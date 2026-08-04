Carla se despide de “Operación Triunfo Estados Unidos”

A una semana de anunciarse el inesperado y apresurado final de “Operación Triunfo Estados Unidos”, la participante puertorriqueña Carla Beatriz Villafañe resultó eliminada esta noche, quedándose a solo una semana de la gala final, que se celebrará el próximo lunes, 10 de agosto.

Esta nominación fue especialmente difícil para Carla y Lalah, pues la placa estaba integrada únicamente por participantes boricuas, esto luego de la eliminación de la mexicana Leslie la noche del domingo.

Ahora, solo quedan en competencia nueve participantes, luego de poco más de un mes desde el estreno del programa.

Cabe destacar que esta primera edición de “Operación Triunfo Estados Unidos” fue una muy criticada por televidentes y cibernautas, especialmente por quienes siguen el concepto original de España.

Entre las principales quejas figuraban las diferencias con el formato español —que ha sido muy exitoso—, la selección de participantes y las reglas de las nominaciones.

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De igual manera, esta temporada contó con una expulsión, la de la mexicana Acuarela, de la cual nunca se ofrecieron más detalles, así como con la salida por condiciones médicas de la española Amalia, ambas consideradas fuertes participantes.