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Muere Scott Bryce, actor nominado al Emmy y figura de las telenovelas estadounidenses

Es más conocido por interpretar a Craig Montgomery en la telenovela “As the World Turns”

17 de julio de 2026 - 3:44 PM

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El actor fue dos veces nominado al Premio Emmy Diurno por As the World Turns.Robert Voets/CBS, via Everett Collection (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor estadounidense Scott Bryce, conocido por interpretar a Craig Montgomery en la telenovela “As the World Turns” y por su participación en la serie “Popular”, falleció el pasado domingo a los 68 años, confirmó su hijo, Jackson Bryce, al periódico The New York Times.

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Según informó su familia, el intérprete murió en New Haven, Connecticut, tras una prolongada lucha contra un cáncer de esófago y estómago, enfermedad que le fue diagnosticada en octubre de 2024.

Su trabajo le valió dos nominaciones consecutivas al Premio Emmy Diurno como mejor actor principal en una serie dramática, en 1986 y 1987.

Además de su paso por la emblemática telenovela de CBS, interpretó a Mike McQueen, padre del personaje de Leslie Bibb, en los 43 episodios de la serie “Popular”, creada por Ryan Murphy y Gina Matthews y emitida entre 1999 y 2001.

A lo largo de su carrera también participó en producciones como “Murphy Brown”, “The Facts of Life”, “L.A. Law”, “One Life to Live”, “The Golden Girls”, “Sex and the City”, “ER”, “30 Rock”, “Homeland”, “Chicago P.D.”, “Blue Bloods” y “Law & Order”.

Nacido en Nueva York el 6 de enero de 1958, Scott Bryce provenía de una familia ligada al mundo de la actuación. Su padre, Ed Bryce, fue actor de televisión y telenovelas, mientras que su madre, Dorothy Bryce, también desarrolló una carrera en ese género.

El actor estudió en la prestigiosa Escuela Juilliard y debutó en Broadway en 1977 con la obra “César y Cleopatra”.

Scott Bryce deja a su esposa, Jodi Stevens, con quien contrajo matrimonio en 2003, a su hijo Jackson, además de sus hermanos David y Phil.

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