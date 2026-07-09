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Telemundo anuncia nueva fecha de transmisión del especial “El baúl de Luis Raúl”

El hallazgo que revela la historia nunca antes contada del comediante del comediante más querido de Puerto Rico

9 de julio de 2026 - 9:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“El baul de Luis Raúl” incluye entrevistas exclusivas con personas que compartieron esa etapa de su vida. (CARLOS GIUSTI)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Telemundo Puerto Rico anunció nueva fecha para la transmisión del especial “El baúl de Luis Raúl”, un viaje emotivo, nostálgico y revelador que invita al público a redescubrir al hombre detrás del humor. Además, la producción celebra el legado de uno de los artistas más queridos e influyentes de Puerto Rico.

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La nueva fecha de transmisión es el domingo, 19 de julio, a las 7:00 p.m.

Todo comienza con una asignación periodística que nadie imaginó. La presentadora Marjorie Zoe Negrón encuentra, por pura casualidad, un antiguo baúl dentro del automóvil de Luis Raúl, localizado en un junker tras años de permanecer en el olvido.

Videos, fotografías, recortes de prensa, vestuarios, memorabilia y recuerdos personales que parecían haberse perdido para siempre salen nuevamente a la luz. Material invaluable que Luis Raúl, de alguna manera, parecía haberse llevado “al más allá”, pero que el destino decidió devolver para contar una historia completamente nueva. Guiada por este sorprendente hallazgo, Negrón emprende una investigación periodística sin precedentes para reconstruir el capítulo más desconocido de la vida del artista.

“El baul de Luis Raúl” incluye entrevistas exclusivas con personas que compartieron esa etapa de su vida, emergen anécdotas, confesiones y secretos que permanecieron guardados durante décadas. El especial narra la historia detrás de los personajes más emblemáticos de Luis Raúl: sus vestuarios originales, el origen de algunos de sus sketches más recordados, momentos íntimos tras bastidores de sus espectáculos y una colección de sorpresas que solo el comediante pudo haber preservado con tanto celo.

El comediante Luis Raúl, quien se destacó en el radio, televisión y teatro, falleció hace una década, a sus 51 años, a causa de una pulmonía bilateral. Fue el artífice y es recordado por personajes como “Piquito”, “Mary Jane”, “Tito Parpados”, “Junito Popy Love” y “Malin”.A 10 años de su muerte, sus icónicos personajes se mantienen vivos en la memoria colectiva de los puertorriqueños.
1 / 19 | Comediante y más: la versatilidad de Luis Raúl en fotos. El comediante Luis Raúl, quien se destacó en el radio, televisión y teatro, falleció hace una década, a sus 51 años, a causa de una pulmonía bilateral. - LUIS ALCALA DEL OLMO

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Luis RaúlTelemundotelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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