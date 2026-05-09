Películas del verano 2026: cuáles son y cuándo estrenan

Este verano, en el cine, los Minions son cineastas, el Mandalorian trabaja para los buenos, Matt Damon intentará encontrar el camino a casa (otra vez), Anne Hathaway, Zendaya y Tom Holland están por todas partes y nadie se acuerda de Peter Parker. Bueno, al menos en la película. La esperanza es que el público no solo se acuerde, sino que quiera saber qué le depara el futuro a Spider-Man.

La temporada de estrenos de verano de Hollywood arrancó el primer fin de semana de mayo con una película que se aleja de los superhéroes, sino con “The Devil Wears Prada 2”, aunque se podría decir que Miranda Priestly es la Iron Man de la moda. Mayo también trae una película de un concierto de Billie Eilish, la primera película de “Star Wars” en siete años y un drama sobre el D Day con Brendan Fraser como Dwight D. Eisenhower.

Por otro lado, junio ​​arranca con una película de acción real de He-Man, un musical de John Carney (con Nick Jonas y Paul Rudd), un espectáculo de ciencia ficción original de Steven Spielberg, el regreso de Supergirl y también de Woody y Buzz. Por su parte, julio nos trae una dosis de Minions en el Hollywood de los años 20, Moana y dos películas seguidas de Holland y Zendaya: primero en “Spider-Man: Brand New Day” y luego en la adaptación de Christopher Nolan de “The Odyssey, donde Holland interpreta a Telemachus, hijo de Odysseus, y Zendaya a la diosa Athena.

PUBLICIDAD

Por último, agosto cierra la temporada con una comedia (“Super Troopers 3”), una película de terror sobrenatural (“The End of Oak Street”), una nueva película de Jane Schoenbrun y dos películas de perros muy diferentes para dos públicos muy diferentes. Una es “PAW Patrol”. La otra es una película de supervivencia postapocalíptica dirigida por Ridley Scott.

Aquí tienes la guía de Associated Press para ayudarte a entender las muchísimas opciones en cines y en casa. Es importante saber que la fecha de estrenos que aparece a continuación es de Estados Unidos, donde las películas estrenan los viernes. En Puerto Rico los estrenos se llevan a cabo los jueves, por lo que se recomienda estar pendiente a las carteleras locales para la fecha exacta.

Estrenos de cine de mayo de 2026

1 de mayo

“The Devil Wears Prada 2” (20th Century Studios): ¿Una secuela de una de las películas más memorables del siglo? Innovador. Pero no se trata solo de repetir los éxitos. El cineasta David Frankel declaró a la AP que “una de las razones por las que nos animamos a intentar una secuela fue para explorar cómo el mundo del periodismo y los medios de comunicación en general habían cambiado tan drásticamente en los 20 años transcurridos desde que hicimos la primera película”.

(20th Century Studios): ¿Una secuela de una de las películas más memorables del siglo? Innovador. Pero no se trata solo de repetir los éxitos. El cineasta declaró a la AP que “una de las razones por las que nos animamos a intentar una secuela fue para explorar cómo el mundo del periodismo y los medios de comunicación en general habían cambiado tan drásticamente en los 20 años transcurridos desde que hicimos la primera película”. “Animal Farm” (Angel Studios): Andy Serkis dirige una adaptación animada de la clásica alegoría política de George Orwell, con las voces de Seth Rogen, Woody Harrelson, Glenn Close y Laverne Cox .

(Angel Studios): dirige una adaptación animada de la clásica alegoría política de George Orwell, con las voces de y . “Deep Water” (Magenta Light Studios): Gene Simmons produjo esta película de supervivencia de Renny Harlin sobre un accidente aéreo en aguas infestadas de tiburones, protagonizada por Aaron Eckhart y Ben Kingsley .

(Magenta Light Studios): produjo esta película de supervivencia de sobre un accidente aéreo en aguas infestadas de tiburones, protagonizada por y . “Hokum” (Neon): Adam Scott visita un hotel embrujado en Irlanda en este thriller sobrenatural.

(Neon): visita un hotel embrujado en Irlanda en este thriller sobrenatural. “Our Land” (Strand Releasing): La primera incursión de la cineasta argentina Lucrecia Martel en el cine documental se centra en Javier Chocobar, líder de Chuschagasta y activista indígena, asesinado en 2009.

(Strand Releasing): La primera incursión de la cineasta argentina en el cine documental se centra en Javier Chocobar, líder de Chuschagasta y activista indígena, asesinado en 2009. “Two Pianos” (Kino Lorber): Este melodrama francés de Arnaud Desplechin narra la historia de un talentoso pianista de concierto ( François Civil ), quien regresa a los escenarios gracias a su antigua mentora ( Charlotte Rampling ).

(Kino Lorber): Este melodrama francés de narra la historia de un talentoso pianista de concierto ( ), quien regresa a los escenarios gracias a su antigua mentora ( ). “The Last One for the Road” (Music Box Films): Esta comedia italiana sigue a dos cincuentones sin un centavo y siempre ebrios en un viaje por carretera.

(Music Box Films): Esta comedia italiana sigue a dos cincuentones sin un centavo y siempre ebrios en un viaje por carretera. “An Autumn Summer”(Blue Harbor Entertainment): El verano antes de la universidad está lleno de romance, atardeceres y días tranquilos en el lago para un grupo de amigos.

8 de mayo

“Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)” (Paramount): James Cameron comparte la dirección con Eilish de esta singular película de concierto, basada en sus presentaciones en Manchester el verano pasado. “Es totalmente espectacular”, declaró Cameron a la AP. “Verla en 3D es asombroso. Sientes una verdadera intimidad con ella y, a la vez, percibes la magnitud del espectáculo”.

(Paramount): comparte la dirección con Eilish de esta singular película de concierto, basada en sus presentaciones en Manchester el verano pasado. “Es totalmente espectacular”, declaró Cameron a la AP. “Verla en 3D es asombroso. Sientes una verdadera intimidad con ella y, a la vez, percibes la magnitud del espectáculo”. “Mortal Kombat II” (Warner Bros.): Karl Urban retoma su papel de Johnny Cage en esta película inspirada en el videojuego.

(Warner Bros.): retoma su papel de Johnny Cage en esta película inspirada en el videojuego. “The Sheep Detectives” (Amazon MGM Studios): Hugh Jackman interpreta a un cariñoso granjero que les lee historias de detectives a sus ovejas por la noche. Cuando aparece muerto, los animales (con las voces de Julia Louis-Dreyfus y Bryan Cranston ) se disponen a ayudar al torpe policía del pueblo ( Nicholas Braun , con acento inglés) a resolver el misterio en esta comedia repleta de estrellas.

(Amazon MGM Studios): interpreta a un cariñoso granjero que les lee historias de detectives a sus ovejas por la noche. Cuando aparece muerto, los animales (con las voces de y ) se disponen a ayudar al torpe policía del pueblo ( , con acento inglés) a resolver el misterio en esta comedia repleta de estrellas. “Silent Friend” (1-2 Special): Tony Leung y Léa Seydoux encabezan esta película que abarca siglos y trata sobre un árbol de ginkgo en un pueblo alemán. Ganó varios premios en el Festival de Cine de Venecia.

15 de mayo

“In the Grey ” (Black Bear): Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González protagonizan esta película de acción de Guy Ritchie sobre agentes de élite en un atraco imposible.

” (Black Bear): y protagonizan esta película de acción de sobre agentes de élite en un atraco imposible. “Is God Is” (Amazon MGM Studios): Dos hermanas gemelas ( Kara Young y Mallori Johnson ) buscan venganza en la adaptación de Aleshea Harris de su novela. Obra ganadora del premio Obie.

(Amazon MGM Studios): Dos hermanas gemelas ( y ) buscan venganza en la adaptación de Aleshea Harris de su novela. Obra ganadora del premio Obie. “Obsession” (Focus Features): El maestro del terror Jason Blum produjo esta película sobre un enamoramiento y las siniestras consecuencias de un deseo que se hace realidad.

(Focus Features): El maestro del terror produjo esta película sobre un enamoramiento y las siniestras consecuencias de un deseo que se hace realidad. “The Wizard of the Kremlin” (Vertical): Jude Law se transforma en Vladimir Putin en el drama histórico de Olivier Assayas , que narra el ascenso al poder del presidente ruso junto a un personaje inspirado en el estratega político real Vladislav Surkov. Paul Dano interpreta al asesor ficticio.

