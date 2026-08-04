Miguel Romero reaviva la expectativa por posibles conciertos de Bad Bunny: “Esto es ya mismo”

El alcalde de San Juan Miguel Romero reafirmó hoy, martes, que el Estadio Hiram Bithorn tiene tres fechas confirmadas en este mes de agosto por lo que espera sean las designadas para el cierre de la monumental gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de la estrella global Bad Bunny.

Sin ser categórico, al primer ejecutivo de la ciudad capital se le preguntó en la mañana de hoy por los posibles conciertos de Bad Bunny en el estadio Hiram Bithorn y su respuesta fue que confía en que el cantante cierre su gira en su patria, según dijo durante su intervención en el programa “Pegaos en la mañana” de Radio Isla.

“A mí no se me ha confirmado, pero Rimas separó unas fechas. Sin habérseme confirmado, yo espero que sí”, respondió Romero a preguntas de la periodista Milly Méndez.

Bad Bunny enciende Francia con tremenda sorpresa Yandel apareció en el techo de La Casita y el público estalló de emoción.

“Yo creo que Benito viene a cerrar su gira, pero no se me ha dicho nada confirmado. Creo que es el 21 al 23 de agosto. Esto es ya mismo”, añadió Romero.

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La noticia llega en medio de las informaciones que circulaban en las redes sociales, donde miles de seguidores anticipaban que, en efecto, Bad Bunny culminaría su gira en casa, el lugar donde todo comenzó.

Cabe destacar que el pasado mes de junio, El Nuevo Día informó que Rimas Entertainment había separado varias fechas para agosto de 2026 en el Estadio Hiram Bithorn “para un artista que no ha sido revelado”, según indicó a este medio Romero.

En ese entonces el alcalde no reveló las fechas exactas.

Por otra parte, una fuente consultada este medio y familiarizada con las operaciones del Hiram Bithorn afirmó que se trataría de Bad Bunny y que, en efecto, el cierre de la gira se llevaría a cabo en agosto.

Falta esperar que en los próximos días se haga el haga el anuncio oficial de parte del equipo del artista, donde muy probablemente vuelva a sorprender a su fanaticada.