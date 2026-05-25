Jean Rodríguez y Danny Flores apuestan a la madurez con su disco de Coastcity

En el entorno musical de los productores y cantantes Jean Rodríguez y Danny Flores abundan las tendencias musicales, las modas y lo mejor que suena, al poder trabajar con diversos artistas locales e internacionales.

Paralelo a ese mundo, Rodríguez y Flores construyeron desde el 2017 su propio espacio donde han procurado mantenerse fiel a su sonido e identidad de R&B caribeño esté de moda o no. Fue así que nació en el 2017 el dúo Coastcity bajo la premisa de “queremos mantenernos fieles a nuestro sonido caribeño pase lo que pase” .

“No estamos tratando de estar al día con lo que está pasando en la calle, queremos ser reales con lo que vivimos y lo que nos gusta a nosotros”, reveló Rodríguez, hermano del cantautor Luis Fonsi.

Con esto en mente Costcity presenta hoy, lunes, una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su álbum “Soñar despierto”, una producción que combina ritmos caribeños, R&B y afrobeat, pero desde una perspectiva más íntima y personal.

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“En este disco estamos hablando de cosas bien reales, de nuestra edad, de nuestras familias y de lo que vivimos como padres y esposos”, precisó Rodríguez quien han trabajado con Ricky Martin, Bad Bunny, Christina Aguilera, J Balvin, Karol G y Beyoncé, entre otros.

Aunque oficialmente se consolidaron como dúo en el 2017, la relación musical entre ambos se remonta al 2007, cuando Flores comenzó a trabajar como director musical de Rodríguez durante su etapa como solista bajo el sello Sony.

“Musicalmente hablamos el mismo idioma”, explicó Flores, al recordar la conexión artística y la afinidad entre el R&B, el gospel y la música tropical, elementos que definen la propuesta de Coastcity.

Flores, con experiencia como director musical y productor vocal, ha trabajado además con figuras del género urbano y del pop. Ambos puertorriqueños celebran haberse encontrado y comenzar a trabajar en su proyecto sin abandonar el resto de los otros sombreros que tienen como productores y directores musicales de otros artistas. Para ellos lanzar su nuevo disco es una gran satisfacción.

El nuevo álbum “Soñar despierto”, cuenta con nueve temas que reflejan el punto de madurez del dúo desde el aspecto musical y personal. La producción, trabajada durante cerca de tres años, fue escrita en su mayoría en Tenerife junto a otros productores internacionales.

“Este disco es como un embarazo de tres años”, dijo Rodríguez entre risas, al describir el proceso creativo que los llevó a explorar sonidos como el afrobeat y el merengue, sin abandonar su sello de R&B caribeño.

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Más allá de lo musical, el proyecto se enfoca en temas personales como la familia, el matrimonio y el equilibrio entre la vida artística y la cotidiana.

El álbum incluye temas profundamente personales como “Barco hundido”, inspirado en momentos difíciles dentro de una relación, y otros como “Carrusel”, que aborda las complejidades del matrimonio desde la nostalgia y el amor, detalló Rodríguez, quien de paso reconoció que muchas de sus vivencias inspiraron los temas.

El dúo detalló que el disco es una pieza de agradecimiento y reflexión espiritual, además de una colaboración especial con una artista invitada con la que Flores ha trabajado muy de cerca. “Vamos a esperar que salga el disco para que sea sorpresa”, comentó Flores.

Las canciones además relatan vivencias familiares, procesos de superación y la historia detrás de su crecimiento artístico.

“Soñar despierto” con los pies en la tierra

El título del álbum nace de una reflexión sobre la vida que han construido dentro de la industria musical.

“Estamos viviendo el sueño, aunque no estemos haciendo estadios como otros artistas, hacemos la música que queremos y vivimos de esto. Por eso es Soñar despierto. Tenemos una familia saludable, gracias a Dios, y una relación con nuestras esposas”, expresó Rodríguez.