(Vertical): se transforma en Vladimir Putin en el drama histórico de , que narra el ascenso al poder del presidente ruso junto a un personaje inspirado en el estratega político real Vladislav Surkov. interpreta al asesor ficticio. “Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe” (Bandai Namco Filmworks): Los fans de Gundam por fin podrán ver la última entrega, que lleva meses en cartelera en Japón.

(Bandai Namco Filmworks): Los fans de Gundam por fin podrán ver la última entrega, que lleva meses en cartelera en Japón. “Decorado” (GKIDS): No muchas películas de animación citan “The Truman Show” y “Scenes from a Marriage” como fuentes de inspiración, pero es apropiado para este drama en español sobre un ratón en el mundo de la animación. En medio de una crisis existencial.

(GKIDS): No muchas películas de animación citan “The Truman Show” y “Scenes from a Marriage” como fuentes de inspiración, pero es apropiado para este drama en español sobre un ratón en el mundo de la animación. En medio de una crisis existencial. “LifeHack” (Iconic Events Releasing): Inspirada en hechos reales, un grupo de hackers de buen corazón intenta desenmascarar a un multimillonario de las criptomonedas desde sus habitaciones.

(Iconic Events Releasing): Inspirada en hechos reales, un grupo de hackers de buen corazón intenta desenmascarar a un multimillonario de las criptomonedas desde sus habitaciones. “Magic Hour” (Greenwich Entertainment): Katie Aselton se dirige a sí misma y a Daveed Diggs en este drama sobre una pareja que afronta los desafíos de su relación en su nuevo hogar en el desierto.

(Greenwich Entertainment): se dirige a sí misma y a en este drama sobre una pareja que afronta los desafíos de su relación en su nuevo hogar en el desierto. “Driver’s Ed” (Vertica): Sam Nivola y un grupo de adolescentes roban un auto (a Kumail Nanjiani) para visitar a su novia en la universidad.

Mayo 22

“The Mandalorian and Grogu” (Walt Disney Studios): El cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal debuta en la gran pantalla junto a su adorable compañero verde. “El personaje ha cambiado un poco desde que lo conocimos, pero en el fondo sigue siendo un pistolero y un guerrero”, declaró el cineasta Jon Favreau a la AP.

(Walt Disney Studios): El cazarrecompensas interpretado por debuta en la gran pantalla junto a su adorable compañero verde. “El personaje ha cambiado un poco desde que lo conocimos, pero en el fondo sigue siendo un pistolero y un guerrero”, declaró el cineasta a la AP. “Tuner” (Black Bear): Leo Woodall interpreta a un talentoso afinador de pianos que descubre que también tiene un don para abrir cajas fuertes en este thriller centrado en los personajes de Daniel Roher (ganador de un Óscar por su documental “Navalny”).

(Black Bear): interpreta a un talentoso afinador de pianos que descubre que también tiene un don para abrir cajas fuertes en este thriller centrado en los personajes de (ganador de un Óscar por su documental “Navalny”). “I Love Boosters” (Neon): Keke Palmer protagoniza la nueva comedia de Boots Riley sobre un grupo de ladrones profesionales que se hacen llamar la Banda de Terciopelo. Demi Moore , LaKeith Stanfield, Don Cheadle, Taylour Paige, Eiza González y Will Poulter también forman parte del reparto.

(Neon): protagoniza la nueva comedia de sobre un grupo de ladrones profesionales que se hacen llamar la Banda de Terciopelo. , y también forman parte del reparto. “Passenger” (Paramount Pictures): Una aventura en una camioneta se torna aterradora, con Melissa Leo .

(Paramount Pictures): Una aventura en una camioneta se torna aterradora, con . “Corporate Retreat” (Western Film Service): Una escapada de empresa sale terriblemente mal en esta sangrienta película de terror, con Odeya Rush, Alan Ruck y Rosanna Arquette .

(Western Film Service): Una escapada de empresa sale terriblemente mal en esta sangrienta película de terror, con y . “Saccharine” (Independent Film Company y Shudder): Una estudiante de medicina participa en un experimento descabellado para bajar de peso. Entre los efectos secundarios se incluye el terror a manos de una fuerza siniestra.

29 de mayo

“The Breadwinner” (Sony Pictures): Nate Bargatze se ve superado por las circunstancias como un padre que se queda en casa cuidando a sus tres hijas mientras su madre ( Mandy Moore ) está de viaje en esta comedia familiar.

