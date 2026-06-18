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Sabrina Carpenter logra una orden de alejamiento contra hombre que intentó entrar a su casa

William Applegate debe mantenerse por cinco años alejado y sin comunicación con la artista

18 de junio de 2026 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Sabrina Carpenter. (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ANGELES — Un hombre que intentó entrar en la casa de la estrella del pop Sabrina Carpenter más de una decena de veces recibió la orden de un juez de mantenerse alejado de ella durante cinco años.

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William Applegate, de 31 años, manifestó en una audiencia que él y Carpenter formaban parte de un programa militar clasificado que les exigía “estar juntos lo antes posible” porque es esencial para la “seguridad nacional y global”.

En un incidente el mes pasado, Applegate golpeó a un guardia de seguridad y fue arrestado después de llegar a la puerta principal de la casa de Carpenter en Los Ángeles, según ella indicó en una petición. Llegó allí a través de una propiedad vecina. Regresó en los días siguientes, y el juez emitió una orden de restricción temporal el 29 de mayo.

Applegate admitió todas sus apariciones, al afirmar que Carpenter quería que él estuviera allí. Sin embargo, expresó que estaría “más que dispuesto” a mantenerse alejado de ella si ella se lo decía personalmente. Sostuvo que la policía y los representantes de ella estaban trabajando en su contra.

Sin abogado, transmitió el mensaje de manera coherente, vestido con traje y sentado en la mesa de la defensa con una computadora portátil.

Carpenter estaba lista para testificar de forma remota, pero no fue llamada a hacerlo.

Su abogada, Blair Berk, le dijo al juez que “ella teme por su propia seguridad personal y por la seguridad de los miembros de su familia”. Berk interrogó a Applegate únicamente para verificar que las publicaciones en redes sociales sobre Carpenter eran suyas.

Applegate señaló en su escrito en oposición a la orden de restricción que estuvo en la presentación de Carpenter en el festival Coachella en abril y que ella lo había mirado mientras cantaba en un intento de comunicarse con él.

En su petición, Carpenter lo calificó como “un completo desconocido” a quien nunca ha conocido ni con quien se ha comunicado, y con quien nunca quiere hacerlo.

El juez David L. Wasserman tomó en serio las afirmaciones de Applegate durante su interrogatorio y dijo que apreciaba el decoro de todos en la sala.

“Entiendo que es su creencia que, para salvar el mundo, usted y la peticionaria deben estar juntos”, dijo el juez. “Espero que usted obedezca la orden, no lo que usted cree que es correcto, no lo que usted cree que el ejército le ordena”.

Ordenó a Applegate mantenerse al menos a 100 yardas (metros) de Carpenter y de la hermana de ella y la pareja de su hermana, quienes viven con ella, junto con muchas otras restricciones. También se le ordenó a Applegate no intentar comunicarse con ella de ninguna manera y no poseer armas de fuego.

Applegate sigue bajo una investigación penal, pero los registros judiciales no muestran que se hayan presentado cargos.

Carpenter, de 27 años, protagonizó la serie de Disney Channel “Girl Meets World” cuando era adolescente antes de dedicarse a una carrera musical. Tuvo un éxito moderado con sus primeros álbumes de estudio antes de lograr un gran salto con “Emails I Can’t Send”, de 2022. Con su álbum de 2024 “Short n’ Sweet” y sus éxitos número 1 “Espresso” y “Please Please Please”, se convirtió en ganadora de múltiples premios Grammy y en una de las mayores estrellas del pop del mundo.

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Los ÁngelesTribunales
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