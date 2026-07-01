¿Por qué hay más mujeres en la Semana de la Moda Masculina de París?

Esta era la temporada de la moda masculina. Las mujeres estaban por todas partes.

Desfilaron por las pasarelas mixtas de París en los desfiles de Amiri y Ami. En el de Vetements, las mujeres lucieron muchos de los looks de “ropa masculina” y la actriz Sharon Stone cerró la pasarela con botas hasta el muslo.

Dentro del mundo de la moda, nada de esto llamó la atención. Es que la difuminación de los géneros no se estaba produciendo al margen. Estaba integrada en la Semana de la Moda Masculina de París, que finalizó el domingo, donde una industria del lujo valorada en miles de millones de dólares muestra lo que cree que los hombres querrán próximamente.

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También ha llegado a la publicidad de la moda masculina.

Rihanna se convirtió en la imagen de la primera campaña masculina de Louis Vuitton de Pharrell Williams en 2023, apareciendo en una valla publicitaria gigante de París con su barriga de embarazada al descubierto y los brazos llenos de bolsos de Vuitton.

“No es algo completamente nuevo”, afirmó Joseph McBrinn, historiador del arte de la Universidad de Ulster.

Las mujeres llevan tantas temporadas desfilando en colecciones de moda masculina que a los expertos del sector ya casi ni les llama la atención —aunque la Generación Z, que ahora se está poniendo al día con el estilo transgresor de género que David Bowie lucía en los años 70, lo considere lo último en tendencia.

En las últimas décadas, señaló, la moda ha pasado “de una concepción muy binaria del género y la moda a algo que hoy en día es muy fluido”, lo que, añadió, refleja la forma de pensar actual de los jóvenes.

La frontera entre lo masculino y lo femenino sigue difuminándose, tanto en el cuerpo como en el calendario. No ha desaparecido, y su difuminación se debe tanto al dinero como al género.

Fuera de las pasarelas, el momento es volátil: una masculinidad combativa en Internet, influencers de la “manosfera” como los hermanos Tate, una oleada de leyes antitrans. (Aurelien Morissard)

“La androginia solo funciona porque la gente entiende qué es lo que se está traspasando”, afirmó Andrew Groves, profesor de sistemas de moda masculina en la Universidad de Westminster.

La verdadera historia no es que la moda masculina se haya liberado de sus reglas, sino que los diseñadores están encontrando una nueva libertad dentro de uno de los reglamentos más estrictos de la moda, añadió Groves.

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Las pasarelas parecen estar borrando el género; las categorías son precisamente lo que hace que ese gesto resulte legible.

Moda masculina toma prestado de la femenina

Para Jonathan Anderson, el primer diseñador de Dior en dirigir tanto la línea masculina como la femenina, los modelos lucieron perlas, blusas rosas y transparentes con suaves lazos en el cuello; la colección, según explicó a los periodistas, trataba sobre cómo él “conecta con lo femenino”.

En Saint Laurent, los hombres lucían el torso al descubierto con camisetas ceñidas como una segunda piel, llevaban slips de cuero y desfilaban con zapatos transparentes tomados de la pasarela femenina.

La firma inauguró la Semana de la Moda Masculina de París, y su apuesta por la moda masculina no es solo estética: según se informó, Saint Laurent se ha fijado el objetivo de duplicar las ventas de la línea masculina para 2030.

Muchas marcas han fusionado las colecciones masculinas y femeninas en un único desfile mixto. Lo que en su día fueron provocaciones, estos desfiles se convirtieron en una estrategia del calendario a finales de la década de 2010: en parte creativa, en parte práctica, pero sobre todo comercial.

Cuando Anthony Vaccarello se hizo cargo de Saint Laurent en 2016, eliminó el desfile independiente de moda masculina y envió a los hombres a la pasarela femenina, restableciendo el desfile masculino solo en 2018; Vetements y Balenciaga también fusionaron sus desfiles por esas fechas.

“No creo que tener a hombres y mujeres en la misma pasarela signifique una mayor creencia en los géneros no binarios”, afirmó Valerie Steele, directora del Museo del Instituto Tecnológico de la Moda. “En realidad, se trata más bien de una cuestión económica”.

