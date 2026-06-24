La razón por la que todos están hablando del desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton

Pharrell Williams presentó el martes al surfista elegante de Louis Vuitton sobre una ola gigante, para cerrar la primera jornada de los desfiles de moda masculina en la Semana de la Moda en París, que contó con una casa rodante de paredes de cristal, un escenario iluminado por la luna y una colección que antepuso la ropa al espectáculo.

La luna se elevó en el cielo, las estrellas se divisaban sobre la pasarela y, bajo ellas, llegó la ola: un túnel lo suficientemente alto como para apoderarse del espectáculo.

Esta se elevaba desde un escenario al aire libre, cubierto de arena, rociando agua en medio del calor y aportando un toque realista a la fantasía surfera de la velada.

La primera fila contaba con sus propias estrellas. Entre los invitados se encontraban Jeremy Allen White, Charles Melton, Future, Missy Elliott, Lola Young, Coco Jones, Quavo, Victor Wembanyama, Jackson Wang, BamBam y Finn Bennett.

De entre las olas surgió el surfista de Williams: descolorido por el sol, marcado por la sal y con un estilo a medio camino entre la playa y la ciudad.

PUBLICIDAD

Desde su llegada a Vuitton, Williams ha vuelto a menudo al estilo dandy: elegante pero desenfadado, pulido pero relajado. (Aurelien Morissard)

Para la colección masculina primavera-verano 2027 de Louis Vuitton, el surf inspiró el vestuario: texturas de traje de buceo, prendas de abrigo con parches, denim desgastado, bombers con cuentas, tablas de surf con logotipos y trajes a medida con un corte holgado, propio de los viajeros.

Desde su llegada a Vuitton, Williams ha vuelto a menudo al estilo dandy: elegante pero desenfadado, pulido pero relajado.

Esta temporada, lo envió a la playa —o, al menos, a ese tipo de playa a la que se llega tras salir de la sala de juntas, con maletas y prendas de cashmere.

Una casa rodante plateada, rediseñada como un hábitat con paredes de cristal y estacionada entre las dunas, enmarcaba al hombre de Vuitton en un terreno familiar para la marca: los viajes. Al fin y al cabo, Vuitton comenzó con los baúles.

Los bolsos en hombres ha sido una constante en las propuestas de moda masculina de las principales casas de moda para la primeravera-verano 2027. (Aurelien Morissard)

Hang 10, a la medida

Las prendas funcionaban mejor cuando las referencias al surf se trataban con ligereza.

Los trajes de buceo técnicos se combinaban con tejidos de sastrería, incluidas prendas funcionales de buceo decoradas con el monograma de Vuitton.

Las chaquetas desgastadas parecían ya muy usadas.

Las sudaderas con capucha presentaban un aspecto descolorido por el sol y suavizado por la sal, con cordones LV dorados.

Las chaquetas desgastadas parecían ya muy usadas. (Aurelien Morissard)

El denim y los abrigos presentaban efectos índigo similares al shibori. Las chaquetas bomber se adornaban con densas cuerdas de cuentas.

Varias prendas se inspiraban en el vestuario para después del surf: abrigos tipo bata, chaquetas suaves y prendas fáciles de combinar con la comodidad de una toalla echada sobre los hombros frescos.

PUBLICIDAD

Las nuevas zapatillas de skate de suela plana devolvieron la colección al mundo anterior de Williams: el skateboarding, Billionaire Boys Club, Ice Cream y Nigo.

Eso le dio al tema del surf un toque más marcado y un claro motor comercial.

Esta temporada, Pharrell envió al dandy a la playa —o, al menos, a ese tipo de playa a la que se llega tras salir de la sala de juntas, con maletas y prendas de cashmere. (Aurelien Morissard)

El espectáculo pasa a un segundo plano

El Vuitton de Williams siempre ha sabido cómo montar un evento. Su debut convirtió el Pont Neuf en una pasarela dorada con el estampado Damier.

Otros desfiles han contado con juegos, casas, orquestas, coros y primeras filas diseñadas para la cámara.

El martes no faltó la puesta en escena: un preludio cinematográfico con los surfistas Mikey February y Julian Wilson, una banda sonora con Quavo, Williams y Angélique Kidjo, y actuaciones en directo de L’Orchestre du Pont Neuf y el coro Voices of Fire.

Pero la puesta en escena no eclipsó a la ropa. La ola fue enorme. La colección se mantuvo a la altura.

Vuitton anunció que apoyaría a Coral Gardeners, con planes para ayudar a plantar 1,000 corales y restaurar 250 metros cuadrados de hábitat de arrecife en la Polinesia Francesa en 2026.

Williams saludó al público mientras la ola seguía elevándose a sus espaldas.

Esta vez, las prendas no fueron arrastradas por la ola.