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El look de Bad Bunny que llevó a Puerto Rico a la Semana de la Alta Costura en París

El coquí, la monoestrellada y hasta las sillitas llegaron al desfile de Schiaparelli en la capital francesa

6 de julio de 2026 - 10:48 AM

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La chaqueta incluyó dominos con la bandera de Puerto Rico, las sillitas de “Debí Tirar Más Fotos”, un coquí y hasta el corazón triste de “Un Verano Sin Ti”. (Emma Da Silva)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Luego de llevar el sazón boricua en sus dos conciertos en la capital francesa, Bad Bunny capturó todas las miradas este lunes al asistir al desfile de otoño-invierno 2026-2027 de Schiaparelli durante la Semana de la Alta Costura de París con un look hecho a la medida y lleno de símbolos que hacen homenaje a Puerto Rico.

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Benito Antonio Martínez Ocasio lució un elegante traje en tono mantequilla hecho en lana y seda. Con su pantalón a juego, la chaqueta estaba flanqueada con los distintivos botones ornamentales dorados de la firma.

Esta vez, los “bijoux buttons” no se quedaron en el ojo y la cerradura de Schiaparelli -que tuvo como broches en la solapa del blazer-, sino que incluyó dominos con la bandera de Puerto Rico, las sillitas de “Debí Tirar Más Fotos”, un coquí y hasta el corazón triste de “Un Verano Sin Ti”. En los puños de las mangas, tenía también el logo del conejo que el artista solía usar al principio de su carrera.

Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. Antes de que comenzara el desfile, toda la atención se concentró en la escalinata del museo, Petit Palais de París, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Allí desfilaron algunas de las personalidades más influyentes del panorama internacional. También sorprendió la presencia de Michelle Yeoh, que debutó con un llamativo cambio de imagen. La actriz apareció con un elegante corte bob en tono rubio ceniza que contrastaba con un sofisticado vestido negro de escote Bardot decorado con plumas, confirmando una vez más su estrecha relación con la moda de alta costura.
1 / 14 | Bad Bunny se roba el "front row" de Schiaparelli. Bad Bunny dijo presente en la inauguración de la Semana de la Alta Costura con un Schiaparelli personalizado. - Emma Da Silva

El look hecho a la medida por Daniel Roseberry, director creativo de la firma parisina, fue completado con una corbata trenzada en hilos dorados y negros, sobre una camisa de botones de seda blanca, un cinturón en cuerpo de imitación de serpiente y unas botas “cowboy” de piel negra.

Bad Bunny hizo un espacio en la gira europea de “Debí Tirar Más Fotos” para asistir al desfile inaugural de la Semana de la Alta Costura de París acompañado de su hermano Bernie, quien también ha destacado como modelo en pasarelas como la colección primavera-verano 2027 de Willy Chavarria, presentada en la Semana de la Moda Masculina de París.

Los vegabajeños ocuparon un exclusivo sitial en la primera fila, junto a estrellas como Michelle Yeoh, Chiara Ferrangni, Anna Wintour y Vera Wang, entre otros.

Schiaparelli y Benito Antonio tienen una larga historia de colaboración. El artista fue incluso el primero en llevar una pieza masculina de la firma durante la ceremonia de entrega de los Grammy, en febrero de este año, cuando el boricua se alzó con el premio de Álbum del Año, el máximo galardón que nunca había sido otorgado a una producción completamente en español.

“The Abyss”

Schiaparelli inauguró la Semana de la Alta Costura de París, en la que se espera que sobre 30 casas de moda -como Chanel, Dior y Elie Saab- presenten sus propuestas de “houte couture” para la próxima temporada de otoño-invierno.

La colección “The Abyss” de Schiaparelli mezcla textiles sintéticos, como el silicón, los espejos y el látex, con bordados hechos literalmente de flores. Roseberry explicó que parte de su inspiración vino de un viaje que hizo a Barcelona para admirar las joyas arquitectónicas que dejó Antoni Gaudí.

Aún con el estilo estructural de Schiaparelli, Roseberry buscó jugar con los colores de una forma sutil, porque “nuestros ojos están cansados de ver tanto”. Luego de pensar que había descifrado su proceso creativo, el diseñador compartió que crear fórmulas en “antiestético”, por lo decidió lanzarse a lo desconocido y disfrutar la creación de la colección.

“Schiaparelli es una casa en la que aún puedes hacer preguntas. Hay colecciones que son declaraciones de cómo las personas deben verse y vestirse. Es más retante hacer preguntas que declaraciones en una temporada. Es un lujo hacer preguntas, es un lujo no saber hasta el final. Es una bendición tener el apoyo de un equipo que te seguirá hasta ‘The Abyss’ (el abismo)“, dijo Roseberry en un video manifiesto sobre la colección.

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Bad BunnySemana de la Moda ParísModaCoquí
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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