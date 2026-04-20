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Cayey gana Miss Teen World Puerto Rico 2026

La universitaria Paola M. Burgos Díaz es la nueva reina puertorriqueña

20 de abril de 2026 - 11:15 AM

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La joven Paola M. Burgos Díaz durante el certamen de belleza. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La joven Paola M. Burgos Díaz, representante del pueblo de Cayey, se alzó ayer, domingo, con el título de Miss Teen World Puerto Rico 2026 durante la final celebrada en el Teatro del municipio conocido como la “Ciudad de las Brumas”.

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La nueva soberana ganó en su pueblo de Cayey. La reina tiene 18 años y es estudiante de Biología en la Universidad de Puerto Rico de ese municipio.

Burgos Díaz se destacó entre un grupo de 22 candidatas provenientes de distintos pueblos al lograr dominar las distintas competencias de la noche que incluyeron traje de baño, traje de gala y pregunta final.

“Este triunfo representa un sueño hecho realidad. Hoy asumo este título con mucho orgullo y con el compromiso de llevar el nombre de Puerto Rico en alto, inspirando a otros jóvenes a creer en sí mismos y luchar por sus metas”, expresó la nueva reina en declaraciones escritas.

De las 22 candidatas, fueron seleccionadas 13 finalistas, de las cuales también se coronaron otras reinas que representarán a Puerto Rico en distintos certámenes internacionales. Esta edición marcó la número 22 del certamen, consolidando su trayectoria como una de las plataformas juveniles más importantes del país.

La velada comenzó al son del flamenco español, que se hizo sentir en la presentación de las candidatas, aportando un toque cultural distintivo al espectáculo. Asimismo, con el peculiar sonido del violín, las participantes realizaron su desfile en traje de gala, luciendo deslumbrantes sobre el escenario entre una mezcla de colores, brillos y texturas que cautivaron al público.

Entre los premios especiales, algunos de los galardones recayeron en Miss Teen Guaynabo, Sofía Montalvo, quien obtuvo el premio de Piel Más Hermosa y el Premio Natasha Maisonet fue para Miss Teen Bayamón Gerriana A. Barradas.

De igual forma, Reynelis Rosado, Miss Teen San Germán, fue reconocida como Mejor Figura; mientras que Camila Figueroa, Miss Teen Mayagüez, recibió el premio de Fotogenia, entre otros reconocimientos otorgados durante la noche.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la despedida de la reina saliente, Alondra Díaz.

El certamen contó con la animación de Nicole Chacón y Luis Daniel Rosario, quienes guiaron la velada con dinamismo y elegancia. Como parte del espectáculo artístico, el público disfrutó de la participación especial del cantante Cristian Diana, primer finalista de la reciente edición de “Objetivo Fama”, quien puso el toque musical a la noche.

La selección de la nueva reina estuvo a cargo de un variado jurado compuesto por Zashely Alicea (Miss Universe Puerto Rico 2025), Génesis Dávila (modelo y empresaria), Maydelise Columna (Miss Intercontinental 2010), Dr. Guillermo Colón Colón (medicina primaria y estética), Dra. Mireily Martínez (dentista), Norwill Fragoso (actriz y comunicadora), Gisela Asencio (Fashion Icon y filántropa), Erik Negrón (motivador y tallerista) y Gabriel Román (presidente de Miss Grand Paraguay y fundador de Miss Teen Continental).

“Nos llena de orgullo celebrar 22 años formando jóvenes líderes en Puerto Rico. Más allá de una corona, este certamen es una plataforma de crecimiento, disciplina y propósito, y estamos seguros de que nuestra nueva reina realizará una representación extraordinaria a nivel internacional”, expresó Carlos Figueroa, director del certamen.

Cada año, el certamen reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud, destacando no solo la belleza, sino también el talento, la disciplina y el liderazgo de las participantes.

Asimismo, Miss Teen World Puerto Rico es reconocida como “la escuelita de las reinas”, ya que muchas de sus participantes continúan su desarrollo en el mundo del modelaje y los certámenes, llegando posteriormente a competir en plataformas como Miss Universe Puerto Rico.

Con este triunfo, Burgos Díaz tendrá la responsabilidad de representar a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Teen Mundial 2026, que se celebrará del 19 al 26 de julio de 2026 en El Salvador, donde buscará poner en alto el nombre de la isla.

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Reinas BorincanasCertamen de bellezaCayey Miss Teen
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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