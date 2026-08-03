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Así fue como la moda se unió a la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense

La iniciativa “United Flags of Fashion”, del CFDA, incluyó su interpretación de la monoestrellada puertorriqueña

3 de agosto de 2026 - 12:42 PM

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Fotografía que muestra algunas de las banderas de los 50 estados y territorios que conforman la nación estadounidense, que forman parte de la iniciativa 'United Flags of Fashion', desplegadas este miércoles en el Rockefeller Plaza en Nueva York. (Agencia EFE)
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El mundo de la moda también se unió a la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos con su interpretación de las banderas de los 50 estados y territorios -incluyendo a Puerto Rico- que conforman la nación, y que se exhiben en el Rockefeller Center de Nueva York hasta el 4 de septiembre.

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Las coloridas banderas que ondean en la entrada del recinto reciben a los miles de turistas que visitan este icónico lugar, tras una iniciativa del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, en inglés), el Rockefeller Center, America250 y la revista Vogue, que dio paso a “United Flags of Fashion”, una iniciativa que consideran “un amplio homenaje a la creatividad, la identidad y el diseño estadounidense”.

Cada diseño ofrece un punto de vista distinto: una interpretación expresiva y centrada en la moda que refleja la amplitud cultural del país, su individualidad y su lenguaje visual en constante evolución, indicó el Consejo en un comunicado.

Así, el Rockefeller Plaza alberga más de 130 banderas en su icónica pista de patinaje, entre ellas las de ‘United Flags of Fashion’, que se han sumado a las que ondean allí habitualmente.

Entre las firmas que diseñaron las banderas figuran Altuzarra, Calvin Klein, Carolina Herrera, Coach, Donna Karan, Gap Inc., Kenneth Cole, Michael Kors, Ralph Lauren, Thom Browne, Vera Wang y Tommy Hilfiger.

Al finalizar la iniciativa, las banderas serán donadas al Museo de Arte del Colegio de Arte y Diseño de Savannah, en Georgia, para su preservación y futura exhibición pública.
Al finalizar la iniciativa, las banderas serán donadas al Museo de Arte del Colegio de Arte y Diseño de Savannah, en Georgia, para su preservación y futura exhibición pública. (Ángel Colmenares)

La bandera de Puerto Rico, territorio no incorporado estadounidense desde 1898, fue realizada por el diseñador boricua Edmundo Castillo. En su intepretación de la monoestrellada, utiliza símbolos nacionales como la flor de maga para dibujar las franjas rojas y el coquí, que se posa sobre la estrella.

Los latinos también estuvieron representados por Willy Chavarria, de origen mexicano, y la uruguaya Gabriela Hearst.

Asimismo, la bandera de Vogue, obra de la artista Hazel Zavala, es una reinterpretación de la bandera de Estados Unidos que se inspira en la tradición nacional de la confección de colchas (quilts) y en la obra de artistas abstractos estadounidenses contemporáneos.

Mientras que el CFDA encargó al conocido ilustrador cubano Rubén Toledo la creación de una bandera que representara a la organización, y la del Rockefeller Center estuvo a cargo de Nell Diamond, fundadora y directora ejecutiva de la marca Hill House Home.

“Muchas cosas han cambiado desde que Betsy Ross creó una de las primeras banderas en 1776 y ahora, nuestras historias están entretejidas en la esencia de Estados Unidos, para quedarse y servir como recordatorio de que Estados Unidos no está formado por una sola voz, sino por todas las nuestras”, indicó el diseñador Thom Browne, presidente de la junta del CFDA, en un comunicado.

Steven Kolb, presidente y director ejecutivo de la organización, señaló por su prte que la moda ha contribuido durante mucho tiempo a la historia del país “mostrando su resiliencia, celebrando la individualidad e influyendo en las culturas”.

Al finalizar la iniciativa, las banderas serán donadas al Museo de Arte del Colegio de Arte y Diseño de Savannah, en Georgia, para su preservación y futura exhibición pública.

Fotografía que muestra algunas de las banderas de los 50 estados y territorios que conforman la nación estadounidense, que forman parte de la iniciativa 'United Flags of Fashion', desplegadas este miércoles en el Rockefeller Plaza en Nueva York
Fotografía que muestra algunas de las banderas de los 50 estados y territorios que conforman la nación estadounidense, que forman parte de la iniciativa 'United Flags of Fashion', desplegadas este miércoles en el Rockefeller Plaza en Nueva York (Agencia EFE)
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