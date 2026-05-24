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Así fue el concierto de Nicky Jam en su regreso a Puerto Rico

El exponente urbano contó con varios invitados especiales en un espectáculo en el que repasó sus grandes éxitos

24 de mayo de 2026 - 8:59 AM

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El cantante reguetonero Nicky Jam presentó anoche su primera función del concierto "El regreso a casa" en el Coliseo de Puerto Rico. (Thais Llorca)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El reguetonero Nicky Jam regresó este sábado a Puerto Rico tras una década sin presentarse en la isla donde comenzó su carrera musical, con un concierto en el que repasó tanto sus grandes éxitos como sus colaboraciones más recientes con reconocidos artistas.

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Vestido de negro, con gorro y gabardina, el cantante se subió a la tarima del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la principal sala de espectáculos de la isla, entre un gran espectáculo de pirotecnia y luces.

“El regreso a casa”, título del concierto, comenzó con sus conocidos temas “Te robaré” y “El perdón”, con un público entregado que demostró que había echado de menos al artista.

Nicky Jam agradeció el respaldo de sus fanáticos de la isla, asegurando que es “indiscutible que es uno de los públicos más fuertes”, lo que levantó una gran ovación.El espectáculo contó con dos tarimas por las que pasaron numerosos invitados como Ñejo, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Cosculluela, Lunay y Zion, quienes tuvieron gran protagonismo y tiempo para cantar varios temas.

Todos ellos ensalzaron la figura de Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón, a quien por ejemplo Lunay calificó de “verdadera leyenda”.

Las voces de J Balvin, Karol G y Bad Bunny también sonaron al interpretar Nicky Jam algunas exitosas colaboraciones que ha tenido con ellos en canciones como ‘Mi cama’, ‘El Poblado’, ‘Ginza’ y ‘Bad con Nicky’.

Los fanáticos pudieron asimismo perrear y disfrutar de algunos de los temas que encumbraron hace más de dos décadas a Nicky Jam como “Yo no soy tu marido”, “Guayando”, “Me voy pal party” y “Chambonea”.

Nacido en Estados Unidos de padre puertorriqueño y madre dominicana, Nicky Jam se trasladó a los 10 años a Puerto Rico, donde reconoce que se forjó su sonido e identidad.

“Este concierto significa todo para mí“, expresó el artista cuando hace un par de meses anunció este concierto, destacando que “Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo”.Su regreso a Puerto Rico se produce después de la controversia generada entre septiembre y octubre de 2024, cuando dio su apoyo al entonces candidato republicano Donald Trump, aunque después se retractó.“Renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump. Puerto Rico se respeta”, subrayó después de que el comediante Tony Hinchcliffe dijera que es una “isla flotante de basura” en un mitin del Partido Republicano.

Galardonado con múltiples Premios Billboard de la Música Latina y ganador del Latin Grammy, su carrera estuvo marcada por el éxito temprano, desafíos personales y uno de los regresos más impactantes de la música latina.

Tags
Nicky JamColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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