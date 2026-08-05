Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
5 de agosto de 2026
91°Lluvias y tronadas dispersas
MagacínRealeza
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Nuevo bebé real: la princesa Eugenie da a luz a su tercer hijo

La pequeña nieta del expríncipe Andrew nació en Lisboa, Portugal

5 de agosto de 2026 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La princesa Eugenie y su esposo, Jack Brooksbank, en una foto de archivo del 2023. (Kin Cheung)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La princesa Eugenie de Inglaterra ha dado a luz a una niña, su tercer hijo y su primera hija, según informó el martes el Palacio de Buckingham.

RELACIONADAS

Eugenie y su marido, Jack Brooksbank, anunciaron el nacimiento de la niña, que pesó 6 libras y 9 onzas, y llegó al mundo el lunes en Lisboa, Portugal.

Aún no se le ha puesto nombre a la niña. La pareja tiene dos hijos: August, de 5 años, y Ernest, de 3.

Eugenie, la hija menor del expríncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson, es sobrina del rey Charles III.

“Sus Majestades el rey y la reina, así como otros miembros de la familia real, se alegraron mucho al conocer la noticia”, declaró el palacio.

La princesa Eugenie lució un vestido de manga larga con un top ajustado, un peplum y una cola larga de los diseñadores británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. (AP)La novia, de 28 años de edad, accesorizó su vestido con una tiara de diamante y esmeraldas que la reina le prestó. (AP)El bizcocho de la celebración fue creado por Sophie Cabot. (AP)
1 / 13 | La boda de la princesa Eugenie en imágenes. La princesa Eugenie lució un vestido de manga larga con un top ajustado, un peplum y una cola larga de los diseñadores británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. (AP)
Tags
Realeza británicaPalacio de Buckingham
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: