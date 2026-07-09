Telemundo anuncia nueva fecha de transmisión del especial “El baúl de Luis Raúl”
El hallazgo que revela la historia nunca antes contada del comediante del comediante más querido de Puerto Rico
9 de julio de 2026 - 9:58 PM
9 de julio de 2026 - 9:58 PM
Telemundo Puerto Rico anunció nueva fecha para la transmisión del especial “El baúl de Luis Raúl”, un viaje emotivo, nostálgico y revelador que invita al público a redescubrir al hombre detrás del humor. Además, la producción celebra el legado de uno de los artistas más queridos e influyentes de Puerto Rico.
La nueva fecha de transmisión es el domingo, 19 de julio, a las 7:00 p.m.
Todo comienza con una asignación periodística que nadie imaginó. La presentadora Marjorie Zoe Negrón encuentra, por pura casualidad, un antiguo baúl dentro del automóvil de Luis Raúl, localizado en un junker tras años de permanecer en el olvido.
Videos, fotografías, recortes de prensa, vestuarios, memorabilia y recuerdos personales que parecían haberse perdido para siempre salen nuevamente a la luz. Material invaluable que Luis Raúl, de alguna manera, parecía haberse llevado “al más allá”, pero que el destino decidió devolver para contar una historia completamente nueva. Guiada por este sorprendente hallazgo, Negrón emprende una investigación periodística sin precedentes para reconstruir el capítulo más desconocido de la vida del artista.
“El baul de Luis Raúl” incluye entrevistas exclusivas con personas que compartieron esa etapa de su vida, emergen anécdotas, confesiones y secretos que permanecieron guardados durante décadas. El especial narra la historia detrás de los personajes más emblemáticos de Luis Raúl: sus vestuarios originales, el origen de algunos de sus sketches más recordados, momentos íntimos tras bastidores de sus espectáculos y una colección de sorpresas que solo el comediante pudo haber preservado con tanto celo.
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