(Sony Pictures): se ve superado por las circunstancias como un padre que se queda en casa cuidando a sus tres hijas mientras su madre ( ) está de viaje en esta comedia familiar. “Backrooms” (A24): El fenómeno de YouTube, Kane Parsons , adapta sus populares cortos de terror a un largometraje protagonizado por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve .

(A24): El fenómeno de YouTube, , adapta sus populares cortos de terror a un largometraje protagonizado por y . “Pressure” (Focus Features): Brendan Fraser interpreta a Dwight D. Eisenhower en las tensas 72 horas previas al D Day, durante la Segunda Guerra Mundial, en este drama histórico, con Andrew Scott y KeHarry Condon, Chris Messina y Damian Lewis.

Estrenos de cine de junio de 2026

4 de junio

“Toxic” (Prime Media): La estrella india Yash interpreta dos papeles en esta película de gánsteres de época, considerada la película india más cara jamás realizada.

(Prime Media): La estrella india interpreta dos papeles en esta película de gánsteres de época, considerada la película india más cara jamás realizada. “The Amazing Digital Circus: The Last Act” (Fathom Entertainment): Final de la serie animada, un fenómeno web que combina el octavo y el nuevo noveno episodio.

5 de junio

“Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios): ¿Logrará una nueva generación conquistar al icónico juguete de los 80 con la ayuda de Grayskull? Nicholas Galitzine interpreta a He-Man.

(Amazon MGM Studios): ¿Logrará una nueva generación conquistar al icónico juguete de los 80 con la ayuda de Grayskull? interpreta a He-Man. “Power Ballad” (Lionsgate): Paul Rudd interpreta a Rick, un cantante de bodas venido a menos que entabla amistad con Danny ( Nick Jonas ), una estrella de una boy band en decadencia. Sin embargo, la cosa se complica cuando Danny alcanza el éxito con una de las canciones de Rick en esta película del guionista y director John Carney (“Once”).

(Lionsgate): interpreta a Rick, un cantante de bodas venido a menos que entabla amistad con Danny ( ), una estrella de una boy band en decadencia. Sin embargo, la cosa se complica cuando Danny alcanza el éxito con una de las canciones de Rick en esta película del guionista y director (“Once”). “Scary Movie” (Paramount): Desde “M3GAN” hasta “Get Out” y “Sinners”, todo entra en juego en la primera película de “Scary Movie” desde 2013.

(Paramount): Desde “M3GAN” hasta “Get Out” y “Sinners”, todo entra en juego en la primera película de “Scary Movie” desde 2013. “Carolina Caroline” (Magnolia): Samara Weaving y Kyle Gallner se convierten en “Bonnie y Clyde” en este thriller romántico de crimen.

(Magnolia): y se convierten en “Bonnie y Clyde” en este thriller romántico de crimen. “Jinsei” (Greenwich Entertainment): Ryuya Suzuki dirige este drama animado japonés sobre la extraordinaria vida de un héroe, ídolo del J-pop, marginado y oráculo, a lo largo de 100 años.

12 de junio

“Disclosure Day” (Universal Pictures): Cincuenta años después de “Close Encounter of the Third Kind”, Steven Spielberg regresa con otra película que hará que el público se pregunte si estamos solos en el universo. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colman Domingo , Spielberg ha mantenido la trama en secreto.

(Universal Pictures): Cincuenta años después de “Close Encounter of the Third Kind”, regresa con otra película que hará que el público se pregunte si estamos solos en el universo. Protagonizada por y , Spielberg ha mantenido la trama en secreto. “ Stop! That! Train!” (Bleecker Street): RuPaul interpreta al presidente de Estados Unidos en esta colorida comedia de acción sobre un tren descontrolado (el Glamazonian Express), con la participación de Ginger Minj y Jujubee , exconcursantes de “Drag Race”, además de Matt Rogers, Sarah Michelle Gellar, Rachel Bloom, Lisa Rinna y Nicole Richie.

(Bleecker Street): interpreta al presidente de Estados Unidos en esta colorida comedia de acción sobre un tren descontrolado (el Glamazonian Express), con la participación de y , exconcursantes de “Drag Race”, además de y “Furious” (Lionsgate): Un hombre común debe salvar a su hija de un violento imperio criminal en esta película de acción en inglés proveniente de Hong Kong. Está dirigida por el especialista en acrobacias y coreógrafo de acción japonés Kenji Tanigaki y producida por Bill Kong (“Crouching Tiger, Hidden Dragon”).

