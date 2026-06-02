Hospitalizan a Alex DJ tras sufrir embolia pulmonar
Su condición, informaron, es estable
2 de junio de 2026 - 6:44 PM
2 de junio de 2026 - 6:44 PM
Cada noche, miles de hogares sintonizan una frase que ya se ha convertido en un saludo nacional: “¡Puerto Rico gana!" Detrás de ese fenómeno televisivo se encuentra Alex DJ, un presentador que transformó la manera de hacer televisión familiar gracias a su estilo espontáneo y cercano.
Esta noche, al principio de la transmisión del programa nocturno de Telemundo, se reveló que el también empresario fue hospitalizado luego de sufrir una embolia pulmonar. Su condición, enfatizaron, es “estable”.
Según detallaron en el espacio de juegos, “el animador del pueblo” se sintió indispuesto el pasado sábado. Tras esto, decidió mantenerse en reposo durante el domingo.
El lunes, dijeron, Alex DJ no presentó mejoría y necesitó la intervención de su médico de cabecera, quien lo evaluó en su hogar. Una vez tuvo los resultados del examen de niveles de oxigenación, el doctor José Sánchez ordenó su traslado inmediato a una institución hospitalaria del área este de Puerto Rico, donde fue diagnosticado con un coágulo pulmonar.
“Ya estando en el hospital me diagnosticaron que tengo un coágulo pulmonar. Me están dando anticoagulantes”, expresó Alex DJ a través de declaraciones escritas.
Finalmente, la producción indicó que el presentador permanecerá hospitalizado esta semana para recibir tratamiento y ser monitoreado por especialistas. Hasta el momento, El JD ha asumido la conducción del programa producido por Adolfo Ontivero.
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