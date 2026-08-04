Myrka Dellanos: “Si no eres izquierdista, no te aceptan a trabajar”

La periodista de origen cubano Myrka Dellanos expresó su preocupación por el estado actual del periodismo y aseguró que hoy resulta cada vez más difícil ejercer la profesión con libertad.

Durante una entrevista en el programa “Claro y Directo”, la comunicadora afirmó que la censura y las diferencias ideológicas han transformado el ambiente en algunas cadenas de televisión, recordó sus inicios en los medios y comparó el ambiente que vivió hace más de dos décadas.

“Aquí, hace 20 años, yo lo estaba hablando con una de mis productoras antiguas de Univision, hace 20 años o 25, estábamos en una sala de redacción, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas. Pero, hoy en día no se puede hacer periodismo, por eso, es que no se puede trabajar en estas cadenas si no eres izquierdista, socialista, radical. Si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí”, compartió con contundencia.

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Agregó: “O te van a sacar, como me hicieron a mí porque no lo quieren aceptar, porque no quieren aceptar que el pueblo, que tú que nos ves aquí, puedan recibir esas verdades“.

Dellanos defendió lo que considera la esencia del periodismo: presentar los hechos desde diferentes perspectivas para que sea el público quien forme su propio criterio.