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Alessandra Ambrosio se compromete a la orilla de la playa en Indonesia

El diseñador australiano Buck Palmer pidió la mano de la brasileña entre flores

13 de agosto de 2026 - 6:00 PM

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Alessandra Ambrosio se comprometió con Buck Palmer en una playa en Indonesia. (Instagram)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Las aguas cristalinas de Indonesia fueron el escenario perfecto en el que la modelo Alessadra Ambrosio dio el “sí, quiero” al comprometerse con el diseñador de joyas australiano Buck Palmer.

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El prometido de la modelo se arrodilló en medio de un corazón formado por flores para pedirle la mano en matrimonio con un diamante “cushion cut” en una banda de oro.

“Te elegiría en esta vida y en todas las vidas. Esto es por siempre, mi amor”, escribió la ángel de Victoria’s Secret al anunciar su compromiso.

Ambrosio y Palmer confirmaron su relación hace casi dos años. Desde entonces, han compartido sus viajes como pareja, en una cuenta de Instagram que tienen en conjunto. La aventuras van desde escapadas a la playa y “road trips” en casas rodantes hasta sus momentos en exclusivas alfombras rojas y galas.

En su cuarta publicación en @ourdream1111, en marzo de 2025, compartieron que tienen el mismo tatuaje de un corazón en la muñeca.

La pareja aventurera tuvo un compromiso muy a su estilo, en traje de baño, a la orilla de la playa del hotel de lujo NIHI, ubicado en la isla Sumba, al este de Indonesia.

Colegas de la modelo brasileña se unieron a los miles de fanáticos que felicitaron a la pareja por su compromiso.

“Felicidades Ale💍“, escribió la también ángel de Victoria’s Secret Adriana Lima.

“Mereces ser amada ❤️ LINDA 😍“, comentó la también modelo brasileña Barbara Fialho.

“Muy feliz por ti!!!!👏👏👏👏👏“, dijo, en tanto, la modelo Ashley Graham.

Este sería el primera matrimonio de Ambrossio, aunque estuvo previamente comprometida con el empresario Jamie Mazur, padre de sus dos hijos, Anja y Noah. Mientras, Palmer estuvo casado con la modelo autraliana Ashley Heart.

Tags
bodaBodasIndonesiaVictoria’s Secret
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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