(Lionsgate): Un hombre común debe salvar a su hija de un violento imperio criminal en esta película de acción en inglés proveniente de Hong Kong. Está dirigida por el especialista en acrobacias y coreógrafo de acción japonés y producida por (“Crouching Tiger, Hidden Dragon”). “Maddie’s Secret” (Magnolia Pictures): John Early dirige, escribe y protagoniza esta película sobre una influencer gastronómica con un trastorno alimenticio. Ha dicho que quería interpretar a una ingenua en un “melodrama sensacionalista y vulgar”.

19 de junio

“Toy Story 5” (Walt Disney): Woody regresa a la habitación de Bonnie para ayudar a Jessie y Buzz a lidiar con una nueva amenaza: el tiempo frente a la pantalla.

(Walt Disney): Woody regresa a la habitación de Bonnie para ayudar a Jessie y Buzz a lidiar con una nueva amenaza: el tiempo frente a la pantalla. “The Death of Robin Hood” (A24): Hugh Jackman interpreta a un Robin Hood muy diferente en esta oscura y sangrienta historia inspirada en una balada del siglo XVII y dirigida por Michael Sarnoski , director de “A Quiet Place: Day One”.

(A24): interpreta a un Robin Hood muy diferente en esta oscura y sangrienta historia inspirada en una balada del siglo XVII y dirigida por , director de “A Quiet Place: Day One”. “Levítico” (Neon): Esta película de terror sobre “terapia de conversión”, que narra la historia de dos adolescentes que intentan escapar de una entidad violenta, del cineasta australiano Adrian Chiarella , fue una revelación en el Festival de Cine de Sundance.

(Neon): Esta película de terror sobre “terapia de conversión”, que narra la historia de dos adolescentes que intentan escapar de una entidad violenta, del cineasta australiano , fue una revelación en el Festival de Cine de Sundance. “Rose of Nevada” (Especial 1-2): Callum Turner y George MacKay se embarcan en un misterioso barco pesquero y, al regresar, descubren que todo ha cambiado en esta fascinante película, filmada íntegramente en 16 mm.

(Especial 1-2): y se embarcan en un misterioso barco pesquero y, al regresar, descubren que todo ha cambiado en esta fascinante película, filmada íntegramente en 16 mm. “Girls Like Girls” (Focus Features, cines): Hayley Kiyoko adapta su exitosa canción, convertida en novela, a un largometraje. Se trata de una historia de amor veraniega sobre la mayoría de edad, protagonizada por Maya da Costa y Myra Molloy.

26 de junio

“Supergirl” (Warner Bros.): Kara Zor-El ( Milly Alcock ) tiene un aire más antihéroe que su primo Superman. “Es una especie de odisea interestelar”, declaró Peter Safran, copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, a la AP. “Es una gran película para todo el público. No es solo para fans de los superhéroes”.

(Warner Bros.): Kara Zor-El ( ) tiene un aire más antihéroe que su primo Superman. “Es una especie de odisea interestelar”, declaró Peter Safran, copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, a la AP. “Es una gran película para todo el público. No es solo para fans de los superhéroes”. “The Invite” (A24): Olivia Wilde y Seth Rogen interpretan a una pareja al límite que recibe en su apartamento a sus vecinos de arriba, mucho más desinhibidos ( Penélope Cruz y Edward Norton ), para cenar. La verdad empieza a salir a la luz en esta ingeniosa comedia dramática para adultos.

(A24): y interpretan a una pareja al límite que recibe en su apartamento a sus vecinos de arriba, mucho más desinhibidos ( y ), para cenar. La verdad empieza a salir a la luz en esta ingeniosa comedia dramática para adultos. “Jackass Best and Last” (Paramount): Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius y Wee Man regresan por más dolor. Pero esta es la última vez. De verdad.

(Paramount): y regresan por más dolor. Pero esta es la última vez. De verdad. “Lucky Strike” (Roadside Attractions): Esta película sobre la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Scott Eastwood, Colin Hanks y Aunjanue Ellis-Taylor , se desarrolla tras la Batalla de las Ardenas.

