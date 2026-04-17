¿Quién es Gabriel Rodríguez Velázquez, la segunda mujer trans en Miss Universe Puerto Rico?

El debate sobre la participación de mujeres trans en certámenes de belleza en Puerto Rico se avivó nuevamente por el anuncio de la segunda participante a Miss Universe Puerto Rico en esta edición del 2026, Gabriel Rodríguez Velázquez.

Mientras que por un lado, la organización local muestra una apertura progresiva hacia la diversidad y la inclusión, de otra, surge el rechazo de algunos sectores políticos y sociales.

¿Quién es Gabriel Rodríguez Velázquez?

Gabriel Rodríguez Velázquez, Miss Cidra 2026, es la segunda mujer trans en aspirar a la corona de Miss Universe Puerto Rico.

Rodríguez Velázquez se describe como una artista multidisciplinaria. En el segmento “Conoce tu candidata”, publicado en las plataformas oficiales del certamen, destacó su compromiso con causas sociales. “Quiero ser Miss Universe Puerto Rico por lo que represento: una mujer que aboga por los derechos humanos y por la inclusión dentro y fuera del campo de la belleza”, expresó.

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Además de su faceta artística —que incluye la música, la actuación y la escritura— también se desempeña como atleta. La candidata practica tenis de mesa y ha formado parte de la federación local del deporte, disciplina que, según explicó, ha pausado temporalmente para concentrarse en su preparación dentro del certamen.

Gabriel Rodríguez Velázquez, Miss Cidra. (Suministrada)

Rodríguez Velázquez había participado en audiciones del Miss Universe Puerto Rico durante cuatro años consecutivos. En sus redes sociales compartió que utiliza cada rechazo como motivación para continuar. “Lo hago porque amo la belleza y amo la inclusión dentro de la belleza”, señaló. Igualmente, tiene una canción en la que dice que la comparan con “Zuleyka Rivers (Rivera)”, por parecer “una Miss Universe”.

La presencia de Rodríguez Velázquez en la competencia se suma al precedente establecido por Daniela Victoria Arroyo, quien hizo historia como la primera mujer trans en participar en Miss Universe Puerto Rico en el 2023.

Arroyo abrió el camino dentro del certamen local tras los cambios en las reglas de Miss Universe Organization, que desde 2012 permiten la participación de mujeres trans en sus competencias. De hecho, Ángela Ponce, fue la primera concursante trans en el concurso internacional, como Miss España, en 2018.

1 / 81 | Aquí están: estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 81 Aquí están: estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Rechazo a su participación

La participación de Rodríguez Velázquez también ha generado reacciones en la clase política.

El alcalde de Cidra, Delvis Pagán, expresó su rechazo a la representación de la candidata en el certamen. En declaraciones escritas, sostuvo que, aunque respeta la identidad de cada persona, considera que este tipo de concursos “deben conservar su esencia y propósito original”, al entender que históricamente han sido espacios para resaltar “atributos, experiencias y luchas propias de la mujer”.

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“El planteamiento no nace desde el rechazo ni el discrimen, sino desde la convicción de mantener coherencia con lo que por generaciones ha sido símbolo de representación para la mujer cidreña”, indicó el ejecutivo municipal.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también publicó unas expresiones públicas que ocurren en el contexto de la participación de Rodríguez Velázquez, aunque no hace referencia específica a esta. A través de expresiones públicas en su Facebook, calificó la situación como “una vergüenza” y cuestionó que el concurso, a su juicio, haya perdido su “esencia”. Además, planteó que el Gobierno debería retirar su auspicio como “muestra de respeto a la mujer”.

La organización Miss Universe Puerto Rico no ofrecerá declaraciones a este señalamiento, se informó a este medio.

Organización sale en defensa de la candidata

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico defendió, por su parte a la concursante trans.

“Las personas trans tenemos sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Gabriel tiene derecho a participar en un concurso cuyas reglas le permiten competir en buena lid. Con tantos problemas que hay en nuestro país, parece mentira esta cacería de brujas que tienen en contra de nuestra comunidad trans. Los funcionarios electos deben dedicarse a servir en vez de atacar a sus ciudadanos”, aseveró Ivana Fred Millán, directora de la Federación.