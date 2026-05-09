Películas del verano 2026: cuáles son y cuándo estrenan
La temporada de estrenos de verano de Hollywood arrancó el primer fin de semana de mayo con la película “The Devil Wears Prada 2″
9 de mayo de 2026 - 4:46 PM
9 de mayo de 2026 - 4:46 PM
Este verano, en el cine, los Minions son cineastas, el Mandalorian trabaja para los buenos, Matt Damon intentará encontrar el camino a casa (otra vez), Anne Hathaway, Zendaya y Tom Holland están por todas partes y nadie se acuerda de Peter Parker. Bueno, al menos en la película. La esperanza es que el público no solo se acuerde, sino que quiera saber qué le depara el futuro a Spider-Man.
La temporada de estrenos de verano de Hollywood arrancó el primer fin de semana de mayo con una película que se aleja de los superhéroes, sino con “The Devil Wears Prada 2”, aunque se podría decir que Miranda Priestly es la Iron Man de la moda. Mayo también trae una película de un concierto de Billie Eilish, la primera película de “Star Wars” en siete años y un drama sobre el D Day con Brendan Fraser como Dwight D. Eisenhower.
Por otro lado, junio arranca con una película de acción real de He-Man, un musical de John Carney (con Nick Jonas y Paul Rudd), un espectáculo de ciencia ficción original de Steven Spielberg, el regreso de Supergirl y también de Woody y Buzz. Por su parte, julio nos trae una dosis de Minions en el Hollywood de los años 20, Moana y dos películas seguidas de Holland y Zendaya: primero en “Spider-Man: Brand New Day” y luego en la adaptación de Christopher Nolan de “The Odyssey, donde Holland interpreta a Telemachus, hijo de Odysseus, y Zendaya a la diosa Athena.
Por último, agosto cierra la temporada con una comedia (“Super Troopers 3”), una película de terror sobrenatural (“The End of Oak Street”), una nueva película de Jane Schoenbrun y dos películas de perros muy diferentes para dos públicos muy diferentes. Una es “PAW Patrol”. La otra es una película de supervivencia postapocalíptica dirigida por Ridley Scott.
Aquí tienes la guía de Associated Press para ayudarte a entender las muchísimas opciones en cines y en casa. Es importante saber que la fecha de estrenos que aparece a continuación es de Estados Unidos, donde las películas estrenan los viernes. En Puerto Rico los estrenos se llevan a cabo los jueves, por lo que se recomienda estar pendiente a las carteleras locales para la fecha exacta.
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