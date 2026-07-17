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Un coquí gigantesco es nominado como la mejor obra urbana en el mundo

La pieza “COQUÍ By NiNo”, del artista puertorriqueño NiNo Alicea, se encuentra entre los nominados de los CODAworx TOP 100 Awards 2026

17 de julio de 2026 - 11:29 AM

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La pieza "COQUÍ By NiNo", del artista puertorriqueño NiNo Alicea está siendo considerada como una de las mejores 100 obras urbanas del 2026.
La pieza "COQUÍ By NiNo", del artista puertorriqueño NiNo Alicea está siendo considerada como una de las mejores 100 obras urbanas del 2026. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El coquí, pequeño anfibio que cada noche llena Puerto Rico con su característico canto, ocupa un lugar protagónico en la obra del artista puertorriqueño NiNo Alicea, conocido como El NiNo o Maestro. La figura de este emblemático símbolo de la isla se ha convertido en un sello distintivo de sus creaciones, llevándolo a figurar entre los artistas urbanos más reconocidos del mundo.

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Prueba de ello es su inclusión en los CODAworx TOP 100 Awards 2026, una selección que destaca las 100 mejores obras de arte público y diseño integrado a nivel internacional. Entre ellas sobresale “COQUÍ by NiNo”, una pieza que cautiva por su belleza, impacto visual y calidad artística.

Según destacó un comunicado, este año se sometieron a evaluación 302 proyectos procedentes de distintas partes del mundo. Todas las propuestas fueron consideradas por el jurado de CODAworx, entidad reconocida internacionalmente por distinguir aquellas iniciativas que integran de manera sobresaliente el arte comisionado en espacios públicos, arquitectónicos y de diseño interior.

“Este reconocimiento pertenece a todos los que han formado parte del camino de COQUÍ”, indicó el artista puertorriqueño en la misiva. “Gracias a mi increíble Parliament Art Crew, colaboradores, voluntarios, patrocinadores y a cada persona que ha creído en este sueño. Llevar un pedacito de Puerto Rico al mundo ha sido uno de los mayores privilegios de mi carrera”.

Ahora, la pieza pasará a un periodo de votación, donde el público que cree una cuenta en la página web de la institución, pueden emitir su opinión sobre cuál debería ser la obra ganadora.

Para El NiNo, esta nominación tiene un significado muy especial, ya que es la segunda ocasión en que una de sus obras es reconocida entre los CODAworx Top 100. La primera fue “Múcaro’s Rising”, un mural comunitario creado en Villas de Loíza, en Puerto Rico, reconocido por su impacto social y artístico.

El NiNo es un artista puertorriqueño cuya trayectoria está marcada por la creatividad, el propósito y un profundo amor por la conexión humana. Desde el diseño para televisión y artistas de renombre mundial hasta la creación de arte público a gran escala, su obra es un testimonio del poder del arte para transformar comunidades. Sus aclamados proyectos, como “Múcaro’s Rising” y las instalaciones interactivas en el evento en Nevada, Burning Man, son invitaciones a la participación, la reflexión y la imaginación.

La pieza urbana “COQUÍ by NiNo” ha estado presente por los pasados dos años en ciudades como Gerlach y Reno, en Nevada, así como Pomona, en California. Llama la atención por su tamaño, ya que tiene una dimensión de 15 pies de alto, 22 pies de ancho y 25 pies de profundidad. De hecho, el público puede entrar a la pieza, donde se sumergen a una experiencia inmersiva que celebra la naturaleza, la identidad puertorriqueña y el poder del arte para conectar comunidades.

En la misma competencia, también aparece la obra “Navidades en todas partes”, una experiencia de proyección en 3D a gran escala que transformó la fachada de La Fortaleza, en el Viejo San Juan, entre septiembre del 2024 y enero de 2025. La obra fue encargada por la Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico bajo la administración de Pedro Pierluisi.

Los interesados en participar en la votación pueden acceder la página de CODAworx en https://www.codaworx.com/codaawards/top-100.

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CoquíArte urbanoArte
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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