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Subastarán artículos emblemáticos de Karl Lagerfeld y Martin Margiela durante la Semana de la Alta Costura en París

Desde iPods y bocetos hasta piezas inéditas, esto es lo que venderán de los icónicos diseñadores

6 de julio de 2026 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cumpliendo el deseo de Karl Lagerfeld, sus restos fueron incinerados. (Foto: AP)
Más de un millar de bocetos y documentos de trabajo inéditos, procedentes de sus archivos, desvelan parte de su manera de trabajar, así como sus fuentes inspirativas.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Coincidiendo con la semana de la Alta Costura de París, que dio inicio este lunes, se han organizado dos importantes subastas relacionadas con los diseñadores de moda Karl Lagerfeld y Martin Margiela.

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La primera de las subastas, tiene como protagonista a Lagerfeld, el célebre diseñador de moda y fotógrafo alemán, que estuvo alfrente de la dirección creativa de firmas como Chanel y Fendi. Se trata de la sexta que la casa Sotheby’s organiza relacionada en esta ocasión con sus inspiraciones. Lleva el título de “Karl, Karl Lagerfeld’s Estate VI Inspirations”.

Más de un millar de bocetos y documentos de trabajo inéditos, procedentes de sus archivos, desvelan parte de su manera de trabajar, así como sus fuentes inspirativas. Las piezas permitirán conocer mejor al diseñador, desvelando un buen número de ellos sus ‘secretos’ para idear exitosas propuestas de moda.

Como señala Sotheby’s, “Lagerfeld disfrutaba tanto catalogando, archivando y acumulando como creando”. Entre los objetos acmulados se cuentan unos doscientos iPods. Se puede ofertar en línea desde el 1 de julio y se clausurará el próximo miércoles, a la 7:00 a.m., hora de Puerto Rico.

Un día después, en la capital francesa, salen a la venta prendas inéditas de Martin Margiela, así como archivos personales y documentación de la firma.

Bad Bunny vistió de Margiela en la Met Gala de 2024.
Bad Bunny vistió de Margiela en la Met Gala de 2024. (JUSTIN LANE)

Venerado por los conocedores de moda y ‘fashionistas’, son alrededor de doscientos lotes del periodo a partir de mediados de la década de los 80 del pasado siglo.

Los lotes que saldrán a subasta se pueden ver en Quartier Général (71, rue de la Fontaine au Roi, en París) hasta este miércoles.

Una cuidada selección en la que ha participado el diseñador y cuya escenografía es de su compatriota Bob Verhelst, estrecho colaborador en la casa. Este último ha explicado que “organizar esta exposición supone volver a sumergirme en un mundo que me resulta profundamente familiar”.

El más discreto de los diseñadores de moda y sobre el que se disponen escasísimas fotografías, creó igualmente para otras firmas. Fue el caso de Hermès, donde se ocupó de diseñar las colecciones femeninas entre 1997 y 2003.

La subasta de Margiela es fruto de la colaboración de las empresas Maurice Auction y Kerry Taylor Auctions.

Dos subastas, la de Lagerfeld y Margiela, que están teniendo gran eco mediático y que se auguran todo un éxito en cuanto a dispersión de lo propuesto.

Lagerfel saluda al público del desfile de alta costura celebrado en París el 20 de julio de 1993. (AP)El diseñador siempre se destacó por su extravagancia. (AP)Lagerfeld siempre estuvo rodeado de las modelos más famosas. En este desfile celebrado en París en octubre de 1995 sale a saludar al público acompañado de las “super models” Cindy Crawford, Linda Evangelista y Claudia Schiffer. (AP)
1 / 11 | Karl Lagerfeld: una vida para la moda. Lagerfel saluda al público del desfile de alta costura celebrado en París el 20 de julio de 1993. (AP)
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Karl LagerfeldSemana de la Moda París
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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