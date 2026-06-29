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Inspirada en “Kill Bill”: Así llegó Naomi Osaka a la cancha de Wimbledon

La más reciente creación de la jugadora japonesa provocó una reacción entusiasta del público

29 de junio de 2026 - 2:56 PM

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Naomi Osaka, de Japón, devuelve la pelota a Elsa Jacquemot, de Francia, durante su partido de primera ronda del cuadro individual femenino del Campeonato de Wimbledon 2026, en Londres, el lunes 29 de junio de 2026. (Maja Smiejkowska)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES — Las estrictas reglas de Wimbledom sobre la vestimenta completamente blanca no impidieron que Naomi Osaka hiciera otra declaración de moda al pisar el lunes el césped del All England Club.

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Osaka, que se ha acostumbrado a generar revuelo con sus atuendos creativos en los recientes torneos de Grand Slam, lució un kimono, con mangas oscilantes y un elaborado bordado, mientras entraba a la cancha número tres para su partido de primera ronda contra Elsa Jacquemot.

La japonesa Naomi Osaka camina hacia el centro de la cancha vistiendo un kimono blanco antes de su partido de primera ronda ante la francesa Elsa Jacquemot en Wimbledon. La pieza es una colaboración que realizó junto a la diseñadora Hana Yagi.
La japonesa Naomi Osaka camina hacia el centro de la cancha vistiendo un kimono blanco antes de su partido de primera ronda ante la francesa Elsa Jacquemot en Wimbledon. La pieza es una colaboración que realizó junto a la diseñadora Hana Yagi. (Maja Smiejkowska)

Tras imponerse por 6-1, 7-5, Osaka contó que se inspiró para el atuendo en una película de Quentin Tarantino.

“Para m, mi herencia japonesa significa mucho”, expresó Osaka en su entrevista en la cancha. “Dicen que en Wimbledon todo es blanco y pensé que sería genial salir con un kimono. Simplemente me inspiran muchas cosas diferentes y, para mí, una de mis películas favoritas es ‘Kill Bill’. Así que me encanta el personaje de Lucy Liu, O-Ren Ishii, y ella aparece con este kimono blanco realmente icónico. Siempre le digo a la gente que a veces me gusta ser como un personaje de videojuego; no quiero ser yo misma cuando estoy jugando en la cancha. Y como que intento encarnarla un poco”.

La más reciente creación de la jugadora japonesa provocó una reacción entusiasta del público, muchos de los cuales esperaban con sus teléfonos en alto para grabar su entrada. Una aficionada gritó “¡Vamos, reina!” mientras Osaka salía.

Naomi Osaka hizo otra declaración de moda al pisar el lunes el césped del All England Club.
Naomi Osaka hizo otra declaración de moda al pisar el lunes el césped del All England Club. (Maja Smiejkowska)

Alicia Molik, exjugadora que llegó a estar entre las 10 mejores del ranking y que hace comentarios para la BBC, señaló: “Es algo que hemos estado esperando todo el día, ¿no?, ver con qué va a aparecer Naomi Osaka en Wimbledon”.

Osaka se dejó puesta bata mientras rebotaba sobre la punta de los pies junto a la red, escuchando las instrucciones de la jueza de silla. Luego se la quitó y la colocó en su silla para comenzar el calentamiento antes de que iniciara el partido.

Las creaciones de moda y las entradas a la cancha de la cuatro veces campeona de Grand Slam se están convirtiendo en un ritual muy esperado tanto en los torneos de Grand Slam como en otros eventos.

En el Abierto de Australia de este año, entró a la cancha con un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca. En el Abierto de Francia, salió para su partido inaugural con una falda negra ceremonial y un corpiño sin mangas con cuentas, que se quitó para revelar un vestido de juego dorado con lentejuelas.

Todos los focos se centraron en la tenista japonesa que apareció en el escenario con un pantalón falda plisado por debajo del vestido que después utilizó para jugar acompañado de un sombrero de ala ancha con velo incorporado La ropa con la que disputó el partido era en tonos turquesa. La idea: "el poder de la medusa y la delicadeza de la mariposa"Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam, el Abierto de Australia en el 2019 y 2021 y el Abierto de Estados Unidos 2018 y 2020, que llegó a ser número uno del mundo, jugará el jueves con la rumana Sorana Cirstea
1 / 8 | ¡Icónica! Naomi Osaka impacta con su atuendo en el Australian Open. Todos los focos se centraron en la tenista japonesa que apareció en el escenario con un pantalón falda plisado por debajo del vestido que después utilizó para jugar acompañado de un sombrero de ala ancha con velo incorporado - The Associated Press

Y en la Met Gala en Nueva York, Osaka deslumbró con un vestido blanco entallado y escultórico de Robert Wun, de estilo atrevido, con hombros exagerados y adornado con plumas rojas y un tocado a juego. Para completar el look, llevó guantes rojos bicolor.

Así que la gran pregunta antes de Wimbledon era: ¿cómo manejaría la regla de vestir de blanco en el All England Club?

“Literalmente todo el mundo me sigue preguntando eso y nunca he pensado que el color blanco sea una restricción”, expresó Osaka en su conferencia de prensa previa al torneo el domingo. “Siento que hay tantos patrones, telas y texturas diferentes que puedes usar”.

Y los usó.

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Naomi OsakaWimbledonQuentin Tarantino
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