Lo que llega en mayo a Netflix y otras plataformas de “streaming”

Prepárate para un mayo lleno de emociones en tus plataformas favoritas. Desde dramas intensos y romances inesperados hasta aventuras épicas y documentales fascinantes, el 2026 continúa con historias para todos los gustos. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Peacock traen series y películas que prometen atraparte desde la primera escena. Por eso, aquí te dejo con algunos de los estrenos que no te puedes perder este mes que recién empieza.

Mi querida señorita

Estreno: 1 de mayo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Adela (Elisabeth Martínez) vive una vida solitaria y conservadora en España, marcada por la sobreprotección de su madre y el silencio sobre su condición intersexual, la cual desconoce. La llegada de una mujer llamada Isabel (Anna Castillo) y un nuevo sacerdote (Paco León), desencadenan un viaje de autodescubrimiento que la llevará de Pamplona a Madrid para encontrar su verdadera identidad.

Lord of the Flies

Estreno: 4 de mayo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Basada en la famosa novela William Golding, esta serie narra la historia de un grupo de escolares varados en una isla tropical tras un accidente aéreo. Lo que comienza como un intento de organizar una sociedad civilizada bajo el liderazgo de Ralph (Winston Sawyers) y Piggy (David McKenna), pronto desciende hacia la tragedia cuando Jack (Lox Pratt) decide formar un grupo de cazadores salvajes.

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Legends

Estreno: 7 de mayo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: A principios de la década de 1990, el servicio de Aduanas británico recluta a ciudadanos comunes para una misión secreta: infiltrarse en las bandas de narcotráfico más peligrosas del Reino Unido. Sin entrenamiento de espías, estos hombres y mujeres deben construir identidades falsas conocidas como “Leyendas” en un mundo criminal implacable.

M.I.A.

Estreno: 7 de mayo de 2026

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

De qué trata: Creada por Bill Dubuque (“Ozark”), esta serie sigue a Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela), una mujer que se ve arrastrada a una peligrosa misión de venganza después de que la operación de tráfico de drogas de su familia en los Cayos de Florida termina de forma violenta.

Unconditional

Estreno: 8 de mayo de 2026

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

De qué trata: Unas vacaciones de madre e hija se convierten en pesadilla cuando Gali (Ronn Talia Lynne), de 23 años, es arrestada por tráfico de drogas en Moscú. Su madre, Orna (Liraz Chamami), se niega a aceptar los cargos y comienza una lucha por la libertad de su hija que la sumerge en una red mortal de crimen y corrupción.

No Place to Be Single

Estreno: 8 de mayo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: En un idílico pueblo de la Toscana, Elisa (Matilde Gioli) es la única soltera. Su vida da un vuelco cuando Michele (Cristiano Caccamo), un amigo de la infancia, regresa para reclamar una propiedad heredada que ella desea transformar en granja. Entre conflictos de intereses, despertarán sentimientos que Elisa no esperaba.

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Song of the Samurai

Estreno: 9 de mayo de 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada en Kioto al final del periodo Edo, explora las vidas del Shinsengumi, la fuerza samurái que defendió el shogunato. La lealtad del luchador callejero Toshizo Hijikata (Yamada Yuki) y sus camaradas será puesta a prueba por la traición, la enfermedad y la guerra.

Off Campus

Estreno: 13 de mayo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Basada en la exitosa serie de libros, esta “soap opera” universitaria sigue a un equipo de élite de hockey sobre hielo. La primera temporada se centra en el romance entre Hannah (Ella Bright), una compositora tímida, y Garrett (Belmont Cameli), la estrella del equipo.

Berlín y la dama del armiño

Estreno: 15 de mayo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Berlín (Pedro Alonso) y Damián (Tristán Ulloa) reúnen a la banda en Sevilla para un robo magistral. Aunque fingen robar “La dama del armiño”, su verdadero objetivo es vengarse de un Duque que intenta chantajear a Berlín, despertando el lado más oscuro del famoso ladrón.

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Estreno: 20 de mayo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: Jack Ryan (John Krasinski) regresa al espionaje cuando una misión encubierta revela una conspiración mortal. Junto a Mike November (Michael Kelly) y una nueva aliada del MI6, Jack deberá enfrentar a una unidad de operaciones encubiertas en una carrera contra el tiempo que se vuelve profundamente personal.

The Boroughs

Estreno: 21 de mayo de 2026

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Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: En una comunidad de jubilados en Nuevo México, un grupo de ancianos descubre que algo monstruoso acecha sus calles. Al ser ignorados por las autoridades, estos héroes improbables deben unir sus habilidades para descubrir el oscuro secreto que amenaza sus “años dorados”.

Ladies First

Estreno: 22 de mayo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Un hombre mujeriego (Sacha Baron Cohen) despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. En esta sátira social, deberá enfrentarse a una colega competitiva (Rosamund Pike) en una realidad donde todos los roles de género han sido invertidos.

Spider-Noir

Estreno: 27 de mayo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada en la Nueva York de los años 30, sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado con mala suerte que debe lidiar con su pasado y su destino como el único superhéroe de la ciudad tras una tragedia personal.

Rafa

Estreno: 29 de mayo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie Documental