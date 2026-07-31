La española Amalia Martos abandona “Operación Triunfo USA” por motivos médicos y el programa adelanta la final al 10 de agosto

Amalia Martos, la única concursante española en “Operación Triunfo USA”, se vio obligada a abandonar el programa por motivos médicos. Hace algunos días, la joven, originaria de Madrid, confesó que un fuerte dolor de barriga la apartó de la competencia, llevándola a ser ingresada bajo recomendación médica.

La organización del programa decidió no revelar el diagnóstico para proteger su privacidad, pero la intensidad del momento marcó un antes y un después en el “show”.

La despedida de Martos fue uno de los momentos más emotivos vividos en la academia estadounidense. Erika Ender, directora de esta versión de “Operación Triunfo”, reunió a todos los participantes para comunicar la decisión, acompañada de la española visiblemente emocionada.

“Ella no está bien, necesitan llevársela a la clínica para poderla controlar porque aquí no podemos darle la atención que ella necesita ni tampoco podemos permitir que siga empeorando. En todo este tiempo no se ha curado”, explicó Ender ante la mirada atenta de los concursantes, que rompieron en llanto al despedirse de su compañera.

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El abandono de Martos no solo significó una pérdida personal para quienes compartían el día a día con ella, sino que además coincidió con un giro inesperado para la versión estadounidense del formato. Telemundo,la cadena responsable de la emisión, decidió adelantar la final del programa antes de lo previsto.

Así, la gala final se celebrará el 10 de agosto, con presencia española únicamente en la figura del jurado, representada por David Bisbal.