavidad y el movimiento con una falda hecha de flecos de cuentas, en un degradado del blanco al plateado.

El vestido durante la pasarela inaugural de la Semana de la Alta Costura de París.
El vestido durante la pasarela inaugural de la Semana de la Alta Costura de París. (WGSN)

El look fue completado por joyas Chopard y los clásicos pumps de Christian Louboutin, que suele utilizar la actriz para sus apariciones públicas.

En la mañana, el estilista de Zendaya, Law Roach, fue uno de los que vio el debut del diseño de Daniel Roseberry en el desfile de la colección otoño-invierno 2026-2027 de Schiaparelli. En sus redes, Roach compartió memes sobre la travesía de llevar el diseño de París a Londres, en apenas horas.

Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. Antes de que comenzara el desfile, toda la atención se concentró en la escalinata del museo, Petit Palais de París, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Allí desfilaron algunas de las personalidades más influyentes del panorama internacional. También sorprendió la presencia de Michelle Yeoh, que debutó con un llamativo cambio de imagen. La actriz apareció con un elegante corte bob en tono rubio ceniza que contrastaba con un sofisticado vestido negro de escote Bardot decorado con plumas, confirmando una vez más su estrecha relación con la moda de alta costura.
1 / 14 | Bad Bunny se roba el "front row" de Schiaparelli. Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. - Emma Da Silva

“Directamente desde la pasarela, Zendaya luce el look de cierre de nuestra colección de alta costura, que irradia luz desde dentro: un vestido resplandeciente con un corpiño moldeado de silicona blanca con efecto porcelana esmaltada, espalda nadadora y detalles de cordones, y flecos espejados bordados con un degradado sfumato que va del blanco al espejo”, describió la firma parisina en una publicación en Instagram.

Durante la gira de eventos promocionales de “The Odyssey”, la artista ha hecho homenaje a su personaje evocando en cada aparición a la mitología griega. El domingo, lo hizo con un vestido impacablemente blanco, que se unía a una bandana, de la colección primavera-verano 2027 de Jacquemus, que se presentó la semana pasada en Córcega.

El look estuvo inspirado en la diosa griega de la sabiduría, a la que Zendaya dará vida en la película.Este es el primer diseño exclusivo de "Le Bonheur", la colección primavera-verano 2027 de Jacquemus, presentada la semana pasada en Córcega.Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya y Samantha Morton posan con el director Christopher Nolan y la productora Emma Thomas.
1 / 8 | Zendaya encarna a la diosa griega Atenea para la promoción de "The Odyssey". El look estuvo inspirado en la diosa griega de la sabiduría, a la que Zendaya dará vida en la película. - Scott A Garfitt

Un día antes, usó un vestido blanco roto de la colección primavera-verano 2006 de Trussardi, su única apuesta a lo vintage, para el estilismo de esta película. El vestido ligero y con movimiento tenía unos manguillos finos que se caían de los hombros de Zendaya, tal y como se ve en las antiguas estatuas griegas.

La actriz ha acostumbrado al público ha tener un “estilismo de método”, alusivo al personaje o a la película que promociona. Apenas días antes de comenzar la gira mediática para “The Odyssey”, tuvo un despliegue de looks inspirados en de Spider-Man: Brand New Day.

Mientras que la película del universo de Marvel estrena el 29 de julio, “The Odyssey” estará disponible en cines a partir del 17 de julio. En ambos filmes, Zendaya comparte escena con su esposo, Tom Holland.

Para la adaptación de la epopeya, el reparto también incluye a estrellas como Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Matt Damon, Robert Pattison y Samantha Morton, entre otros.

Zendaya posa para los fotógrafos durante la premiere de 'The Odyssey' en Londres.
Zendaya posa para los fotógrafos durante la premiere de 'The Odyssey' en Londres. (Scott A Garfitt)
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ModaSemana de la Moda París
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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