Meghan Markle cumple 45: la nueva vida que construyó lejos de la realeza

Meghan Markle cumple 45 años el próximo 4 de agosto en un momento en que sus proyectos personales y actividad mediática van en aumento, lejos de Gran Bretaña y la Casa de Windsor.

Propietaria de la empresa “As Ever”, impulsora de iniciativas como el blog de estilo de vida “The Tig”, exactriz de la serie “Suits”, protagonista -junto con su esposo, el príncipe Harry- del “Megxit” (una palabra formada por su nombre y la palabra “exit”) y voluntaria en misiones humanitarias, Meghan es una peculiar duquesa que está volviendo a sus raíces.

Vive en su tierra natal, California, junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Sale de vez en cuando en la pequeña pantalla e incluso hace cameos, como el de “Close Personal Friends”, en el que Markle se interpretará a sí misma y cuyo estreno está previsto para el próximo año.

PUBLICIDAD

Una de sus últimas apariciones fue a finales de julio en el programa MasterChef Australia, en el que pidió que no la llamasen “duquesa”, un título que ostenta desde hace más de 9 años tras casarse con el príncipe Harry.

Meghan Markle vive en su tierra natal, California, junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. EFE/ Ricardo Maldonado (Ricardo Maldonado)

Pese a seguir con el título, los duques de Sussex perdieron el tratamiento de “Su Alteza Real” y dejaron de percibir financiación pública al romper definitivamente su relación con la Casa Real Británica en febrero de 2021.

Contaron su historia en 2022 en la docuserie en Netflix “Harry y Meghan”, en la que -en seis capítulos- detallan los obstáculos que han superado desde que empezaron su noviazgo hasta que renunciaron a formar parte de la familia real.

La separación de Harry y Markle con la Casa Real Británica, denominado por la prensa como el “Megxit”, puso fin a cinco años de una tensa relación que ya había comenzado truncada por la carrera artística de Meghan, su anterior matrimonio y sus orígenes mestizos.

Nacida en Los Ángeles el 4 de agosto de 1981, Rachel Meghan Markle, de madre afroamericana y padre de origen irlandés y holandés, se crio en el área de Hollywood y compaginó sus estudios en la Universidad Northwestern, donde obtuvo una doble titulación en Teatro y Relaciones Internacionales, con la actuación.

1 / 12 | En fotos: unidos los príncipes de Gales, William y Kate, y los Duques de Sussex, Harry y Meghan. De izquierda a derecha, Kate, la princesa de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex caminan para encontrarse con miembros del público en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el sábado 10 de septiembre de 2022. - Kirsty O'Connor 1 / 12 En fotos: unidos los príncipes de Gales, William y Kate, y los Duques de Sussex, Harry y Meghan De izquierda a derecha, Kate, la princesa de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex caminan para encontrarse con miembros del público en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el sábado 10 de septiembre de 2022. Kirsty O'Connor Compartir

El interés por las artes dramáticas fue inducido, en parte, por su padre Thomas Markle, técnico de iluminación y director de fotografía, quien le abrió las puertas del cine y la televisión en el rodaje de la serie “Married... with children”, en la que él trabajaba.

PUBLICIDAD

Tras actuar en series como “Hospital General” o “CSI New York” e intervenir en películas como “Remember Me” y “Get Him to the Greek”, a los 30 años le llegó el papel que le daría notoriedad internacional: Rachel Zane, una de las protagonistas de “Suits”, que interpretaría durante siete temporadas hasta casarse con el príncipe Harry en 2018.

Entre los rodajes de la serie, la actriz viajó a Ruanda, la India y otros países para apoyar misiones humanitarias e incluso visitó bases militares estadounidenses, entre ellas, la de Bagram en Afganistán, según la página web que comparte con su marido (sussex.com). Markle sigue inmersa en labores humanitarias y realiza viajes frecuentemente; el último fue en febrero junto a Harry a Amán, Jordania.

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, cumple 45 años. (JOEL CARRETT)

Su popularidad e influencia son muy notables. Un caso ilustrativo es la celeridad con la que se vendió la edición británica de la revista Vogue en julio de 2019, número del que fue editora invitada. Fue el ejemplar que más rápido se agotó en la historia de la publicación.

Pero Markle ya era muy influyente entre su comunidad de seguidores en Internet antes de convertirse en la duquesa de Sussex, gracias a sus consejos de moda y belleza y a un fuerte mensaje feminista que forjó desde muy pequeña.

En un famoso discurso que pronunció en 2015 en un evento sobre igualdad organizado por Naciones Unidas, contó que de niña escribió cartas a personas poderosas para denunciar el sexismo en un anuncio que situaba a las mujeres en la cocina.

Fue entonces cuando la primera dama Hillary Clinton le respondió para apoyarla y animarla en una causa que, hoy en día, la duquesa sigue defendiendo.