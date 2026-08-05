Nuevo bebé real: la princesa Eugenie da a luz a su tercer hijo

La princesa Eugenie de Inglaterra ha dado a luz a una niña, su tercer hijo y su primera hija, según informó el martes el Palacio de Buckingham.

Eugenie y su marido, Jack Brooksbank, anunciaron el nacimiento de la niña, que pesó 6 libras y 9 onzas, y llegó al mundo el lunes en Lisboa, Portugal.

Aún no se le ha puesto nombre a la niña. La pareja tiene dos hijos: August, de 5 años, y Ernest, de 3.

Eugenie, la hija menor del expríncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson, es sobrina del rey Charles III.

“Sus Majestades el rey y la reina, así como otros miembros de la familia real, se alegraron mucho al conocer la noticia”, declaró el palacio.