Subastarán artículos emblemáticos de Karl Lagerfeld y Martin Margiela durante la Semana de la Alta Costura en París

Coincidiendo con la semana de la Alta Costura de París, que dio inicio este lunes, se han organizado dos importantes subastas relacionadas con los diseñadores de moda Karl Lagerfeld y Martin Margiela.

La primera de las subastas, tiene como protagonista a Lagerfeld, el célebre diseñador de moda y fotógrafo alemán, que estuvo alfrente de la dirección creativa de firmas como Chanel y Fendi. Se trata de la sexta que la casa Sotheby’s organiza relacionada en esta ocasión con sus inspiraciones. Lleva el título de “Karl, Karl Lagerfeld’s Estate VI Inspirations”.

Más de un millar de bocetos y documentos de trabajo inéditos, procedentes de sus archivos, desvelan parte de su manera de trabajar, así como sus fuentes inspirativas. Las piezas permitirán conocer mejor al diseñador, desvelando un buen número de ellos sus ‘secretos’ para idear exitosas propuestas de moda.

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Como señala Sotheby’s, “Lagerfeld disfrutaba tanto catalogando, archivando y acumulando como creando”. Entre los objetos acmulados se cuentan unos doscientos iPods. Se puede ofertar en línea desde el 1 de julio y se clausurará el próximo miércoles, a la 7:00 a.m., hora de Puerto Rico.

Un día después, en la capital francesa, salen a la venta prendas inéditas de Martin Margiela, así como archivos personales y documentación de la firma.

Bad Bunny vistió de Margiela en la Met Gala de 2024. (JUSTIN LANE)

Venerado por los conocedores de moda y ‘fashionistas’, son alrededor de doscientos lotes del periodo a partir de mediados de la década de los 80 del pasado siglo.

Los lotes que saldrán a subasta se pueden ver en Quartier Général (71, rue de la Fontaine au Roi, en París) hasta este miércoles.

Una cuidada selección en la que ha participado el diseñador y cuya escenografía es de su compatriota Bob Verhelst, estrecho colaborador en la casa. Este último ha explicado que “organizar esta exposición supone volver a sumergirme en un mundo que me resulta profundamente familiar”.

El más discreto de los diseñadores de moda y sobre el que se disponen escasísimas fotografías, creó igualmente para otras firmas. Fue el caso de Hermès, donde se ocupó de diseñar las colecciones femeninas entre 1997 y 2003.

La subasta de Margiela es fruto de la colaboración de las empresas Maurice Auction y Kerry Taylor Auctions.

Dos subastas, la de Lagerfeld y Margiela, que están teniendo gran eco mediático y que se auguran todo un éxito en cuanto a dispersión de lo propuesto.