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1 / 21 | Los bolsos al centro de la refrescante propuesta de moda masculina de Dolce & Gabbana. Dolce Gabbana implementó el uso de bolsos en su colección masculina de primavera verano 2027, presentada en el Milan Fashion Week. - WGSN 1 / 21 Los bolsos al centro de la refrescante propuesta de moda masculina de Dolce & Gabbana Dolce Gabbana implementó el uso de bolsos en su colección masculina de primavera verano 2027, presentada en el Milan Fashion Week. WGSN Compartir

Un show cuesta menos que dos

Un enfoque mixto consolida la presencia mediática y permite al diseñador contar una única historia. Esto es importante en un mercado del lujo que se encuentra bajo presión: los últimos dos años han sido un periodo más débil para el sector.

Las mueres ya compran ropa de hombre, lo que ayuda a explicar por qué Ami, fundada en 2011 como marca masculina, incorporó la línea femenina.

La difuminación de los límites entre las prendas es una historia más antigua. Mucho antes de que el término “no binario” se generalizara, Yves Saint Laurent vistió a las mujeres con trajes de sastrería masculina en 1966, Bowie difuminó la línea en los años 70 y Jean Paul Gaultier hizo desfilar a los hombres con faldas en los 80. La moda se adelantó años al lenguaje.

Suzy Menkes, la veterana crítica de moda, considera que la historia se remonta aún más atrás. Los hombres solían llevar “las joyas más espectaculares, preciosas, glamurosas e invaluables”, señaló, sin dudar de que fueran adecuadas para los hombres. El siglo XX, afirmó, restringió esa concepción de la vestimenta masculina antes de que la moda comenzara a ampliarla de nuevo.

El intercambio nunca ha sido equitativo: una mujer con traje de hombre es, 60 años después, algo habitual; un hombre con falda o tacones sigue considerándose una transgresión.

“Los cuerpos de las mujeres siguen siendo objeto de un consumo que no se da con los cuerpos de los hombres”, afirmó McBrinn.

Los hombres, añadió, “siguen siendo vistos como desviados” cuando cruzan la línea.

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Fuera de las pasarelas, el momento es volátil: una masculinidad combativa en Internet, influencers de la “manosfera” como los hermanos Tate, una oleada de leyes antitrans.

El año pasado, J.Crew desató una polémica entre los sectores conservadores al comercializar un jersey rosa para hombre, incluso cuando Dior, Paul Smith y Willy Chavarria presentaban prendas rosas en sus propias pasarelas. La polémica fue cultural, pero no solo eso: según los informes, las ventas de prendas rosas aumentaron un 17% con respecto al año anterior en la temporada primavera-verano de 2025.

Menkes afirmó que el color forma parte de la misma historia. La Europa de la posguerra contribuyó a afianzar la idea de que algunos colores eran “adecuados” para los hombres, señaló, y se tardó “un tiempo sorprendentemente largo” en aceptar tonos como el lila o el rosa pálido como opciones masculinas.

Un modelo luce una prenda de la colección Issey Miyake Homme Primavera-Verano 2027, presentada en París el jueves 25 de junio de 2026. (Aurelien Morissard)

Steele señaló que la apertura hacia la androginia alcanzó su punto álgido en los años veinte, setenta y noventa, para luego retroceder en cada ocasión.

“Todo se está desplazando hacia la derecha”, afirmó McBrinn. “Es posible que la moda vuelva a estar mucho más arraigada en la binariedad de género”, advirtió, quizá en un plazo de entre cinco y diez años.

Lo que está en juego va más allá de la pasarela

Tras años de ampliación de las protecciones legales para las personas LGBTQ+, el progreso se está revirtiendo en muchos países, y las personas transgénero se encuentran en el centro de la lucha.

“Estamos viendo una tremenda reacción en contra de las personas trans a nivel internacional”, afirmó Steele.

Al final, señaló Steele, la pasarela importa menos que la oficina y la mesa del comedor. La gente cambia de opinión cuando ve ropa andrógina en amigos, compañeros de trabajo u hombres de su entorno.