Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de agosto de 2026
83°Bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carla se despide de “Operación Triunfo Estados Unidos”

La boricua quedó fuera de la competencia durante la gala de este lunes, a solo una semana de la final el próximo 10 de agosto

4 de agosto de 2026 - 9:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carla Beatriz fue una de las primeras nominadas del "reality show". (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A una semana de anunciarse el inesperado y apresurado final de “Operación Triunfo Estados Unidos”, la participante puertorriqueña Carla Beatriz Villafañe resultó eliminada esta noche, quedándose a solo una semana de la gala final, que se celebrará el próximo lunes, 10 de agosto.

Esta nominación fue especialmente difícil para Carla y Lalah, pues la placa estaba integrada únicamente por participantes boricuas, esto luego de la eliminación de la mexicana Leslie la noche del domingo.

Ahora, solo quedan en competencia nueve participantes, luego de poco más de un mes desde el estreno del programa.

Cabe destacar que esta primera edición de “Operación Triunfo Estados Unidos” fue una muy criticada por televidentes y cibernautas, especialmente por quienes siguen el concepto original de España.

Entre las principales quejas figuraban las diferencias con el formato español —que ha sido muy exitoso—, la selección de participantes y las reglas de las nominaciones.

De igual manera, esta temporada contó con una expulsión, la de la mexicana Acuarela, de la cual nunca se ofrecieron más detalles, así como con la salida por condiciones médicas de la española Amalia, ambas consideradas fuertes participantes.

Una vez finalice “Operación Triunfo Estados Unidos”, dará inicio la quinta temporada de “Top Chef VIP”, que adelantó su estreno un mes y ahora debutará el próximo martes, 11 de agosto.

Tags
Operación TriunfoTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: