Ariana Grande confirma que hará una pausa en su carrera: “No es una reacción impulsiva”

NUEVA YORK — Ariana Grande decidió aclarar algunas cosas durante su concierto del lunes por la noche, tras conocerse la noticia de que se tomará un descanso de la vida pública una vez concluida su gira “Eternal Sunshine”.

Desde el escenario del United Center de Chicago, Grande dijo a sus fans que “las cosas pueden llegar a descontrolarse un poco” y que su decisión de tomarse un descanso de la vida pública era algo que había “decidido en silencio hace mucho tiempo”, y no “una reacción impulsiva”.

Mientras leía el texto en su móvil, continuó: “Fue una decisión tomada de forma meditada y con plena conciencia. Y quiero que sepan que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”.

El domingo, los productores de una versión londinense de “Sunday in the Park With George”, de Stephen Sondheim, anunciaron que Grande había renunciado al papel que iba a interpretar en el musical, cuyo estreno está previsto en el teatro Barbican en 2027.

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La reciente ruptura de Grande con Ethan Slater, su compañero de reparto en “Wicked”, la gira en curso y el lanzamiento la semana pasada del álbum “Petal” han avivado las especulaciones desenfrenadas en Internet sobre su salud y su aspecto físico. Anteriormente ya había expresado su malestar ante el debate público en torno a su peso, afirmando en un vídeo de TikTok de 2023: “Creo que deberíamos ser más respetuosos y no sentirnos tan cómodos a la hora de hacer comentarios sobre el físico de las personas, sea cual sea”.

Un representante de Grande declaró a la revista People que la cantante, de 33 años, “se retirará un poco de la vida pública una vez que termine la gira Eternal Sunshine Tour”.

“Está deseando terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, reza el comunicado.

Un representante de Grande no hizo más comentarios a The Associated Press.

Retomando los comentarios que hizo el lunes desde el escenario, Grande afirmó que sabe que sus fans están preocupados porque «la negatividad le estaba echando a perder las cosas», pero señaló que, en realidad, ocurre justo lo contrario.

“Hay varias cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo: hay que marcar límites, a veces los seres humanos necesitamos un respiro y, además, esta puede ser y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”, dijo a sus seguidores, que estallaron en vítores.