(Roadside Attractions): Esta película sobre la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por y , se desarrolla tras la Batalla de las Ardenas. “Romería” (Janus Films): La debutante Llúcia García interpreta a una joven huérfana que busca a sus abuelos paternos en esta película semiautobiográfica de la cineasta española Carla Simón.

(Janus Films): La debutante interpreta a una joven huérfana que busca a sus abuelos paternos en esta película semiautobiográfica de la cineasta española Carla Simón. “Couture” (Vertical): Angelina Jolie interpreta a una cineasta estadounidense en París durante la semana de la moda.

(Vertical): interpreta a una cineasta estadounidense en París durante la semana de la moda. “Bouchra” (Film Movement): El coyote viste de Prada en esta película animada para adultos sobre un animal marroquí queer en Manhattan.

Estrenos de cine de julio de 2026

1 de julio

“Minions & Monsters” (Universal Pictures): Esta vez, las criaturas amarillas están haciendo una película de monstruos en el Hollywood de los años 20, cuando el sonido empieza a entrar en la pantalla. Imagina “Cantando bajo la lluvia”, pero con Minions.

3 de julio

“Young Washington” (Angel Studios, cines): Se trata del joven George Washington, interpretado por William Franklyn-Miller, en un reparto que incluye a Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer y Mary-Louise Parker.

10 de julio

“Moana” (Disney): Catherine Laga’aia debuta en el cine como Moana, junto a Dwayne Johnson como Maui, en esta adaptación con actores reales del éxito de Disney Animation de 2016.

(Disney): debuta en el cine como Moana, junto a como Maui, en esta adaptación con actores reales del éxito de Disney Animation de 2016. “Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass” (Sony Pictures Classics): Una mujer de pueblo ( Zoey Deutch ) viaja a Hollywood antes de su boda para intentar usar su pase libre con Jon Hamm en esta comedia descarada, dulce y a la vez violenta, al estilo de “The Wizard of Oz”, dirigida por David Wain.

(Sony Pictures Classics): Una mujer de pueblo ( ) viaja a Hollywood antes de su boda para intentar usar su pase libre con en esta comedia descarada, dulce y a la vez violenta, al estilo de “The Wizard of Oz”, dirigida por David Wain. “Barrio Triste” (Film Movement): Stillz, director de videoclips de Bad Bunny, dirige esta película juvenil ambientada en Medellín en 1987.

17 de julio

“The Odyssey” (Universal Pictures): Ni Christopher Nolan ni la épica de Homero, de 3000 años de antigüedad, necesitan presentación. Pero el ganador del Óscar detectó un vacío en la cultura cinematográfica moderna. “Ver la mitología griega llevada a la gran pantalla con todos los recursos que Hollywood tiene para aplicarlos a la historia, se siente como algo que hacía mucha falta”. Y estoy muy emocionado de poder hacerlo”, dijo Nolan a la AP.

24 de julio

“Evil Dead Burn” (Warner Bros.): Sam Raimi produce esta sexta película de “Evil Dead”, dirigida por Sébastien Vaniček .

(Warner Bros.): produce esta sexta película de “Evil Dead”, dirigida por . “Rosebush Pruning” (MUBI): Una forastera ( Elle Fanning ) llega a una familia adinerada que vive en un aislamiento hedonista en esta sátira irreverente dirigida por Karim Aïnouz y coprotagonizada por Callum Turner, Riley Keough y Jamie Bell .

(MUBI): Una forastera ( ) llega a una familia adinerada que vive en un aislamiento hedonista en esta sátira irreverente dirigida por y coprotagonizada por y . “Motor City” (Independent Film Company): Alan Ritchson busca venganza en el Detroit de los años 70 tras ser incriminado por un gánster local (Ben Foster).

31 de julio

“Spider-Man: Brand New Day” (Sony): Cuatro años después de que Peter Parker, interpretado por Tom Holland , desapareciera de la memoria de todos en “No Way Home”, continúa su lucha por el bien en Nueva York, completamente solo.

(Sony): Cuatro años después de que Peter Parker, interpretado por , desapareciera de la memoria de todos en “No Way Home”, continúa su lucha por el bien en Nueva York, completamente solo. “I Want Your Sex” (Magnolia): El cineasta Gregg Araki eligió a Olivia Wilde para interpretar a una reconocida provocadora del mundo del arte que comienza una aventura con una becaria veinteañera. (Cooper Hoffman) en esta comedia que promueve la sexualidad positiva.

