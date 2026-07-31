Miss Teen World Puerto Rico abre las inscripciones para su certamen 2027

La organización Miss Teen World Puerto Rico anunció la apertura oficial de las inscripciones para la edición número 23 de su certamen, cuya gran final se celebrará en abril de 2027.

La convocatoria está dirigida a jóvenes solteras entre las edades de 14 y 20 años que deseen vivir una experiencia de crecimiento personal, liderazgo y desarrollo integral. Más allá de la belleza, la organización busca candidatas que demuestren seguridad, talento, personalidad, compromiso con su comunidad y deseos de superación.

La ganadora representará a Puerto Rico en Miss Teen World 2027, certamen internacional que se celebrará en El Salvador, donde competirá junto a representantes de distintos países.

La actual Miss Teen World Puerto Rico, Paola Burgos, representó recientemente a la Isla en la pasada edición internacional celebrada en El Salvador, logrando la posición de tercera finalista, un importante resultado que reafirma el alto nivel de preparación que caracteriza a las representantes puertorriqueñas.

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“La joven Paola Burgos representó a Puerto Rico con elegancia, seguridad y un extraordinario nivel de preparación. Alcanzar la posición de tercera finalista es un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el compromiso que demostró durante todo el proceso. Su desempeño es motivo de satisfacción y una inspiración para todas las jóvenes que desean formar parte de Miss Teen World Puerto Rico y descubrir hasta dónde pueden llegar con dedicación y perseverancia”, expresó Carlos Figueroa, director del certamen local.

Con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpidas, Miss Teen World Puerto Rico se ha consolidado como “La Escuela de las Reinas”, al convertirse en una plataforma de formación para jóvenes que posteriormente han continuado destacándose en importantes certámenes nacionales e internacionales.

Entre las exreinas y participantes que han formado parte de la organización figuran nombres como Karla Guilfú, Michelle Colón y Danna Hernández, quienes han continuado desarrollando exitosas carreras dentro del mundo de los certámenes y han llevado el nombre de Puerto Rico a importantes escenarios.

“Miss Teen World Puerto Rico es mucho más que un certamen de belleza, es una escuela de formación donde nuestras participantes desarrollan disciplina, liderazgo, seguridad y herramientas que las acompañarán durante toda su vida. Invitamos a todas las jóvenes que sueñan con representar a Puerto Rico a que se atrevan a vivir esta experiencia única, que sin duda marcará un antes y un después en su crecimiento personal”, añadió Figueroa.

Como parte del proceso de inscripción, las interesadas deberán enviar una fotografía reciente y un breve video explicando por qué desean formar parte de Miss Teen World Puerto Rico 2027. La participante seleccionada para el programa Teen Spotlight recibirá una beca parcial para su inscripción al certamen.

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