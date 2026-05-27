“Sentía que se lo debía”: Luis Raúl “cobrará vida” en nueva obra de teatro

A más de una década de su partida, Luis Raúl sigue provocando carcajadas y ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva del país. El comediante y actor ponceño, fallecido el 2 de febrero de 2014 a los 51 años, dejó una huella tan profunda que, 12 años después, su presencia continúa presente.

Aunque pueda parecer extraño e incluso un tanto escalofriante para algunos, dentro de varias semanas el público podrá “volver a verlo, disfrutarlo y reír” con todas sus ocurrencias en escena cuando se ponga en marcha lo que será el espectáculo “Estoy vivo: k-bron@s”, el 7, 8 y 9 de agosto de 2026 en el Centro de Bellas Artes Santurce.

Producido por José “Pepe” Dueño, reunirá un sinnúmero de actores y artistas puertorriqueños que compartieron y vivieron muchos momentos de la vida de Luis Raúl, como es el caso de Tita Guerrero, Giselle Ortíz y Herbert Cruz, entre otros. El elenco incluirá también a Gil René, que dirigirá la pieza, y a Silverio Pérez, quien se encargó de trabajar el guion.

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Promesa por cumplir

La conferencia de prensa del espectáculo, llevada a cabo en el vestíbulo de la Sala René Marqués del CBA, contó con la presencia del elenco de la obra, así como de personas que trabajaron directamente con el fenecido comediante y muchas amistades, como fue el caso de Ángel Sepúlveda, quien fue el creador de la idea y quien quiso rendir homenaje al artista con esta obra.

“Esto comenzó hace 12 años específicamente. Luis Raúl y yo fuimos amigos toda la vida, hasta su último suspiro. Luego de su muerte, cuando fuimos a buscar las cenizas a la funeraria con la familia, tuve un momento a solas con él y le prometí que, si yo aún estaba vivo a los 10 años de su partida, iba a celebrar su legado”, explicó Sepúlveda, quien es uno de los productores de la obra. “Al acercarse esos 10 años, toqué base con Pepe Dueño con la idea y, obviamente Pepe dijo de una: ‘Vamos a hacerlo’. Se extendió un poco más, pero aquí estamos”.

Los artistas Herbert Cruz, Tita Guerrero y Giselle Ortiz, formarán parte del elenco de la nueva obra de teatro de Luis Raúl. Les acompaña Ángel Sepúlveda, a la derecha. (Suministrada)

Algo que hará único a esta obra, es que Luis Raúl aparecerá en varias pantallas interactuando con el resto del elenco como una imagen creada en inteligencia artificial, brindándole un impresionante realismo, tanto por sus movimientos, expresiones faciales y su voz, tal y como se pudo ver en la actividad. Estas imágenes serán creadas el estudio cretivo de IA con base en San Juan, TopDoerr Inc., fundada por Kevin Velázquez. Según se dio a conocer, la familia cercana del comediante ha estado al tanto de todos los detalles de la producción, además de que estarán presentes en la noche del estreno y recibirán parte de las regalías generadas en la taquilla.

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Según los productores, tienen planes de llevar el espectáculo a varias ciudades en Estados Unidos donde Luis Raúl tuvo mucho éxito con sus espectáculos de “stand up”.

Para Pérez, quien conoció a Luis Raúl mucho antes de que se hiciera famoso en la televisión, trabajar en el libreto de esta obra fue muy especial. “Sentía que se lo debía. Cuando Luis murió, estaba en un escenario en San Germán, en el Teatro Sol, con Haciendo Punto en Otro Son. Recuerdo que cuando me dieron la noticia pensé: “¿tendré algún momento de estar para él como no pude estar esta noche?”, explicó Pérez sobre el proceso creativo. “Eso era lo que me tenía aguantado y no me dejaba sentarme a descargar lo que tenía en mente. Sin embargo, cuando logré hacerlo, volví a conectar con esa relación con Luis. Fue como si él tomara posesión de mi mente y de las ideas para que saliera lo que verá el público”.

José "Pepe" Dueño, a la derecha, además de ser el productor, aparecerá brevemente en la obra de teatro. Le acompaña Gil René. (Suministrada)

Especial de televisión

Además de la obra teatral, el 3 de julio de 2026, a las 8:00 p.m. se transmitirá por Telemundo un especial de televisión animado por Marjorie Zoé y producido por Froyd L. Rivera, llamado “El baúl de Luis Raúl”, donde se hablará de la vida del artista de manera amena y divertida. También se levantará contenido adicional para el canal de YouTube y las Redes Sociales.

Gil René, director de la obra y quien trabajó con Luis Raúl en un sinnúmero de obras de teatro, aseguró que esta puesta en escena se está tratando con el mayor de los respetos hacia el fallecido actor y como un homenaje a quien en vida se le conocía como el “Rey del Stand Up Comedy”. “Les aseguro que quienes conocieron a Luis Raúl de manera personal van a sentir su presencia en el escenario, porque todos los que estamos en esta producción estamos íntimamente ligados a él”, destacó René. “Lo estamos haciendo con mucho amor, respeto y solidaridad, tratando de revivirlo en nuestras vidas y honrando su memoria como comediante. Es a través de cada una de nuestras memorias que Luis Raúl va a cobrar vida de nuevo”.

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La promoción del espectáculo, que se viralizó rápidamente, tuvo reacciones mixtas por parte de los usuarios de las redes sociales. Mientras unos aseguraban que el comediante se disfrutaría la pieza, otros se mostraron incrédulos ante el uso de la inteligencia artificial para este propósito. De hecho, el propio Dueño reiteró en la publicación y ante las críticas: “Es el deseo de la familia de Luis Raúl y de este servidor el continuar con su legado. Es la manera de revivir al mas grande comediante de Puerto Rico. Es una obra donde participan artistas en vivo interactuando las vivencias que tuvieron con Luis Raúl en vida y lo que hubiera dicho si estuviera presente. Es un digno homenaje a nuestro siempre amado Luis Raúl”.