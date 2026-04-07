12 estrenos en abril de Netflix y otras plataformas de “streaming”

Abril llega cargado de buenas noticias para quienes disfrutan ver series y películas en “streaming”. La oferta es tan variada que hay espacio para la comedia, el terror, los dramas intensos, la fantasía y las historias con mirada social.

Plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video y Hulu presentan estrenos de distintos estilos y orígenes, pensados para públicos muy diversos. Ya sea para reír un rato, emocionarse, pensar o simplemente desconectarse, este mes trae opciones para todos los gustos.

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios

Estreno: 1 de abril de 2026

Plataforma: Hulu

Formato: Serie

De qué trata: Juampi (Miguel Ángel García), el hijo de Pablo Escobar (John Leguizamo), vive una infancia atípica rodeado de sicarios que actúan como sus niñeros. Aunque idealiza a su padre como un benefactor, al crecer descubre la realidad criminal de su progenitor. A lo largo de los años, deberá enfrentar el peso de su apellido y decidir si desea continuar con el legado familiar o empezar una vida desde cero.

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Star Wars: Maul - Shadow Lord

Estreno: 6 de abril de 2026

Plataforma: Disney+

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada tras los eventos de “The Clone Wars”, Maul (Sam Witwer) planea reconstruir su sindicato criminal en un planeta ignorado por el Imperio. Allí se cruza con una joven Padawan (Gideon Adlon) desilusionada que podría ser la aprendiz que busca para que lo ayude en su implacable búsqueda de venganza.

Big Mistakes

Estreno: 9 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Esta saga familiar sigue a Nicky (Dan Levy) y Morgan (Taylor Ortega), dos hermanos que terminan involucrados en el crimen organizado tras un robo fallido destinado a ayudar a su abuela moribunda. Chantajeados para cumplir misiones peligrosas, ambos avanzan torpemente mientras se hunden más en un caos para el cual no están preparados.

The Miniature Wife

Estreno: 9 de abril de 2026

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

De qué trata: Basada en un relato de Manuel Gonzales, esta serie explora la lucha de poder matrimonial desde una perspectiva única. Cuando un científico (Matthew Macfadyen) de renombre mundial, a punto de un gran avance, encoge accidentalmente a su esposa (Elizabeth Banks) hasta que mide solo quince centímetros, sus ya considerables problemas maritales se vuelven aún más grandes.

Thrash

Estreno: 10 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Cuando un huracán de categoría 5 diezma una ciudad costera en Estados Unidos, la marejada ciclónica trae consigo devastación, caos y algo mucho más aterrador: tiburones hambrientos que acechan entre las inundaciones.

Outcome

Estreno: 10 de abril de 2026

Plataforma: Apple TV+

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Formato: Película

De qué trata: Reef Hawk (Keanu Reeves) es una estrella de Hollywood que debe enfrentar sus demonios internos tras ser extorsionado con un video misterioso. Con la ayuda de sus mejores amigos (Cameron Diaz y Matt Bomer) y su abogado(Jonah Hill), Reef emprende un viaje introspectivo para enmendar sus errores del pasado e identificar al chantajista.

Euphoria

Estreno: 12 de abril de 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: En esta nueva entrega de 8 episodios con estreno semanal, el grupo de amigos de la infancia lucha con la virtud de la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal. Con el regreso de Zendaya y el resto del elenco original, entre ellos Jason Elordi y Sydney Sweeney, la temporada suma a estrellas como Sharon Stone y Rosalía.

Balls Up

Estreno: 15 de abril de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: En esta comedia, los ejecutivos de mercadeo Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser) proponen un audaz patrocinio de condones para la Copa del Mundo de fútbol. Tras una celebración en Brasil que desata un escándalo global, deben huir de fanáticos furiosos y criminales para salvar sus carreras.

Stranger Things: Tales From ’85

Estreno: 23 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: En el crudo invierno de 1985 en Hawkins, Eleven (Brooklyn Davey Norstedt) y sus amigos intentan llevar una vida normal. Sin embargo, bajo el hielo, algo terrorífico ha despertado. Los jóvenes deberán resolver un nuevo misterio paranormal para salvar al pueblo en esta épica serie animada, producida por los hermanos Duffer.

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Apex

Estreno: 24 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Una mujer en duelo (Charlize Theron) que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza salvaje de Australia, se ve repentinamente atrapada en un juego mortal con un depredador despiadado (Taron Egerton).

La casa de los espíritus

Estreno: 29 de abril de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Esta saga familiar, basada en la novela de Isabel Allende, narra la historia épica de la familia Trueba a través de un siglo de cambios sociales violentos. Con un elenco que incluye a Alfonso Herrera y Nicole Wallace, la serie explora pasiones, secretos y una revolución que enfrentará al patriarca tiránico con su propia nieta.

Widow’s Bay

Estreno: 29 de abril de 2026

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie