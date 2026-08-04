Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de agosto de 2026
85°Lluvias dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miguel Romero reaviva la expectativa por posibles conciertos de Bad Bunny: “Esto es ya mismo”

El alcalde de San Juan dio a conocer las tres fechas separadas en el Estadio Hiram Birthorn

4 de agosto de 2026 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny durante su concierto en Milan. EFE/EPA/MATTEO BAZZI (MATTEO BAZZI)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan Miguel Romero reafirmó hoy, martes, que el Estadio Hiram Bithorn tiene tres fechas confirmadas en este mes de agosto por lo que espera sean las designadas para el cierre de la monumental gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de la estrella global Bad Bunny.

RELACIONADAS

Sin ser categórico, al primer ejecutivo de la ciudad capital se le preguntó en la mañana de hoy por los posibles conciertos de Bad Bunny en el estadio Hiram Bithorn y su respuesta fue que confía en que el cantante cierre su gira en su patria, según dijo durante su intervención en el programa “Pegaos en la mañana” de Radio Isla.

A mí no se me ha confirmado, pero Rimas separó unas fechas. Sin habérseme confirmado, yo espero que sí”, respondió Romero a preguntas de la periodista Milly Méndez.

Bad Bunny enciende Francia con tremenda sorpresa

Bad Bunny enciende Francia con tremenda sorpresa

Yandel apareció en el techo de La Casita y el público estalló de emoción.

Yo creo que Benito viene a cerrar su gira, pero no se me ha dicho nada confirmado. Creo que es el 21 al 23 de agosto. Esto es ya mismo”, añadió Romero.

La noticia llega en medio de las informaciones que circulaban en las redes sociales, donde miles de seguidores anticipaban que, en efecto, Bad Bunny culminaría su gira en casa, el lugar donde todo comenzó.

Cabe destacar que el pasado mes de junio, El Nuevo Día informó que Rimas Entertainment había separado varias fechas para agosto de 2026 en el Estadio Hiram Bithorn “para un artista que no ha sido revelado”, según indicó a este medio Romero.

En ese entonces el alcalde no reveló las fechas exactas.

Por otra parte, una fuente consultada este medio y familiarizada con las operaciones del Hiram Bithorn afirmó que se trataría de Bad Bunny y que, en efecto, el cierre de la gira se llevaría a cabo en agosto.

Falta esperar que en los próximos días se haga el haga el anuncio oficial de parte del equipo del artista, donde muy probablemente vuelva a sorprender a su fanaticada.

Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino.Desde el techo de la emblemática "casita", el artista agradeció al público por acompañarlo durante un recorrido que lo llevó por cuatro continentes.El espectáculo en Bruselas puso el broche final a una de las giras más ambiciosas de la carrera de Bad Bunny, que incluyó múltiples funciones en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y Medellín.
1 / 11 | “De Puerto Rico para el mundo”: Así Bad Bunny termina su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino. - Suministrada/Eric Rojas
Tags
Bad BunnyMiguel RomeroSan JuanEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: