San Juan, Puerto Rico - “Con la cabeza ‘volá’”. A sí saldrá el público del Coliseo de Puerto Rico que vaya a los conciertos de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, según describió Alejandro Pabón , productor y socio de Move Concerts, a cargo del evento, en una entrevista realizada en “Noticentro al amanecer” de Wapa TV .

De lo que sí está muy seguro este productor, es que lo que experimentará el público que vaya a los conciertos de Benito Antonio Martínez, verán algo nunca visto. “Esto no tiene comparación y es algo único. El impacto que va a crear en Puerto Rico, las 30 fechas, tres meses, tener el Coliseo para nosotros y un montaje completo que no va a salir de aquí”, destacó Pabón. “Lo que ustedes van a ver hoy por la noche por primera vez, que está adentro, que nadie sabe lo que es, es una locura, no tiene comparación realmente, de corazón. Estoy orgulloso de poder ser parte de este equipo”.