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La elegancia italiana llega a Puerto Rico con el diseñador de Mariani 1878

Carlo Mariani, parte del legado de más de 145 años de tradición joyera, presentará sus colecciones

15 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Carlo Mariani estará por primera vez en Puerto Rico, el viernes 28 y sábado 29 de agosto, para un evento privado en Lido Jewelers. (Suministrada)
Por Magacín

Los seguidores de la moda italiana en Puerto Rico tendrán una oportunidad excepcional de conocer a una de las casas de joyería más prestigiosas del país europeo con la visita de Carlo Mariani, el viernes 28 y sábado 29 de agosto en Lido Jewelers.

El diseñador viajará, por primera vez, al archipiélago para presentar personalmente -en un evento privado- las más recientes colecciones de MARIANI 1878, en la joyería ubicada en The Mall of San Juan.

Fundada en 1878 por Camillo Mariani, la firma nació en el corazón de la región de Lombardía, Italia, donde comenzó creando piezas de orfebrería y joyas de extraordinaria calidad para la nobleza italiana y el Vaticano.

El diseñador presentará las más recientes colecciones de MARIANI 1878, en la joyería ubicada en The Mall of San Juan.
El diseñador presentará las más recientes colecciones de MARIANI 1878, en la joyería ubicada en The Mall of San Juan. (Suministrada)

Más allá de las tendencias, las joyas de MARIANI son piezas concebidas para mujeres que buscan exclusividad y que desean llevar diseños diferentes a cualquier otro disponible en el mercado internacional. Cada colección refleja un equilibrio perfecto entre innovación, elegancia y la tradición joyera italiana.

Cada colección de la firma italiana, compuestas por joyas que son auténticas obras de arte, integra el uso de diamantes naturales y piedras preciosas cuidadosamente seleccionadas con un distintivo lenguaje de diseño. MARIANI 1878 se caracteriza por el uso líneas arquitectónicas, formas geométricas, composiciones asimétricas y un extraordinario trabajo artesanal que logra convertir cada joya en una pieza moderna, sofisticada y atemporal.

Más allá de las tendencias, las joyas de MARIANI son piezas concebidas para mujeres que buscan exclusividad y que desean llevar diseños diferentes a cualquier otro disponible en el mercado internacional.
Más allá de las tendencias, las joyas de MARIANI son piezas concebidas para mujeres que buscan exclusividad y que desean llevar diseños diferentes a cualquier otro disponible en el mercado internacional. (Suministrada)

A lo largo de cinco generaciones, la familia Mariani ha preservado el mismo compromiso con la excelencia artesanal y el diseño exclusivo que distingue a la marca hasta el día de hoy. Por más de 145 años, la marca se ha consolidado como un referente internacional de la alta joyería italiana.

Para más detalles, pueden referirse a lidojewelers-msj.com.

Tags
ModaItaliaJoyeríaThe Mall of San Juan
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