Estrenos de cine de junio de 2026

7 de agosto

“One Night Only” (Universal Pictures): En este guion, que figuró en la Black List, las relaciones sexuales prematrimoniales solo son legales una vez al año. ¿Lograrán dos personas atractivas, Monica Barbaro y Callum Turner , que su relación funcione en esta comedia dirigida por Will Gluck (“Anyone But You”)?

(Universal Pictures): En este guion, que figuró en la Black List, las relaciones sexuales prematrimoniales solo son legales una vez al año. ¿Lograrán dos personas atractivas, y , que su relación funcione en esta comedia dirigida por (“Anyone But You”)? “Teenage Sex and Death and Camp Miasma” (Mubi): Jane Schoenbrun , directora de “I Saw the TV Glow”, regresa con su tercer largometraje, sobre una cineasta queer y su protagonista femenina, protagonizado por Hannah Einbinder y Gillian Anderson .

(Mubi): , directora de “I Saw the TV Glow”, regresa con su tercer largometraje, sobre una cineasta queer y su protagonista femenina, protagonizado por y . “Super Troopers 3” (Searchlight Pictures): Jay Chandrasekhar y la policía estatal de Vermont vuelven en una nueva comedia.

(Searchlight Pictures): y la policía estatal de Vermont vuelven en una nueva comedia. “Ice Cream Man” (The Horror Section): Eli Roth escribe y dirige una nueva película de terror sobre, sí, un heladero. Un vendedor de cremas cuyos productos sumen en el caos a un pueblo idílico.

(The Horror Section): escribe y dirige una nueva película de terror sobre, sí, un heladero. Un vendedor de cremas cuyos productos sumen en el caos a un pueblo idílico. “Late Fame” (Magnolia Pictures): En esta película ambientada en Manhattan, Willem Dafoe interpreta a un poeta que es “redescubierto” por un grupo de veinteañeros del centro de la ciudad. Greta Lee también participa.

(Magnolia Pictures): En esta película ambientada en Manhattan, interpreta a un poeta que es “redescubierto” por un grupo de veinteañeros del centro de la ciudad. también participa. “Fall 2” (Lionsgate): Dos mujeres quedan atrapadas en una tabla a 900 metros de altura en este thriller de supervivencia.

14 de agosto

“The End of Oak Street” (Warner Bros.): Anne Hathaway y Ewan McGregor protagonizan este thriller sobrenatural en el que un evento cósmico transporta su tranquila calle suburbana… a otro lugar.

(Warner Bros.): y protagonizan este thriller sobrenatural en el que un evento cósmico transporta su tranquila calle suburbana… a otro lugar. “PAW Patrol: The Dino Movie” (Paramount): Se rumorea que Chase está al mando de esta investigación.

(Paramount): Se rumorea que Chase está al mando de esta investigación. “The Brink of War” (Angel Studios): Jeff Daniels interpreta al presidente estadounidense Ronald Reagan y Jared Harris al líder soviético Mijaíl Gorbachov en esta recreación de la tensa Cumbre de Reikiavik de 1986.

(Angel Studios): interpreta al presidente estadounidense Ronald Reagan y al líder soviético Mijaíl Gorbachov en esta recreación de la tensa Cumbre de Reikiavik de 1986. “The Rivals of Amziah King” (Black Bear, cines): Matthew McConaughey protagoniza este thriller policíaco como un productor de miel de Oklahoma que toca bluegrass y cuyo imperio se ve amenazado. Junto a Kurt Russell y Cole Sprouse, también participa la película.

21 de agosto

“Insidious: Out of the Further” (Sony Pictures): El “más allá” es el “reino purgatorial de las almas perdidas”.

(Sony Pictures): El “más allá” es el “reino purgatorial de las almas perdidas”. “Mutiny” (Lionsgate): Jason Statham intenta limpiar su nombre y vengar a su jefe multimillonario fallecido.

(Lionsgate): intenta limpiar su nombre y vengar a su jefe multimillonario fallecido. “Spa Weekend” (Black Bear): Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau y Anna Faris protagonizan esta comedia sobre un fin de semana de chicas.

(Black Bear): y protagonizan esta comedia sobre un fin de semana de chicas. “Hot Spot” (Focus Features): Una IA con conciencia propia gobierna una sociedad del futuro cercano en este thriller con Noomi Rapace.

28 de agosto