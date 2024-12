Naomi Osaka deja abierta la puerta del retiro si sus resultados no cumplen con sus expectativas

Wellington, Nueva Zelanda - Naomi Osaka , campeona de cuatro títulos de Grand Slam, dice que no se “quedará rondando” en el tenis si sus resultados no cumplen con sus altas expectativas.

“No creo ser el tipo de jugadora que se quedaría rondando”, dijo Osaka a los periodistas. “Tengo mucho respeto por todos los jugadores del circuito, pero en el punto de mi vida en el que estoy ahora, si no estoy por encima de cierto ranking, no me veo jugando por un tiempo. Preferiría pasar tiempo con mi hija si no estoy donde creo que debería estar y donde siento que puedo estar”.