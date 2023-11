Bajo la amenaza rampante de un cielo tornado de gris, un chamaco vestido de negro crea con sus manos un pequeño mundo de colores. No es muy alto, unos 5′6′, quizás. Es delgado y la ropa que usa le queda un poco grande. Va creando patrones en pintura. Círculos y líneas, círculos y líneas, luego rellena, y después regresa; círculos y líneas. Azul, verde, amarillo, marrón. Claros, oscuros e intermedios.

Del pote de aerosol que lleva en la mano salen finas líneas de pintura particulada con las que construye, poco a poco, una imagen. La nube que pesa sobre su obra no parece importarle. La máscara que lleva sobre la boca no puede esconder la intensidad de sus ojos verdes mientras pinta. Solo a veces se detiene. Da algunos pasos hacia atrás para poder evaluar su trabajo a gran escala, luego menea la lata en su mano, generando ese incesante clic que produce el sonido de una bola metálica chocando contra el cuerpo interior del pote de pintura, mientras mezcla sus ingredientes.

La obra en la que trabaja es una gran tortuga marina que parece flotar en el espacio. A diferencia de otros murales y obras de arte en Color Caribe, la tortuga no forma parte de alguna pieza creada en los titulares vagones que distinguen al evento.

De hecho, Andrés Cortés creó su lienzo con sus propias manos. Cuando empezó a trabajarlo, sabía que necesitaba ser grande y la forma que tendría. Armado solo con eso, comenzó a divisar un plan. Su canvas necesitaría una estructura fuerte para sostenerlo, así que se decidió por hacerlo en metal.

Guiado por videos de YouTube, Cortés aprendió a soldar y logró crear un tipo de escultura modular que puede dividirse en piezas y ser armada como un rompecabezas. Aunque reconoce que su diseño no fue perfecto, después de todo, esta es su primera vez haciendo una pieza como esta. El trabajo final resulta impresionante.

Este viernes, semanas después de planificar, diseñar y comenzar a trabajar en su pieza, el artista se dedica a lo que describe como la parte más fácil: pintar. Con solo 22 años, Cortés ha logrado forjar un estilo distintivo, algo a lo que muchos artistas dedican sus carreras enteras a encontrar; una voz propia, una marca sutil que al ser mirada diga “yo estuve aquí”.

Círculos y líneas.

“La escultura se llama ‘Biodiversidad y preservación’. Este concepto lo empecé a trabajar desde hace algunos años, mientras estudiaba en Estados Unidos. Y por allá yo noté que había un montón de frío. No pensaba mucho en el calentamiento global porque por allá siempre hacía frío. No fue hasta que regresé acá, a Puerto Rico, que empecé a sentir el calor, y las tormentas, y todo eso, que caí en consciencia de lo que estaba pasando. Y de la forma en que lo pensé es basado en este dicho que dice ‘out of sight, out of mind’, no piensas en lo que no ves. Esta escultura y mural es una forma de enseñar que existe este problema”, explica.

Pero a la lluvia no le interesan mucho sus explicaciones. La amenazante nube oscura que flota sobre el Parque Agroturístico de Dorado finalmente ha desatado su ira sobre la tierra. De la gran tortuga bajan gotas de agua que se mezclan con color, pero mientras Cortés corre para resguardarse y proteger sus materiales de trabajo, no parece importarle mucho el efecto de la lluvia sobre su obra. Después de todo, de eso se trata el arte urbano. Como una tortuga que sufre de los efectos del calentamiento global, un buen artista debe saber adaptarse.

Protegido de la lluvia bajo una carpa cercana, el artista continúa con su explicación.

“Yo soy natural de Culebra. Allí hay una playa en la que puedes hacer snorkeling y ver tortugas como esta. Estoy muy consciente de que existen estos animales y que hay que preservarlos, pero alguien que vive en la metro, alguien que está lejos de la naturaleza de Puerto Rico, no puede apreciar estas criaturas y, por ende, no tiene consciencia de la necesidad de cuidarlas y de prevenir que ciertas cosas pasen que las puedan lastimar. Esta escultura, de unos 34′ por 20′, una tortuga gigante, hace eso. Trae a la vista algo que tú verías en, por ejemplo, Dorado, ni cerca de la playa. No es solamente enseñar la biodiversidad y la belleza, también es preservar lo que tenemos”, dice.

—¿Qué crees que el arte urbano aporta a Puerto Rico?

“Yo pienso que ayuda a mostrar el talento local. También ayuda a embellecer muchas partes de Puerto Rico que, a menos que se invierta mucho dinero, no pasaría. Hace 10 años, quizás, la calle Cerra no es lo que es hoy. Era un lugar en el que solo estabas allí si eras de allí. Pintando estos murales en todos los rincones de Puerto Rico, yo pienso que estamos ayudando a embellecer la isla y también se le está creando interés a muchos puertorriqueños que nunca habían ido a ciertas partes”.

—¿Por qué murales y estas piezas enormes, en lugar de un lienzo tradicional?

“La diferencia es que un mural es por amor al arte. Un canvas, al final del día, es un objeto que puedes sacar de la pared y vender, y eso convierte al arte en un activo. Hay muchos artistas aquí en Puerto Rico que solo se dedican al canvas, pero no tienen mucha fama porque el mundo del arte, específicamente el arte tradicional, es bien íntimo y solo para aquellas personas que pueden costear tener piezas de 10 y 15 mil pesos. Los murales, como no son algo que puedes sacar y mover y después venderla a los 20 años, es más algo que le sirve a la comunidad. Es algo que se alimenta de la pasión de hacer arte y de donar tu obra a un espacio, en lugar de una pieza para vender”.

—¿Cuál crees que será el futuro del arte urbano en Puerto Rico?

“Yo sé que el futuro del arte en Puerto Rico es masivo. El mercado se está expandiendo a un montón de lugares: restaurantes, hoteles, gente que quieren murales en sus casas. Aquí en Puerto Rico hay un montón de talentos que ya son nombres mundiales. Tenemos a Don Rimx, Alexis Díaz, David Zayas, todos estos artistas que le han metido por años y es ahora que están aprovechando los beneficios de tantos años de joderse en murales por dos y tres semanas sin que les paguen nada. Ahora ese no es el caso, ahora tienes artes que aunque lleven pocos años tienen éxito con su arte, y eso es todo a causa de los artistas puertorriqueños que se jodieron hace años para sentar las bases para nosotros. Estoy muy emocionado porque si estamos empezando así ahora, el cielo es el límite”.

Y como si el cielo mismo estuviera escuchando, la lluvia se detiene. Cortés vuelve a llevar las cajas con sus materiales de trabajo frente a la tortuga a medio pintar. Toma una lata en la mano, la menea, más por instinto que por necesidad, y regresa a pintar, un círculo y una línea a la vez.