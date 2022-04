Comenzó en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad, y ni siquiera fue en el Met.

Avance rápido, más de 70 años, y la Met Gala es algo totalmente diferente, uno de los eventos más fotografiados del mundo por su alfombra roja alucinante, aunque los famosos escalones alfombrados del Museo Metropolitano de Arte no siempre son rojos.

Estamos hablando de Rihanna como un Papa enjoyado. Zendaya como Cenicienta con un vestido iluminado. Katy Perry como un candelabro transformándose en una hamburguesa. También, Beyoncé con su “vestido desnudo”. Kim Kardashian con un body que le cubre la cara. Billy Porter como un dios del sol egipcio, llevado en una litera por seis hombres sin camisa. Y el striptease de 16 minutos de Lady Gaga.

1. ¿Qué pasa dentro del Met Gala?

Al ingresar al museo, los invitados pasan frente a un arreglo floral imposiblemente enorme en el vestíbulo (uno tenía más de 250,000 rosas blancas) y se acercan a los cócteles, que a menudo se llevan a cabo en el aireado Petrie Court. O se dirigen a ver la exposición.

Alrededor de las 8:00 p. m., son convocados a cenar, tal vez por un equipo de cornetas (“¿Van a hacer eso entre cada plato?”, Preguntó en voz alta el actor Gary Oldman un año). Personalmente, tampoco podemos describir nada más allá de eso.

2. ¿Cena o actuación musical?

Puedes encontrar vídeos de Rihanna cantando sobre las mesas en el documental “El primer lunes de mayo”, y parece divertido.

No hay que olvidar que la Met Gala sigue recaudando fondos: el año pasado la velada recaudó más de 16.4 millones de dólares para el Met’s Costume Institute. Tampoco olvidemos que lanza la exhibición anual de moda de primavera que atrae a cientos de miles de visitantes al museo.

Pero es la alfombra Met Gala en sí misma (ahora visible para todos, en transmisión en vivo) lo que atrae la atención del mundo, con la lista de invitados retenida estratégicamente hasta el último minuto: una colección de estrellas del cine, la música, la moda, los deportes, la política y otros lugares que probablemente sea la fiesta de celebridad más alta en vatios por pie cuadrado del mundo.

3. Otra vez, ¿ya?

Sí, acabamos de hacer esto en el otoño. El evento anual de recaudación de fondos para el Met’s Costume Institute se lleva a cabo tradicionalmente el primer lunes de mayo, pero debido a la pandemia, se pospuso una gala en septiembre.

4. ¿Quiénes son los anfitriones de la Met gala 2022?

Los anfitriones de este año son Regina King, la poderosa pareja Blake Lively y Ryan Reynolds, y Lin-Manuel Miranda.

La lista de anfitriones de septiembre incluyó a Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman y Naomi Osaka.

Por supuesto, Anna Wintour de Vogue está supervisando todo el asunto como lo ha hecho desde los años 90. Sus copresidentes honorarios son el diseñador Tom Ford y el jefe de Instagram Adam Mosseri.

5. ¿Hay un tema para la gala?

Por supuesto. El tema de Met Gala para este año es “Gilded glamour, white-tie”, se les ha dicho a los invitados.

Como de costumbre, el tema de la vestimenta proviene de la exhibición que lanza la gala:”In America: An Anthology of Fashion”, que es la segunda muestra de dos partes del curador estrella Andrew Bolton que explora las raíces del estilo estadounidense. Este exhibirá a algunos diseñadores menos conocidos y también a algunos de los mejores directores de cine, incluidos Sofia Coppola, Martin Scorsese, el presentador King y la ganadora del Oscar del año pasado, Chloé Zhao. Su trabajo se exhibirá en las salas de época del American Wing, así que espere algo grandioso, como esos vestidos de “The Gilded Age” de HBO. ¿Jeans ingeniosamente rasgados, esta vez? No tanto.

6. ¿Todos siguen el tema?

Realmente no. Algunos lo evitan y simplemente van por lo grande y loco. Pero espere que algunos invitados hayan investigado cuidadosamente el tema y se sincronicen perfectamente con la exhibición. Fue difícil ganarle a la alfombra, por ejemplo, cuando el tema era “imaginación católica” y Rihanna apareció como el Papa, Zendaya canalizó a Juana de Arco y Perry navegó entre la multitud con un par de enormes alas de ángel.

7. ¿Cuánto tengo que pagar por un boleto?

Pregunta equivocada. No se puede simplemente “comprar” un boleto. La pregunta correcta es, Si yo fuera famoso o poderoso y me invitaran, ¿cuánto costaría?

8. Si me invitaran a la gala, ¿cuánto costaría?

Bueno, es posible que no te pagues a ti mismo. Generalmente las empresas compran mesas. Una marca de moda, Michael Kors, por ejemplo, albergaría a sus celebridades deseadas o musas de la moda. Pero, según los informes, cada asiento pagado cuesta alrededor de $ 35,000, aunque algunos invitados son invitados gratis.

9. Entonces, ¿quién está invitado a la Met Gala?

Este año, habrá 400 invitados, similar a la gala de septiembre y menos que los máximos previos a la pandemia de 500-600. ¿Tratando de predecir? Saque su bolígrafo y anote algunos “A-listers”, cuanto más animados, mejor.

Ganadores de un Oscar o un Grammy recién acuñados, por ejemplo, o favoritos de la moda como Chalamet, que usó zapatos Converse blancos el año pasado. Haz lo mismo con la música pop, los deportes, la política, la moda, por supuesto... y Broadway, un favorito especial de Wintour (y recuerda, Miranda es presentadora este año). Ahora, tacha a todos de tu lista excepto a los primeros.

10. ¿Es una exageración?

Realmente no. Pregúntale a Tina Fey. Ella fue en 2010 y luego describió caminar tratando de encontrar a alguien “normal”, no demasiado famoso, para sentarse y hablar. Esa terminó siendo Barbara Walters.

11. ¿Cómo puedo participar de la Met Gala?

Bueno, en estos días puedes ver cómo se desarrolla toda la alfombra en la transmisión en vivo. Y realmente, la alfombra es la fiesta. (¡Pregúntale a Gaga!)

Si estás en la ciudad de Nueva York, también puedes unirte a los fanáticos al otro lado de la calle del museo en la Quinta Avenida, e incluso más lejos en la Avenida Madison, presionados contra las barricadas policiales. Puede que tengas suerte: el año pasado, Chalamet corrió a saludar a sus admiradores.

12. ¿Sabemos quién viene y quién no?

Como dijimos, es secreto. Pero se filtran informes, a menudo sobre quién no asistirá. La favorita de la moda Zendaya ha confirmado que tiene otros planes. Y Rihanna está a punto de dar a luz, así que asumimos que se saltará, pero, de nuevo, ella es Rihanna, así que no asumamos nada.

13. ¿Es divertido para todos?

De vez en cuando, alguien dice que no. Tina Fey, en una diatriba cómica a David Letterman en 2015, describió la gala como un “desfile de imbéciles” y dijo que incluía a todos los que querrías golpear, si tuvieras millones de brazos.

Amy Schumer dijo que se sintió incómoda y se fue “antes de lo que debería permitirse”. Pero la mayoría profesa divertirse.

Luego estuvo Joan Collins, que llegó canalizando a su imperioso personaje de “Dinasty”, Alexis, en 2018, lista para pasárselo bomba, pero buscando un sustento líquido. “La estoy pasando muy bien”, dijo a The Associated Press. “Estaría aún mejor si tomara una copa”.