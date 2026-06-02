Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hospitalizan a Alex DJ tras sufrir embolia pulmonar

Su condición, informaron, es estable

2 de junio de 2026 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Recientemente, Alex DJ celebró el séptimo aniversario de "Puerto Rico gana". (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Cada noche, miles de hogares sintonizan una frase que ya se ha convertido en un saludo nacional: “¡Puerto Rico gana!" Detrás de ese fenómeno televisivo se encuentra Alex DJ, un presentador que transformó la manera de hacer televisión familiar gracias a su estilo espontáneo y cercano.

RELACIONADAS

Esta noche, al principio de la transmisión del programa nocturno de Telemundo, se reveló que el también empresario fue hospitalizado luego de sufrir una embolia pulmonar. Su condición, enfatizaron, es “estable”.

Según detallaron en el espacio de juegos, “el animador del pueblo” se sintió indispuesto el pasado sábado. Tras esto, decidió mantenerse en reposo durante el domingo.

El lunes, dijeron, Alex DJ no presentó mejoría y necesitó la intervención de su médico de cabecera, quien lo evaluó en su hogar. Una vez tuvo los resultados del examen de niveles de oxigenación, el doctor José Sánchez ordenó su traslado inmediato a una institución hospitalaria del área este de Puerto Rico, donde fue diagnosticado con un coágulo pulmonar.

“Ya estando en el hospital me diagnosticaron que tengo un coágulo pulmonar. Me están dando anticoagulantes”, expresó Alex DJ a través de declaraciones escritas.

Finalmente, la producción indicó que el presentador permanecerá hospitalizado esta semana para recibir tratamiento y ser monitoreado por especialistas. Hasta el momento, El JD ha asumido la conducción del programa producido por Adolfo Ontivero.

Tamara Perales y Adolfo Ontivero son los productores de "Puerto Rico Gana", el programa de juegos de Telemundo.Los productores, que llevan juntos desde 2007, se conocieron cuando el argentino laboraba en la producción del programa “Qué suerte” con Héctor Marcano (2006).Los productores sostuvieron que el mayor reto de trabajar y convivir juntos es dejar de hablar de trabajo en la casa.
1 / 8 | Tamara Perales y Adolfo Ontivero, los productores de "Puerto Rico Gana", compartan su historia de amor. Tamara Perales y Adolfo Ontivero son los productores de "Puerto Rico Gana", el programa de juegos de Telemundo. - Pablo Martínez Rodríguez
Tags
Puerto Rico ganaTelemundoAlex DJ
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: