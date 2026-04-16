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CEO de Miss Universe destaca que Fátima Bosch ha traído “frescura” y promete “sorpresas”

El panameño aseguró que la mexicana “está haciendo un trabajo increíble y está visitando muchos países”

16 de abril de 2026 - 8:08 PM

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Fátima Bosch representó a México en Miss Universe 2025. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El director ejecutivo de la Organización Miss Universe (MUO), el panameño Ronald Day, afirma que la actual reina mexicana, Fátima Bosch, ha traído “frescura” y que habrá “nostalgia” y “sorpresas” en la edición del concurso de 2026 tras las controversias del certamen anterior.

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Day, quien este miércoles presenta en Miami ‘El poder del enfoque’, un libro que recoge su experiencia como inmigrante en Estados Unidos y ejecutivo de medios como Telemundo y Univision, respondió en una entrevista con EFE sobre cómo superó la polémica de Miss Universe, organización a la que él llegó en mayo de 2025.

“Yo recién estaba llegando a la organización. Sí te cuento que la Miss Universe actual, Fátima, tiene una frescura. Representa perfectamente lo que es una muchacha del día de hoy que habla, expresa lo que siente y eso también es parte de la evolución de cualquier organización”, declaró el ejecutivo.

El panameño aseveró que la mexicana “está haciendo un trabajo increíble y está visitando muchos países”, además de revelar que este 2026, cuando el certamen cumple 75 años, será “un año tan especial” en el que la organización va a “estar trayendo nostalgia y muchas sorpresas”.

Tras la coronación el pasado 21 de noviembre de la representante de México, quien adquirió popularidad a nivel internacional por denunciar los insultos del entonces organizador del evento tailandés, Nawat Itsaragrisil, emergieron acusaciones de fraude por su elección, pero no se han constatado ante los tribunales.

Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco, y viene de una familia destacada en el servicio público, la política, las corporaciones y los concursos de belleza.De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.Su triunfo ha dado la cuarta corona de Miss Universe a México después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de COVID-19.
1 / 12 | FOTOS: ¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universe 2025?. Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco, y viene de una familia destacada en el servicio público, la política, las corporaciones y los concursos de belleza. - Instagram

El director de MUO resaltó el fenómeno de Miss Universe como “algo increíble” al señalar la capacidad que tiene para reunir a amistades de diversas partes del mundo.

“Cumplo 40 años de vivir aquí (en Estados Unidos). Una de las cosas que me hacía reunirme a mí con las amistades era, ese día era Miss Universe, y nos reuníamos 17 o 18 personas, unas amigas cocinaban, las otras traían esto y otros prestaban en su casa y hacíamos como una comunidad para ver”, expresó.

El poder de una carrera

Ronald Day promueve su libro, “El poder del enfoque”, con lecciones sobre su carrera, en la que ha sido uno de los principales ejecutivos de la televisión hispana, donde produjo programas como “El show de Cristina” y fue presidente de entretenimiento y director de contenido en Telemundo.

Estas experiencias “están muy presentes” en el libro, indicó Day, quien emigró a los 17 años de Panamá a Estados Unidos, por lo que espera que su texto inspire a otros latinos en el país norteamericano.

“En el libro vas a ver con mis propias historias, que a pesar de que en un momento yo estaba trabajando en un ‘car wash’ (lavado de autos) en la medianoche, lavando autobuses bajo temperaturas bajo cero en Nueva York, yo de todas maneras sabía que esto era un proceso que yo tenía que hacer para lograr mi objetivo”, expuso.

El texto, detalló, se basa en tres pilares, con el primero dedicado a las personas que por necesidad comenzaron su negocio en la pandemia de COVID-19, empezaron a tener éxito y ahora no saben qué hacer para que “explote” aún más la empresa.

También está destinado a ejecutivos que están ahora lidiando con la nueva generación y están buscando adaptarse, y para las personas de 30 años que quieren que su carrera despegue.

“Yo estoy ahora mismo en 59 (años) y estoy empezando de cero una nueva etapa en mi carrera, que es el proyecto de vida mío, y con esto quiero decir que no hay edad, cuando uno tiene las ganas, uno tiene la disposición y sobre todo un sueño”, mencionó.

Tras una carrera en medios, Day ahora, además de desempeñarse como CEO de Miss Universe, comparte sus conocimientos y experiencias con conferencias, cursos y su libro para ayudar a profesionales en crecimiento y a empresarios a escalar y potenciar sus negocios.

Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea recibió con un fuerte abrazo a la reina mexicana Fátima Bosch. La joven mexicana estará participando en actividades y reuniones hasta el 7 de febrero, donde tendrá la oportunidad de celebrar y conocer de primera mano la cultura puertorriqueña.
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Fátima BoschMiss UniverseCertamen de belleza
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